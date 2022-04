За Гърция бягащите от Украйна са "истински бежанци". А другите какви са?

Приоритетите на гръцкото министерство по въпросите на миграцията са се променили. Това си личи и по неговия уебсайт: доскоро на най-видно място стоеше изписано "I want to return to my country" (Искам да се върна в родината си). Рубриката съдържаше всевъзможни информации, с които мигрантите да бъдат улеснени да се завърнат обратно по родните си страни. И за да е още по-ясно - отгоре имаше малък символ на самолет.

От няколко седмици обаче сайтът е доста различен. Първите две рубрики са посветени на бежанците от Украйна - дава се информация от организационен характер и са изписани банкови сметки за дарения. Над тях се вижда символ на малко сърчице в националните цветове на Украйна - синьо и жълто. Смисълът е ясен: Гърция приветства с добре дошли бежанците от Украйна.

Украинците са добре дошли в Гърция

Още в края на февруари гръцкият министър по въпросите на миграцията Нотис Митаракис обяви по телевизията, че страната му ще приеме "голям брой хора от Украйна" и е готова "да си сътрудничи с ЕС".

Междувременно в Гърция вече са пристигнали над 14 000 украински бежанци. В началото на седмицата заработи и онлайн платформа, в която хората могат да се регистрират. Въз основа на въведените данни властите им отпускат разрешителни за престой, дават им данъчни и социалноосигурителни номера - всичко се извършва бързо, просто, без излишна бюрокрация.

"Истински бежанци"?

Бежанци от други страни нямат достъп до този вид услуги. Тъкмо обратното: хора от Африка и Азия често пъти чакат с месеци за свободен час за разговор по Скайп с властите, за да подадат молба за убежище.

Миграционният министър Митаракис не смята обаче, че в случая се дава предимство на украинските бежанци и казва : "Те са бежанци от война. Това са истински бежанци". Говорителката на Върховния комисариат на ООН за бежанците в Гърция Стела Нану не е съгласна с Митаракис. Тя цитира Женевската конвенция, в която е записано, че бежанец е този "човек, който има основание да се страхува, че в своята родина ще бъде преследван заради принадлежността си към определена раса, религия, националност, социална група или политически убеждения". Това означава, че всички тези хора са равнопоставени и признати в международен план.

Политически сметки?

Фактът, че гръцкият миграционен министър прави разлика между "истински" и "фалшиви" бежанци, говори за политически сметки и преследвана стратегия, с която консервативното правителство на страната дойде на власт през 2019-а, казва Ангелики Димитриади от Берлинския мозъчен тръст Global Public Policy Institute. Стратегията според нея е да се промени разбирането какво значи "бежанец", затова и властите използват определението "истински бежанец" по адрес на пристигащите от Украйна.

В апогея на бежанската криза през 2015/2016 по данни на ООН в Гърция са пристигнали близо милион бежанци. През 2019-а - още 75 000 души, а миналата година - около 9000. Гръцкото правителство неизменно изтъква този намаляващ прилив на бежанци като голям успех на миграционната си политика. Защото основната цел на управляващите е намали броя на пристигащите хора до минимум.

Мигранти от Бангладеш, които се страхуват от депортация, протестираха в Атина на 19 февруари.

Фактът, че Гърция сега приема с отворени обятия бежанци от Украйна, всъщност подсилва позициите на правителството, колкото и абсурдно да звучи това. По думите на Димитриади: "Когато едни бежанци се идентифицират като "истински", това автоматично означава, че другите не са такива. Така се създават две нива, нещо като две класи на мигранти". Според нея ключова роля играе и това, че войната се води в непосредствено съседство и хората по-лесно могат да си представят проблема, когато той чисто географски е по-близо.

Атина все още няма функционираща система за интеграция

Правителството в Атина е наясно, че този път ще пристигат значително по-малко бежанци, отколкото през 2015 година, защото най-голямата част от украинците заминават за Полша и други страни в съседство. Проблем обаче може да възникне, ако голяма част от пристигналите бежанци все пак решат трайно да се заселят в Гърция, казва Димитриади. Защото Атина няма изработена функционираща система за интеграция на чужденци. Това усещат и всички мигранти. "Бюрокрацията е твърде тромава и сложна дори за самите гърци, камо ли за хора, които не говорят езика", смята експертката.

И все пак: в сравнение с 2015, когато Гърция се оказа напълно неподготвена да посрещне стотици хиляди бежанци и нямаше нито съответни структури, нито министерство на миграцията, някои неща са се променили към по-добро. Войната в Украйна показа: Гърция вече е в състояние бързо и небюрократично да приема чужденци. Но дали и как точно го прави явно в крайна сметка зависи от политическата воля.

***

Вижте и това видео от България: