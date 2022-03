Американски журналист е убит в Украйна

Журналистът и автор на документални филми Брент Рено е бил убит в Украйна, съобщава украинското външно министерство, цитирано от The New York Times.

Според властите в Киев Рено е бил убит, докато предава отИрпин, предградие на столицата. Негов колега е бил ранен. От дни Ирпин е обект на сериозен обстрел от страна на руските сили.

"Талантлив автор на филми"

Рено има дългогодишна кариера и е работил за HBO, NBC и The New York Times. Отразявал е войните в Ирак и Афганистан, насилието на картелите в Мексико и бежанските вълни от Централна Америка. Първоначално появилата се информация, че Рено е отразявал конфликта в Украйна за The New York Times бе опровергана от изданието. Говорителят на вестника заяви, че екипът на The New York Times е дълбоко натъжен от новината за смъртта на Брент и го определи като "талантлив автор на филми".

В свое изявление Антон Геращенко, съветник на министъра на вътрешните работи на Украйна, обяви, че господин Рено е "платил с живота си за опита да разобличи коварството, жестокостта и безмилостността на агресора".