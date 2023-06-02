 Wanted | تلفزيون | DW | 06.06.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

تلفزيون

Wanted

المزيد من المركز الإعلامي

عالم أردوغان ـ تركيا ورئيسها

عالم أردوغان ـ تركيا ورئيسها 02.06.2023

بالصور... أكبر عشر مدن في ألمانيا

بالصور... أكبر عشر مدن في ألمانيا 31.05.2023

بالصور- أردوغان رئيسًا لتركيا لولاية ثالثة بعد جولة إعادة غير مسبوقة!

بالصور- أردوغان رئيسًا لتركيا لولاية ثالثة بعد جولة إعادة غير مسبوقة! 28.05.2023

zweispurige Autobahn mit wenig Verkehr aus einem Auto aufgenommen aufgenommen am 06 08 2017 bei Wei

نصائح مهمة للقيادة على الطرق السريعة في ألمانيا! 26.05.2023

اقرأ أيضا

09.01.2023 Rohingya kids look outside a barbed-wired fence in a camp in Bangladesh.

ألمانيا تعلن عن تمويل إضافي لدعم مسلمي الروهينغا 05.06.2023

بعد مساهمتها بمبلغ 15 مليون يورو هذا العام، من بينها 2 مليون يورو مساعدات غذائية، قررت ألمانيا تقديم تمويل إضافي بقيمة 12 مليون يورو، لدعم مسلمي الروهينغا الذين يعيشون في مخيمات لاجئين في بنغلاديش وميانمار.

Der Europäische Gerichtshof , EuGH, CVRIA, der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaft, Cour de justice de l Union européenne, Verwaltungsgebäude in Luxemburg

هزيمة قانونية جديدة لبولندا على خلفية الإصلاح القضائي 05.06.2023

تكبدت الحكومة البولندية اليمينية هزيمة قضائية جديدة فيما يخص الإصلاح القضائي. ويتعلق الأمر بإجراء تأسيس غرفة تأديبية للقضاء أثارت الجدل، بعدما قضت محكمة العدل الأوروبية أن هذا الإجراء ينتهك قانون الاتحاد الأوروبي.

06.2015 DW Footprints Arabia

دي دبليو عربية لائحة برامج الأسبوع 02.06.2023

عبر لائحة برامج الأسبوع يمكنكم الاطلاع على برامجنا دون أن تكونمتصلين وا بالإنترنت. فهنا يمنكم تنزيل جدول البرامج الكامل من يوم السبت 03 يونيو وحتى يوم الجمعة 09 يونيو 2023.

06.06.2023+++ DIESES FOTO WIRD VON DER RUSSISCHEN STAATSAGENTUR TASS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. [RUSSIA, KHERSON REGION - JUNE 6, 2023: A dam breach at the Kakhovka Hydroelectric Power Plant results in flooding. Regional emergency services say the strike last night may have been launched from a Vilkha multiple rocket launcher, causing its partial collapse and a release of water downstream. They have also asked the population of the adjacent areas to prepare for evacuation. Alexei Konovalov/TASS]

تنديد ألماني ودولي بتفجير سد في أوكرانيا وقلق من خطر نووي بسبب الفيضانات 06.06.2023

بعد تسببه بفيضانات، يثير الانهيار الجزئي لسد نوفا كاخوفكا في جنوب أوكرانيا مخاوف بشأن محطة زابوريجيا النووية. ألمانيا وأطراف دولية أكدت أنها تراقب الوضع بقلق وعن كثب. بينما تواصل كييف وموسكو في تبادل الاتهامات.