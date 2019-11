Необикновените учители на Русия

"How are you feeling today?" ("Как се чувствате днес?"), пита своите ученици от село Ворсино, Калужска област, 25-годишната Юлия Игнатиева. Някои от осмокласниците мълчат неразбиращо, други се подсмихват и казват "Good!" ("Добре!").

Юлия не е обикновена учителка - тя има мисия като участничка в програмата "Учители за Русия". Завършила е право в елитен университет в Москва, след което две години е вършила скучна работа в някакво държавно ведомство. Изкарала е и две години в едно занемарено училище в руската провинция. "Искаме да променим образователната култура в училищата", казва Юлия и добавя, че иска да бъде полезна на обществото.

Програмата "Учители за Русия" съществува от няколко години. Създадена е от две млади жени, които имали възможността да следват в чужбина и искали повече руски младежи да осъзнаят възможностите си. Днес тяхната програма, която трябва да промени из основи руската образователна система, се радва на голяма популярност. Годишно за нея кандидатстват над 2 000 души, от които успяват да се класират едва десет процента. "Учителите за Русия" са с различна квалификация и биват изпращани за по две години в "трудни" училища.

С шофьор на училище

"Учители за Русия" се сблъскват със сериозни предизвикателства в училищата. Във Ворсино, например, Юлия Игнатиева се чувства направо като върната в миналото. "Не само сградата, също и методите на преподаване са антични", казва тя. Вместо да заложи на строгия начин на преподаване, обичаен за Русия, тя се опитва да промени нещо, опирайки се на модерните методи и на личната мотивация. "Работим за това всичко да стане друго."

Програмата цели намаляването на неравенството в образователната сфера. "Различията в Русия са огромни", признава тя. Повечето големи градове разполагат с много добри учебни заведения, докато в периферията и учителите, и ресурсите, и знанията са оскъдни.

Юлия разказва, че самата тя не произхожда от богато семейство. "Въпреки това успях да запиша много престижно училище. Повечето деца в него идваха на училище с лични шофьори." И всички са били наясно защо учат английски. "След завършването мнозина заминаха за САЩ или за Великобритания."

Във Ворсино е точно обратното. "Децата не разбират защо трябва да учат английски. И през ум не им минава да заминат за чужбина." Повечето говорят само руски и никога не са били с родителите си извън страната.

"Защо не са ни учили да преподаваме така?"

Директорката на училището във Ворсино Лариса Бобер е пристигнала преди 25 години да преподава химия, а сега го ръководи. И много се радва, че Юлия е дошла точно там: "Харесва ми иновативния подход при поднасянето на материята. Едно време изучавахме преподаването единствено по строга схема." Директорката признава, че почти завижда, когато срещне по коридора децата, въодушевени от учителката си Юлия. "Защо не сме се научили и ние да преподаваме така?", добавя тя замислено.

Училищната директорка Лариса Бобер: Учителите се нуждаят от повече признание

Бобер се оплаква, че хората в Русия почти не оценяват усилията на учителите. "Родителите идват в училището и очакват, че ние ще им доставим образованието подобно на един фабричен продукт." А не е толкова просто. "Ние не сме продавачи, а хора, които възпитават бъдещите поколения." Именно затова има нужда от мотивирани учители. "Радваме се на всеки нов учител, който дойде. А това се случва много рядко."

Проблемът е в условията на труд

А това е така, защото образователната политика в Русия не е приоритет. Годишно руската държава отпуска по 220 евро на ученик, докато в Норвегия, която е номер едно в тази сфера, се предоставят 20 пъти повече средства.

Рядкост е млада жена като Юлия да се заеме с преподаване. Талантливите висшисти рядко избират учителската професия, включително защото заплащането е много ниско: в някои региони учителите едва оцеляват със 130 евро месечно. Даже продавачите без образование нерядко получават по-високи заплати от учителите.

Това води дотам, че средната възраст на учителите в Русия надхвърля 50 години. А тъй като много учители предстои да се пенсионират, недостигът на преподаватели ще нараства. Поради това програмата "Учители за Русия" плаща допълнително на своите участници.

"И учениците искат уважение"

Училището във Ворсино е открито през 1975 година

И учениците на Юлия смятат, че много от преподавателите в тяхното училище са твърде възрастни. "Някои учители са по-стари от баба ми", казва едно момиче. "Ако имахме повече млади учители, часовете биха ни доставяли повече радост", добавя то.

Въпреки някои реформи, училищната система в Русия още се опира на съветското наследство. Критичните въпроси почти не се насърчават, но пък за сметка на това учениците трябва да учат много неща наизуст. По-възрастните учители често се възприемат като единствения, неограничен авторитет в класната стая.

За това разказват и учениците на Юлия: "Другите учители удрят с ръка по масата, викат по нас и ни създават усещането, че сме глупави. Това е толкова подло, че понякога се страхуваме дори да дишаме", разказва друга ученичка. Затова децата апелират за справедливост. "Не само учениците трябва да уважават учителите, а и обратно. И ние сме хора", казват те.

