Посред бял ден в България: дете пребива дете, защото говорило "с глас на обратен"

Осмокласник е със сериозни травми след побой от по-голям ученик в Професионалната гимназия по битова техника в Пловдив. Поводът: детето било говорило „с глас на обратен". Нападението се разиграва на 30 септември в междучасието, а бащата на пострадалото момче разказа пред "Нова" какво точно се е случило: „Предлагали са му учебници, но той вече си беше купил. Когато им отказал, те го попитали защо говори „с глас на обратен". Той им отвърнал, че може да говори както си иска, защото гласът си е негов. Тогава те викат побойника, който го удря с юмрук. Синът ми пада на земята и си удря главата. След това персоналът вика Бърза помощ. Синът ми все още е в реанимация, едното му око е почти затворено, не се знае дали ще може да вижда с него. Има и хематоми в главата. Нападателят не го познава”.

Кратък списък на жестокостта

На същата дата преди 13 години в Борисовата градина бе убит Михаил Стоянов, 25-годишен студент по медицина от София. Стоянов е пребит до смърт от две момчета на двайсетина години, защото им "заприличал" на гей. Деянието е извършено с изключителна жестокост.

През септември 2020 година тълпа непълнолетни младежи от агитката на местен футболен клуб нападнаха в Пловдив момичета, замеряйки ги с яйца и отправяйки към тях хомофобски обиди. Групата се е организирала в социалната мрежа Instagram, за да „прочиства“ парка от „гейове“.

През 1995 година покойният актьор Асен Кисимов беше пребит от скинари в трамвай в София, защото им “заприличал на турчин”. Извършителите не разпознали известния като Бате Асен актьор, изпълняващ песничката "Къде са ми детските книжки".

Общото между всички тези престъпления е, че те са извършени от омраза. А описаните дотук деяния са само незначителна част от случаите на престъпления от омраза. Омраза срещу различните, омраза срещу малцинства, без значение дали са етнически, религиозни или сексуални.

Вероятно трябва да можем да се видим отстрани, за разберем как изглеждаме. Миналата година, след няколко месеца на улични антиправителствени протести, Европейският парламент изготви резолюция за принципите на правовата държава и основните права в България. Освен всичко останало резолюцията осъжда „всички случаи на слово на омраза, дискриминация и враждебност срещу хора от ромски произход, жени, ЛГБТИ лица и лица, принадлежащи към други малцинствени групи“.

Замислете се какви думи използвате пред детето си

А словото на омразата тече отвсякъде - от медии, от политици, в кръчмата, в училище, в университета. И сякаш не го забелязваме. Толкова сме претръпнали, не на последно място заради умишленото налагане на консерватизъм, че не приемаме за ненормални подобни настроения в българското общество.

Затова се замислете, преди да изпсувате на "педераст" или "циганин" пред детето си. Следващия път то може да е насилникът. А може и да е жертвата, ако "заприлича" на човек от някое малцинство. Смърт от заприличване. Омразата убива. Убива и толерирането на речта и престъпленията от омраза.

*"Ако толерирате това, вашите деца ще бъдат следващите" (If You Tolerate This Your Children Will Be Next) е заглавието на популярна песен на Manic Street Preachers.

