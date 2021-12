Какво си пожела Меркел за "сбогом"

С тържествена заря - така на 2 декември 2021 година ще бъде изпратена федералната канцлерка Ангела Меркел. В продължение на 16 години тя ръководеше германското правителство. А и все още служебно го ръководи, тъй като новият кабинет не е встъпил в длъжност.

Тази най-престижна военна церемония на страната протича по прецизно изработен сценарий и включва войници в парадна униформа, военни подразделения, факли и други тържествени елементи.

Желанията на Ангела Меркел

Човекът, в чиято чест се провежда церемонията, има право на музикални желания, които се изпълняват от музикалните ансамбли на Бундесвера. Това, което си пожела Ангела Меркел, предизвика усмивки по лицата на доста германци. Редом с една църковна песен, дългогодишната лидерка на страната си поиска песента на Хилдегард Кнеф "Искам дъжд от червени рози". В първия куплет на тази песен се казва:

"На 16 години се врекох:

Всичко искам, всичко или нищо."

Ангела Меркел, която в продължение точно на 16 години беше най-могъщата жена в Германия, първата жена начело на правителството и политик, който спечели признание и уважение по цял свят, сега си пожела точно тази песен, в чийто край се казва приблизително:

"Не се примирявам,

Искам да побеждавам,

Всичко искам, всичко или нищо.

Искам дъжд от рози червени,

Искам чудеса невидени,

Далеч от старото, начало ново.

Задръжте си дребнавите мечти,

Аз искам, искам, искам."

Ангела Меркел излиза в пенсия. Но тя се пенсионира само като политик. Защото ако се придържаме към строфите от песента - 67-годишната Меркел изобщо не се отказва от живота, от желанията и мечтите си. И ако наистина ѝ припишем думите от песента, ще видим дългогодишната канцлерка в нова светлина.

И втората песен, пожелана от Ангела Меркел, носи важно послание. Става дума за един хит на Нина Хаген от времето на ГДР: "Ти забрáви цветната лента". Още докато живееше в Източна Германия, Нина Хаген беше поп-звезда, която прекрачваше границите, а след като се изнесе на Запад, тя се превърна в истинска пънк-икона.

Ангела Меркел е родом от ГДР и в ранната си младост е била съпътствана от песента на Нина Хаген, която излезе през 1974. Мнозина твърдят, че и до днес всеки втори източногерманец знае наизуст текста на тази песен, от която особено впечатление прави следният стих: "Че хубаво бе тук, ха-ха, и кой ли ще повярва на това?". Дали пък Ангела Меркел не ни демонстрира тънкото си чувство за хумор с този "носталгичен" цитат за ГДР?

Любопитно е, че преди 30 години, когато беше министърка по въпросите на жените и младежта, Меркел се срещна с Нина Хаген в едно телевизионно шоу. В дискусията за наркозависимостите, пънкарката по едно време направо ѝ наскочи: "Писнало ми е от Вашите лъжи и от лицемерието Ви!". Е, Меркел междувременно сигурно ѝ е простила.

Откъде тръгва традицията със зарята

По традиция привилегията да бъдат изпращани с тази тържествена заря имат канцлерите, президентите и министрите на отбраната. Корените на тази традиция се крият в далечния 16 век, когато зарята е изпълнявала функцията на днешната "вечерна проверка" при военните. През следващите столетия тя постепенно се превръща в днешната тържествена военна церемония, която всички германци са виждали по телевизията, но не всички харесват. Критики имаше, например, срещу тържествената заря за завърналите се от Афганистан части на Бундесвера. Тогава факелното шествие и отблясъците на факлите върху стотиците стоманени шлемове пред Райхстага събудиха и спомени за ритуалите на националсоциалистите, твърдят критиците.

Е, атмосферата винаги се поразведрява от музикалните желания на изпращаните - желания, които през годините са предизвиквали както удивление, така и смях.

Военният оркестър изпълнява музикални желания

Какво са си пожелавали другите германски политици

Така например бившият министър на отбраната Томас де Мезиер си беше пожелал песен, която няма нищо общо с военното дело: "Life Is Life". А бившият президент Кристиан Вулф, който се оттегли предсрочно заради един скандал, беше изпратен от публиката с писъка на вувузели, докато оркестърът на Бундесвера стоически изпълняваше "Somewhere Over The Rainbow". Заради плагиатство предсрочно напусна поста си и военният министър Карл Теодор цу Гутенберг, който пък доста поизпоти музикантите със своето рок-желание: "Smoke On The Water". За оркестър без барабанист това си е истинско предизвикателство. А някогашният канцлер Герхард Шрьодер си изкара доста подигравки с напълно предвидимото си желание: изтъркания хит на Франк Синатра "My Way".

Любимото музикално парче на германските политици, които слизат от сцената, се оказва Европейският химн - "Одата на радостта" от Бетовен. Това музикално желание вече е изпълнявано цели три пъти, включително и в чест на бившата министърка на отбраната Урсула фон дер Лайен, която сега е председателка на Еврокомисията.

