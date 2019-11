"В България има пари за асфалт, но за лекари няма"

"Отиваме да работим в дефицитни общини в Германия", гласеше надписът на един от плакатите, видян на протест на млади български лекари и специализанти, проведен неотдавна. Те са против новата наредба за специализациите, която напомня за задължителното разпределение от времето на комунизма в България. Според първоначалния ѝ вариант, след специализация, младите медици ще бъдат длъжни да работят в продължение на три години в населени места, в които има недостиг. А ако не се съгласят, ще трябва да връщат пари на държавата (ако са били на държавна издръжка).

Неефективни решения за наболели проблеми

"Сега завършваме. И трябва да вземем решение за бъдещето си - дали да останем да специализираме и работим в България, или да заминем за чужбина. Тези, които имаме желание да останем в България; специализантите, които вече берат горчивите плодове на системата; професионалистите по здравни грижи, които вече съвсем изнемогват - всички ние излязохме на протест", споделя стажант-лекарят Петко Гинев. Той активно участва в преговорите с Министерство на здравеопазването, а и в протестите.

"Не трябва да се забравя, че лекарят-специализант не е само обучаващ се, както го описва наредбата. Той работи. Той е сключил трудов договор с болницата, има работно време, като често остава на работа след него. Дава дневни смени, нощни смени. Заплатата, която получава, е изработена с честен труд и не е никак голяма. Трудно е да си осигуриш достоен живот с парите, които получаваш, да не говорим за създаване на семейство. Несправедливо е да се споменава за връщане на парите, които си изработил! Ако твой близък се разболее и ти се наложи да прекъснеш специализацията си - връщаш пари. Ако не си вземеш изпита за специалност - връщаш пари", продължава Петко Гинев, рисувайки една тъжна картина за бъдещите медици в България. По неговите думи механизмът със субсидията работи само в полза на големите болници, които ще получават безплатна работна ръка, а младите лекари - нищо повече.

Един български лекар в Германия разказва

Предпочитана дестинация за младите български специалисти е Германия. Всяка година над 400 български лекари се отправят именно към германските болници. Д-р Марта Николова е на 31 години и живее в Лайпциг, където работи като УНГ-специалист. Заминала в Германия заедно с приятеля си, който също взел решение да практикува професията в Германия.

"Лекарската професия в Германия е много ценена и уважавана. На първо място работата тук е изключително добре организирана, колегите са по-спокойни, удовлетворени и доволни и това се отразява положително на труда им", разказва тя. Според д-р Николова, специализацията е един от сериозните проблеми за младите медици в България.

"Аз започнах работата си в България и знам отлично какво е положението на един специализант. В Германия всеки специализант е равнопоставен с всички останали лекари, които имат права, не само задължения. Те работят наравно, без ограничения в дейността им, както е в България. Именно това е целта на специализацията в Германия - да бъдеш самостоятелен на работното си място и, разбира се, отговорен за дейността си. Всеки специализант може да избира сам работното си място, да го сменя, ако е недоволен, и да се прехвърли в друга болница или отделение, ако това се изисква по специалността му. Следва се план на обучение, заплащането е добро."

Засега д-р Николова няма намерение да се връща в България. В Германия вижда възможности за развитие, както и повече лично спокойствие. Надява се някой ден да може да се завърне у дома, за да приложи знанията и уменията си на родна земя.

Трудният избор пред младите лекари

Младите български медици се оказват поставени пред тежък избор, а към момента държавата накланя везните в полза на решението да заминат.

"Много колеги искат да останат, макар че покрай промените в наредбата, някои се преориентираха към чужбина. Младите хора са оптимисти по природа, но друг е въпросът при тези започнали специализация и взелите специалност вече. Те са се сблъскали с реалността челно", категоричен е стажант-лекарят Петко Гинев.

"В България не смеем да назоваваме проблемите с истинските им имена и заравяме глава в пясъка с надеждата да отминат. Реформите изискват саможертва, резултатът не идва на следващия ден. У нас се води социална политика на гърба на здравните работници, а това е недопустимо. Здравните работници работят почти изцяло благотворително. Пари за асфалт и самолети има, а за лекарски труд няма. Неслучайно толкова лекари и медицински сестри заминават да работят в чужбина. Явно нещо не е наред", категоричен е Петко Гинев.

Според него, дефицитните специалности неслучайно са дефицитни. "На младите лекари трябва да се предложи нещо повече, за да ги накараш да изберат точно това. Може да са социални придобивки или по-високо заплащане, но нека се разбере, че насила с наредби и закони няма да успеят да ни задържат в България. Имаме нужда от спокойствие и добри условия за работа и живот", казва бъдещият лекар.

***

Тази статия е част от проекта "Let´s face it: should I stay or should I go?". В продължение на няколко месеца публикуваме репортажи и видеа, посветени на миграцията от България към Германия. Информираме за живота в Германия, за предизвикателствата и трудностите в началото. Показваме истории на българи, решили да заминат. Или такива, решили да се върнат. Let´s face it! Следвайте нашия нов хаштаг #DWstayorgo

***

Вижте и нашето видео: