Trailer Wahrheit

سكان بوتشا يروون لـDW فظائع عاشوها على يد القوات الروسية

بعد مذبحة بوتشا، يحاول الناجون العودة إلى الحياة. لكن هناك صعوبة في ذلك، إذ إن أجزاء كبيرة من المدينة مغلقة والموت يتربص في كل مكان. مراسل DW زار المدينة لينقل معاناة السكان.