Как един германски тийнейджър стана наркобарон

Наркоимперия в детската стая: звучи като филм, но е истина. Германецът Максимилиан Шмит е само на 18 години, когато сам-самичък и направо от детската стая създава наркоимперия за милиони. Това е неговата история.

Максимилиан Шмит в кадър от "Shiny Flakes: The Teenage Drug Lord". Документалният филм разказва истинската история, вдъхновила сериала "How To Sell Drugs Online (Fast)".