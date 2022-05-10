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vأوروبا تبحث عن مصادر الغاز

أوروبا تبحث عن الغاز في الخارج وفي أراضيها أيضا. لكن الحفر يمكن أن يتسبب في حدوث زلازل وانهيارات أرضية. مراسلنا شتيفن بيردسلي زار سكان منطقتين في بحر الشمال للاستماع إلى قصصهم.