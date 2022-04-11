Trailer Durst Arabisch

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يتسبب التغير المناخي في ارتفاع درجات الحرارة وتزايد حدة الظواهر الجوية والجفاف. يرتفع استهلاك الناس للمياه سواء كان ذلك في استهلاكهم اليومي للسوائل أو الزراعة أو لعلف الحيوانات.
يتسبب التغير المناخي في ارتفاع درجات الحرارة وتزايد حدة الظواهر الجوية والجفاف وتنضب الينابيع. لكن البشر يحتاجون إلى الماء الذي تقل مصادره باستمرار فتبدأ الصراعات حول توزيع احتياطيات المياه الثمينة.
مع ارتفاع درجات الحرارة في بلدان متفرقة حول العالم، يزداد خطر التعرض لضربة شمس. فماهي أكثر أعراض ضربة الشمس شيوعاً؟ وما الذي يجب القيام به عند الإصابة بها؟ وماهي أبرز طرق الوقاية منها؟
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