Trailer "Der Iran von oben"

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قالت إيران إن اتفاقا حول برنامجها النووي "في متناول اليد" لكنّه مرتبط بـ"حسن نية" الدول الغربية، ومؤكدة على أولوية رفع العقوبات، فيما دعت إسرائيل إلى وقف المفاوضات مع طهران "فورا"، مشيرة إلى التقرير الأخير لوكالة الطاقة.
بعد خمسة أشهر من تعليقها، تستأنف المحادثات الدولية بشأن البرنامج النووي الإيراني اليوم الاثنين في فيينا في ظل أجواء متوترة، فيما لا يرى المحللون فرصا كبيرة لإعادة إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
في أحدث اتهام بحريني لإيران، المنامة تقول إنها قبضت على "عناصر إرهابية" بتهمة التخطيط "لهجمات إرهابية" وأنها ضبطت أسلحة ومتفجرات "قادمة من إيران".
فيما أعلنت جماعة الحوثيين اليمنية أنها استهدفت عدداً من الأهداف داخل السعودية، بما فيها منشآت عسكرية وأخرى تابعة لشركة "أرامكو"، قال التحالف الذي تقوده السعودية إنه نفذ عملية "نوعية" ضد الحوثيين.
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