С тези думи световните лидери се сбогуват с Меркел Барак Обама: "Имах щастието да съм неин приятел" Меркел притежава "добро чувство за хумор, мъдър прагматизъм и непреклонен морален компас", беше казал за германската канцлерка бившият американски президент Барак Обама. Според него, "толкова много хора - момичета и момчета, мъже и жени имат в нейно лице пример, към който могат да се обръщат в трудни моменти". И още думи от Обама: "Имах щастието да съм неин приятел".

С тези думи световните лидери се сбогуват с Меркел Джо Байдън: "Страхотна приятелка" И настоящият американски президент изглежда цени високо германската кацлерка. Джо Байдън я нарече "страхотна приятелка, лична приятелка и приятелка на САЩ", а нейното управление определи като "историческо". Меркел се разбира значително по-добре с Байдън, отколкото с предшественика му Доналд Тръмп. Но като цяло отношенията помежду им си остават по-скоро хладни.

С тези думи световните лидери се сбогуват с Меркел Шарл Мишел: "Компас и пътеводна светлина" Европейските представители се надпреварват да сипят похвали по неин адрес. Шефът на Европейския съвет Шарл Мишел, например, заяви миналата седмица за Меркел следното: "Ти си един монумент. Европейският съвет без Ангела е като Рим без Ватикана или Париж без Айфеловата кула. Ще ни липсва твоята мъдрост, особено в тежки времена. Ти си компас и пътеводна светлина за нашия европейски проект."

С тези думи световните лидери се сбогуват с Меркел Жан-Клод Юнкер: "Цялостно произведение на изкуството" Малцина в ЕС познават Меркел толкова добре, колкото я познава бившият шеф на ЕК Жан-Клод Юнкер. За нея той казва: "За мен тя е цялостно произведение на изкуството, а тя се състои от много отделни части." За тези 16 години тя "направи много неща правилно и не сбърка по нито един важен въпрос".

С тези думи световните лидери се сбогуват с Меркел Еманюел Макрон: "Благодаря за битките" за Европа Той е най-близкият партньор и съюзник на Ангела Меркел. Като никой друг в Европа френският президент Еманюел Макрон се застъпва за засилването и укрепването на връзките в ЕС - много често на страната на една по-скоро колеблива и скептична по този въпрос германска канцлерка. Въпреки това Макрон написа в Туитър: "Благодаря, скъпа Ангела, за водените в името на нашата Европа битки".

С тези думи световните лидери се сбогуват с Меркел Борис Джонсън: "Исторически ангажимент" Значително по-труден партньор на Меркел бе британският премиер Борис Джонсън, който имаше значителен принос за Брекзит. Независимо от това, по време на нейната прощална визита през юли Джонсън си размени любезности с Меркел. Така например той ѝ благодари за нейния "исторически ангажимент - не само за германско-британските отношения, но и за световната дипломация".

С тези думи световните лидери се сбогуват с Меркел Тони Блеър: "Тя съхрани единството" Ако зависеше от Тони Блеър, Великобритания трябваше да си остане в ЕС. Бившият премиер от началните години на канцлерката Меркел казва днес за нея: "Забележително е това, че успя да съхрани единството, при това в един от може би най-трудните моменти за Европа".

С тези думи световните лидери се сбогуват с Меркел Реджеп Ердоган: "Скъпа канцлерка и приятелка" Меркел е имала много ядове с турския президент Реджеп Ердоган - не само по темата за човешките права. Той обаче я нарече своя "приятелка" и "скъпа канцлерка", която цени като опитен политик, който винаги се стреми към "разумния и ориентиран към намирането на решение" подход. В действителност Меркел често е търсела разговора с Ердоган, например в бежанската криза.

С тези думи световните лидери се сбогуват с Меркел Си Дзинпин: "Стара приятелка на Китай" Меркел винаги се е възхищавала на забележителния възход на Китай. Чак към края на управлението си тя започна да се отнася по-скептично. Китайският държавен и партиен ръководител Си Дзинпин се сбогува с нея чрез видеоконференция и я нарече "стара приятелка на Китай". Тази съмнителна чест той е оказвал още на Владимир Путин, Фидел Кастро и Роберт Мугабе.

С тези думи световните лидери се сбогуват с Меркел Владимир Путин: "Забележително постижение" Доста скромни са думите на руския президент Владимир Путин. "Тя беше 16 години начело на страната, а това е забележително постижение", каза той наскоро, запитан дали Меркел ще му липсва. Той не пропусна да отбележи, че Меркел е могла да се кандидатира и още веднъж. На тази снимка от 2007 Путин е пуснал лабрадора си да души около канцлерката, макар да знае отлично, че тя се страхува от кучета. Автор: Кристоф Хаселбах



