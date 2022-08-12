"Trailer fürs CMS "Attentat

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اعتباراً من آب / أغسطس، ينضم محمد شريتح إلى DW كمدير لمكتب بيروت. لأكثر من عقد من الزمن، قام شريتح بتغطية الأحداث الجارية في لبنان والشرق الأوسط لوسائل إعلام إقليمية ودولية.
على ضوء التوترات الأخيرة بين كوسوفو وصربيا، يحذر الخبير في شؤون منطقة البلقان، كونراد كليفينغ في حوار مع DW، من تكرار نفس الأخطاء التي ارتكبت في الأزمة الأوكرانية ويدعو إلى ضم كوسوفو لحلف الناتو.
توصل تحقيق أجرته DW إلى أن ثلثي تعهدات الشركات بالمحافظة على البيئة بشأن مخلفات البلاستيك إما أنها لم تتحقق أو تم التغاضي عنها لاحقاً. فكيف تُخلّ شركات الطعام والشراب الأوروبية بالتزاماتها، وما هو دور التشريعات؟
من المهم للتماسك الغربي أن تستعيد أوكرانيا جنوبها، خاصة في حال عودة دونالد ترامب للسلطة، كما يقول لـ DW الباحث السياسي وصاحب كتاب ومقولة "نهاية التاريخ والإنسان الأخير"، فرانسيس فوكوياما.
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