Задава ли се нова пандемия?

Първо добрата новина: около 10 процента от свиневъдите, участвали в едно китайско изследване, са се заразили с новия генотип 4 (G4) на свинския грип H1N1, но дотук това не е предизвикало опасна грипна епидемия. Биологът от Вашингтонския университет Карл Бергстром написа в Туитър, че новият вирус не представлява непосредствена пандемична опасност. "Няма индикации, че този вирус може да се предава от човек на човека, въпреки че вирусът се разпространява вече от близо пет години", твърди експертът.

Изследването започнало още през 2011

Авторите на изследването от университетите в Пекин и Шандун, публикувано в края на юни в специализираното списание Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), обаче предупреждават, че "систематичното наблюдение на грипните вируси е от изключителна важност за ранното предупреждение и подготовката за следваща възможна пандемия". Те съветват също така здравните власти да изследват работещите в свиневъдството и месопреработвателната индустрия.

Учените са обезпокоени от факта, че новата разновидност съдържа определени гени, които те определят като "кандидати за нов пандемиен вирус". G4 е близък роднина на причиняващия свински грип вирус H1N1, който през 2009 година предизвика пандемия. В същото време този вирус е сроден и на вируса на птичия грип.

В хода на изследването, което започнало още през 2011 година, учените са взели 30 000 проби (носови натривки) от свине в 10 китайски провинции и са изолирали 179 подтипа на вируса на свинския грип. И по-важното: изследователите са установили, че този вирус може да се размножава в епителните клетки на човешките дихателни пътища. А експерименти с гризачи са доказали, че вирусът е заразен и се разпространява по въздушно-капков път.

Освен това по всичко личи, че имунитетът, който хората може да са изградили срещу други вирусни инфекции, не помага в случая с новия вирус. Автори на изследването са взели серологични проби и от 338 работещи в свиневъдните комплекси, като 35 души са се оказали заразени. Това отговаря на около 1/10 от работниците. А при по-младите сред тях на възраст между 18 и 35 години заразените дори са съставлявали 20,5 процента.

Риск при домашните животни

Извън свинефермите вирусът е бил установен и у 4,4 процента от населението. Това все още не е доказателство, че новият вирус се предава от човек на човек, отбелязват учените. Те обаче предупреждават, че мутации на вируса могат да го направят и много опасен за човека.

На този фон професорът по ветеринарна медицина от университета в Кеймбридж Джеймс Ууд припомня, че домашните животни, с които хората контактуват по-интензивно, отколкото с дивите животни, вероятно са важен източник на пандемични вируси.