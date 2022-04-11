Trailer Durst Arabisch

احذر ضربة الشمس.. هذه أعراضها وطرق الوقاية منها

مع ارتفاع درجات الحرارة في بلدان متفرقة حول العالم، يزداد خطر التعرض لضربة شمس. فماهي أكثر أعراض ضربة الشمس شيوعاً؟ وما الذي يجب القيام به عند الإصابة بها؟ وماهي أبرز طرق الوقاية منها؟