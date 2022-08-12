"Trailer fürs CMS "Attentat

خبير في شؤون البلقان لـ DW: من الضروري ضم كوسوفو لحلف الناتو

على ضوء التوترات الأخيرة بين كوسوفو وصربيا، يحذر الخبير في شؤون منطقة البلقان، كونراد كليفينغ في حوار مع DW، من تكرار نفس الأخطاء التي ارتكبت في الأزمة الأوكرانية ويدعو إلى ضم كوسوفو لحلف الناتو.