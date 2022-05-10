vأوروبا تبحث عن مصادر الغاز

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أوروبا تبحث عن الغاز في الخارج وفي أراضيها أيضا. لكن الحفر يمكن أن يتسبب في حدوث زلازل وانهيارات أرضية. مراسلنا شتيفن بيردسلي زار سكان منطقتين في بحر الشمال للاستماع إلى قصصهم.
إلى أين وصل مشروع "ديزيرتك" لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في الصحراء الكبرى ونقلها لأوروبا؟ هل فشل فعلا كما يقول منتقدون؟
قدمت الأرجنتين نفسها كمورد بديل للطاقة والمواد الغذائية لألمانيا، في ظل القلق المتزايد حيال إمدادات المواد الغذائية والطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا. جاء ذلك على لسان الرئيس الأرجنتيني البرتو فيرنانديز خلال زيارته لبرلين.
تواجه المنطقة المغاربية بحكم موقعها الإستراتيجي وتزايد أهميتها في أمن الطاقة الأوروبي، ضغوطا متزايدة من روسيا والغرب. وتخشى أوروبا التي تراجع نفوذها من مخاطر تحول جوارها الجنوبي إلى بؤرة صراع جديدة، ما ملامح هذا التحول؟
بعد توقف بسبب كورونا، انطلقت أعمال منتدى دافوس في ظل مخاوف من ركود اقتصادي عالمي على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا وما تبعه من ارتفاع لأسعار الطاقة والمواد الغذائية. رجال أعمال وساسة عالميون حذروا من "عاصفة اقتصادية".
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