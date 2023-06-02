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بعد مساهمتها بمبلغ 15 مليون يورو هذا العام، من بينها 2 مليون يورو مساعدات غذائية، قررت ألمانيا تقديم تمويل إضافي بقيمة 12 مليون يورو، لدعم مسلمي الروهينغا الذين يعيشون في مخيمات لاجئين في بنغلاديش وميانمار.
تكبدت الحكومة البولندية اليمينية هزيمة قضائية جديدة فيما يخص الإصلاح القضائي. ويتعلق الأمر بإجراء تأسيس غرفة تأديبية للقضاء أثارت الجدل، بعدما قضت محكمة العدل الأوروبية أن هذا الإجراء ينتهك قانون الاتحاد الأوروبي.
عبر لائحة برامج الأسبوع يمكنكم الاطلاع على برامجنا دون أن تكونمتصلين وا بالإنترنت. فهنا يمنكم تنزيل جدول البرامج الكامل من يوم السبت 03 يونيو وحتى يوم الجمعة 09 يونيو 2023.
بعد تسببه بفيضانات، يثير الانهيار الجزئي لسد نوفا كاخوفكا في جنوب أوكرانيا مخاوف بشأن محطة زابوريجيا النووية. ألمانيا وأطراف دولية أكدت أنها تراقب الوضع بقلق وعن كثب. بينما تواصل كييف وموسكو في تبادل الاتهامات.
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