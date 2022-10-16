Trailer "Wen man essen darf" Arabisch

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في حين أن الفاكهة يمكن أن تكون إضافة غنية بالعناصر الغذائية لنظام غذائي صحي ومتوازن، لا يدرك كثيرون أن الفواكه باختلاف أنوعها تحتوي على كميات مختلفة من السكر. تعرف هنا على بعض أنواع الفاكهة قليلة السكر!
من الجيد تناول المكملات الغذائية التي تدعم الصحة وتحمي من بعض الأمراض وخصوصاً في ظل انتشار فيروس كورونا. وقد كشفت دراسة حديثة عن وجود مكمل غذائي هام يرتبط بتقليل خطر الإصابة بالخرف. المزيد في هذا التقرير.
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