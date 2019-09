Грета Тунберг - детето, което иска да спаси света

Ако търсите в Гугъл името "Грета Тунберг", излизат 185 млн. попадения, които се увеличават ежечасно. Дори само този факт показва, че тя отдавна е станала глобален медиен феномен. Грета Тунберг е забележима, все едно къде е и какво прави. Нейните призиви се цитират, медиите следят всяка нейна дума. Неизменно се споменава нейният ангажимент в защита на климата и това, че е основателка на движението "Fridays for Future", вдъхновило милиони най-вече млади хора за борба срещу климатичните промени.

Грета се среща с държавни глави и говори пред ООН, получава награди, включително алтернативната Нобелова награда, и междувременно е една от 100-те най-влиятелни личности в света. Вече излязоха биографии за нея и дори книга с цитати от речите ѝ - цели 64 страници. А Грета Тунберг е едва на 16 години!

Как е възможно всичко това? Повечето от онова, което тя казва, не е всъщност ново. Тя самата неведнъж подчертава това. Не претендира да е разкрила някакви нови истини. По-скоро призовава хората най-после да вземат под внимание онова, което - според нея - е отдавна научно доказано, и да започнат да действат. Но как така тъкмо тя? И защо е цялото това медийно превъзнасяне?

Лицето на невинността

В историята често се е случвало нещо буквално да витае из въздуха, моментът да е назрял за някакво действие или събитие. И точно тогава се появява някой, който сочи, изрича, откроява и прави разбираемо въпросното "нещо" за всички - тъй, сякаш световният дух си е избрал говорител. В сегашния случай това е една 16-годишна девойка. Тя и бездруго е млада, но изглежда още по-млада от възрастта си. Виждаме лицето на едно дете. – и това много дълбоко докосва всеки човек.

Има го във всички култури: в християнския свят младенецът Исус е този, който ще спаси човечеството. В Непал избрани девойки, ненавлезли още в пубертета, се почитат като "кумари", като деца-богини. Защото децата са смятани за невинни и чисти. Те изричат истините, които възрастните се опитват да пренебрегнат и скрият. Можем да го кажем и другояче - от устата на тези деца до нас достига една по-дълбока и възвишена истина.

Грета Тунберг е детето на нашето време, което изрича тази истина. Което ни гледа нас, възрастните, право в очите и ни нарича лъжци. А ние гледаме като омагьосани, ръкопляскаме, проектираме в нея нашите желания, копнежи и страхове, виждаме в нея младенеца, който ще ни спаси. Най-после! Осанна!

Една черно-бяла истина

Световната медийна истерия има обаче нещо общо и с друга способност на Грета Тунберг: тя е майсторка на хиперболата и опростяването. В това отношение си прилича с много други популисти в света.

Зоран Арбутина

Почти няма друга научна област, която да е толкова комплексна като изследванията на климата. Затова анализите и изводите на учените понякога са твърде общи. Но от устата на Грета Тунберг всичко звучи така, сякаш става дума за нещо безкрайно елементарно и неоспоримо - като например таблицата за умножение.

"Вслушайте се най-после в учените", настоява Грета, но измежду тях има и такива, които разглеждат проблематиката за климатичните промени малко по-диференцирано. Грета Тунберг ни рисува света само в черно и бяло, при нея просто няма полутонове. Дава радикални отговори на сложни въпроси. И настоява за действия - тук и сега - без много-много да се разсъждава и без да се задават повече въпроси.

Don't think about it - just do it! „Стига сте разсъждавали, действайте, защото домът ни е в пламъци!“- това е посланието, което всеки разбира. Грета Тунберг е ясна, тя е настойчива – посланията ѝ сякаш са писани специално за Туитър. Така се постига оптимален ефект в днешния медиен свят, който обича гръмките заглавия и търси опростяването. А в това Грета е изключително ефективна.

