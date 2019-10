Австралия: безпрецедентен протест срещу посегателства върху медиите

В знак на протест срещу растящото ограничаване на свободата на печата най-големите вестници в Австралия публикуваха броевете си в понеделник с почернени заглавия и снимки. Няколко издания показаха на първите си страници зачернен, "цензуриран" текст и червен печат с надпис "секретно". Протестът им е насочен срещу закони за националната сигурност, които според журналисти цензурират публикации и създават атмосфера на секретност. “Sydney Morning Herald” призова за "значителна законова реформа, която да спре опитите за цензуриране на информацията", а “The Australian” написа, че става дума за "непресекваща атака срещу правата на журналистите".

19 медийни организации и журналистически съюзи изслязоха с кампанията "Your Right to Know" („Твоето право да знаеш“). Те заявиха, че през последните 20 години са били създадени над 60 законодателни акта, които ограничават свободното практикуване на журналистическата професия. Свободата на словото в страната е де факто силно ограничена вследствие на многобройни закони за борба срещу тероризма, приети от австралийския парламент след терористичните удари от 11. септември 2001 г. в САЩ.

Издателствата получиха подкрепа от австралийските телевизии и радиостанции. Генералният директор на обществения телевизионен оператор ABC Дейвид Андерсън заяви: „Австралия е загрозена от опасността да се превърне в най-мистериозната демокрация в света“.

Сплашване на пресата

Повод за протестите са извършените през юни полицейски обиски в обществения телевизионен оператор ЕйБиСи в дома на журналист. И в двата случая разследванията са свързани с публикуването на секретна информация, която хвърля лоша светлина върху правителството и службите за сигурност. Разследванията се базират върху строги закони за защита на националната сигурност. Австралийските медии обаче критикуват тези действия, тъй като смятат, че това е опит за сплашване на пресата - подобни действия внушават на журналистите, че могат да бъдат изложени на наказателно преследване, ако публикуват секретна информация.

Редица информации се държат в тайна

Правителството често посочва националната сигурност като причина за секретността на определени факти. Авторите на медийната кампания обаче твърдят, че властите отказват да дават информация и за безобидна наглед информация - например за това, че обитатели на домове за стари хора са били малтретирани или пък за това колко земеделска земя се продава на чуждестранни институции. "Австралийците винаги трябва да са подозрителни към правителства, които искат да ограничат правото им да знаят какво се случва", каза изпълнителният председател на News Corp. в Австралия, Майкъл Милър.

Участниците в кампанията призоваха дясното консервативно правителство на премиера Скот Морисън да защити по-добре свободата на печата. По време на посещение в Джакарта той увери, че свободата на печата е висша ценност, но същевремено изтъкна, че журналистите не стоят над закона.