Нощен кмет? Какво е това?

Амстердам, Лондон, Манхайм. Какво е общото между тези три града? И в трите е въведена службата на т.нар. "night mayor", което означава "нощен кмет". Германският град се числи съвсем отскоро към тази забележителна група, а първият нощен кмет на Манхайм е 27-годишният студент Хендрик Майер.

Защо му е на университетския град Манхайм в провинция Баден-Вюртемберг нощен кмет? "Нашият град от много време залага на културната и креативната икономика. А в Манхайм нощната култура е важен аспект на градската култура", обяснява пред Дойче Веле Матиас Раух, ръководител на програмата за градско развитие.

Най-важната задача на нощния кмет е да дава на града импулси за нови проекти в сферата на нощния живот. Той трябва да обединява усилията на жителите, силите на реда и сигурността, публичния транспорт, както и на градската администрация.

Всичко тръгва от Амстердам

Работата на нощния кмет по нищо не може да се сравнява с тази на дневния кмет, т.е. на главния кмет на Манхайм Петер Курц. Нощният кмет няма да седи по цял ден в кметството и да разработва проектозакони. Няма да влиза и в ролята на заместник на полицията.

Мирик Милан е нощен кмет на Амстердам от 2012 година. Той обяснява в едно интервю защо работата на нощния кмет е толкова важна: "Животът на хората все повече се разпростира и върху нощта, като нощният живот съсредоточава в себе си креативност и свобода."

Идеята за нощен кмет се ражда в Амстердам. Първоначално Мирик Милан поема тази служба на доброволни начала, но постепенно успява да я превърне в своя истинска професия. Половината от заплатата му е гарантирана от бюджета на града, другата половина е финансирана от дарения. Под неговата егида през 2013 година в десет барове и клубове е премахнат обичайният за Амстердам час за затваряне, сега те работят денонощно. На пръв поглед това е от полза за съдържателите и във вреда на жителите, при по-внимателно вглеждане обаче се оказва еднакво положително и за двете страни. "Шумът и насилието по улиците са по-малко, защото посетителите не напускат клубовете по едно и също време", обяснява Милан.

Нощен Манхайм

Нощен кмет за 8,6 милиона жители

Градове като Тулуза, Цюрих и Париж също имат нощни кметове. От март 2018 с нощен кмет може да се похвали и Ню Йорк. Там официалното название на службата гласи: "Senior Executive Director of the Office of Nightlife". Шеф на нюйоркския нощен живот е бившата собственичка на нощен клуб Алис Палиц. Тя отговаря за жителите, гостите на партита и съдържателите на барове. А в 8,6-милионна метрополия като Ню Йорк това не е никак лесна работа.

Работата на Хендрик Майер като "нощен кмет" на Манхайм сигурно ще е далеч по-лека - все пак той няма да е принуден да се съобразява с желанията на цели осем милиона граждани. В Манхайм живеят все пак само 300 000 души.