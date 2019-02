Анабел Ернандес - жената, която не се уплаши от мафията

От две десетилетия тя неуморно информира за случаи на корупция, търговия с наркотици, сексуални посегателства и съдебни скандали. С наградата "Свободно слово 2019" Дойче Веле отдава дължимото на изключителния медиен ангажимент на Анабел Ернандес към човешките права и свободата на мненията.

"С дълбока благодарност и надежда приемам това отличие и от името на всички смели журналисти, които всеки ден вършат работата си", заяви Анабел Ернандес. Генералният директор на ДВ Петер Лимбург похвали неустрашимото упорство на 47-годишната журналистка.

"Анабел Ернандес е много силно ангажирана с историите, които разследва. В продължение на години проследява различни корупционни схеми и събира юридически доказателства. Борбата ѝ срещу прикриването на престъпления и безнаказаността е забележителен пример за смела разследваща журналистика", заяви Петер Лимбург при обявяването на наградата.

Личната биография като съществен мотив

В началото на кариерата си през 1990-те години Анабел Ернандес работи за вестниците „Reforma", „Milenio" и „El Universal". Бързо си спечелва име на водеща разследваща журналистка в Мексико. Допълнителна мотивация ѝ дава неразкритото и до днес убийство на баща ѝ през 2000-та година в Мексико сити. След това Ернандес концентрира работата си над случаи на юридически скандали и закононарушения, премълчавани от държавните власти.

2001 година тя е удостоена с националната журналистическа награда на Мексико за разследвания, посветени на разхищенията на средства по време на президентството на Висенте Фокс. През 2003 година получава наградата на УНИЦЕФ за публикуваните от нея информации за сексуалната експлоатация и робския труд на мексикански девойки в Калифорния.

Ернандес публикува своите журналистически разследвания и в две книги. През 2010 година тя публикува бестселъра „Los Señores del Narco" (английска версия: „Nаrcoland: The Mexican Drug Lords And Their Fathers"), в който се разкриват тайните връзки на политиката, военните и икономическите среди с мексиканските наркокартели. Книгата ѝ донася световна слава. За смелостта си обаче Анабел е принудена да плати висока цена.

След многократни заплахи и всевъзможни атаки срещу хора от близкото ѝ обкръжение, тя е принудена да замине за САЩ. Междувременно живее в изгнание в Европа. През 2016 години излиза нейната книга „La verdadera noche de Iguala" (английска версия от 2018 г: "A Massacre in Mexico: The True Story Behind the Missing Forty-Three Students"), посветена на неразкритите убийства на 43-ма студенти в щата Гереро през 2014 година.

Връщането в родината за нея е опасно

Един от бестселърите на Ернандес

Анабел Ернандес казва, че евентуалното завръщане в родината все още би било твърде рисковано за нея.

"Нарушаването на омертата може да се окаже смъртоносно", каза тя, приемайки една награда през 2012 година. През октомври 2018 година журналистката заяви, че по време на разследванията за втората ѝ книга насред бял ден е бил убит един от нейните информатори. Тя обаче не допуска да бъде сплашена: "По-важно от собствената ми сигурност е да успея да внеса малко светлина в тъмата", споделя тя.

Анабел Ернандес е първата жена, която получава наградата на Дойче Веле „Freedom of Speech". През 2015 година с нея беше удостоен саудитският блогър Раиф Бадауи. Година по-късно тя бе връчена на бившия главен редактор на турския всекидневник „Хюриет“ Седат Ергин. През 2017 година Дойче Веле удостои с наградата американската Асоциация на кореспондентите в Белия Дом (White House Correspondents Association), а преди година иранския политолог Садех Зибакалам.

Връчването на наградата на ДВ е и кулминационната точка нa ежегодния Global Media Forum. Международната медийна конференция на Дойче Веле се провежда тази година на 27 и 28 май в Бон. Близо 2000 гости от над 100 държави ще обсъждат актуални теми от света на медиите и политиката.