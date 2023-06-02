ألمانيا تعلن عن تمويل إضافي لدعم مسلمي الروهينغا

بعد مساهمتها بمبلغ 15 مليون يورو هذا العام، من بينها 2 مليون يورو مساعدات غذائية، قررت ألمانيا تقديم تمويل إضافي بقيمة 12 مليون يورو، لدعم مسلمي الروهينغا الذين يعيشون في مخيمات لاجئين في بنغلاديش وميانمار.