Trailer "Der Iran von oben"

إيران تشترط رفع العقوبات وإسرائيل تطالب بوقف المفاوضات النووية

قالت إيران إن اتفاقا حول برنامجها النووي "في متناول اليد" لكنّه مرتبط بـ"حسن نية" الدول الغربية، ومؤكدة على أولوية رفع العقوبات، فيما دعت إسرائيل إلى وقف المفاوضات مع طهران "فورا"، مشيرة إلى التقرير الأخير لوكالة الطاقة.