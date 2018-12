Корупция разяжда Скотланд Ярд

Скотланд Ярд бе смятана за най-добрата полиция в света. Скандалът с подлушванията обаче съсипа реномето й. Оказа се, че и там корупцията не е чужда на полицейските служители. Важи ли още мотото "We always get our man"? (25.07.2011)