 Trailer ″Der Iran von oben″ | DW الأخبار | DW | 02.12.2021

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DW الأخبار

Trailer "Der Iran von oben"

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مسائية DW: مفاوضات إحياء الاتفاق النووي الإيراني.. هل تفضي لاختراق؟ 30.11.2021

zwei Haende halten jeweils ein Puzzleteil von der USA und dem Iran vor blauem Himmel, Composing | two hand with pieces of puzzles of USA and Iran, Composing

جولة كبير مفاوضي إيران في أوروبا.. الخلفيات والأهداف! 10.11.2021

مسائية DW: جاويش أوغلو في طهران.. هل تطوي تركيا خلافاتها مع إيران؟ 15.11.2021

لاجئة إيرانية في هولندا تتغلب على الصعوبات 10.11.2021

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Wien - IRNA - Das Treffen des ersten Tages der Wiener Gespräche über die Aufhebung der Sanktionen zwischen hochrangigen Diplomaten der P4+1-Gruppe, der Europäischen Union und den Vertretern der Islamischen Republik Iran endete nach rund zwei Stunden.

إيران تشترط رفع العقوبات وإسرائيل تطالب بوقف المفاوضات النووية 02.12.2021

قالت إيران إن اتفاقا حول برنامجها النووي "في متناول اليد" لكنّه مرتبط بـ"حسن نية" الدول الغربية، ومؤكدة على أولوية رفع العقوبات، فيما دعت إسرائيل إلى وقف المفاوضات مع طهران "فورا"، مشيرة إلى التقرير الأخير لوكالة الطاقة.

Arak, IRAN: A general view of a heavy water plant in Arak, 320 kms south of Tehran, 26 August 2006. Iranian President Mahmoud Ahmadinejad opened a heavy water plant today that will feed a new research reactor, just five days before a UN Security Council deadline to suspend sensitive nuclear fuel cycle work. Inaugurating the facility along with the head of Iran's Atomic Energy Organisation, Gholam Reza Aghazadeh, and his deputy, Mohammad Saeedi, Ahmadinejad vowed the Iranian people would defend their rights to nuclear technology with force. AFP PHOTO/ATTA KENARE (Photo credit should read ATTA KENARE/AFP/Getty Images)

أجواء من التوتر تخيم على استئناف المفاوضات النووية مع إيران 29.11.2021

بعد خمسة أشهر من تعليقها، تستأنف المحادثات الدولية بشأن البرنامج النووي الإيراني اليوم الاثنين في فيينا في ظل أجواء متوترة، فيما لا يرى المحللون فرصا كبيرة لإعادة إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

Riot police block a street to prevent protesters from marching during an anti-government rally outside Bahrain's leading opposition party Al Wefaq's headquarters in Manama May 9, 2012. About 200 protesters on Wednesday demanded the release of imprisoned human rights activists during the demonstration. REUTERS/Hamad I Mohammed (BAHRAIN - Tags: CIVIL UNREST POLITICS)

البحرين تعلن القبض على عناصر "إرهابية" مرتبطة بإيران 22.11.2021

في أحدث اتهام بحريني لإيران، المنامة تقول إنها قبضت على "عناصر إرهابية" بتهمة التخطيط "لهجمات إرهابية" وأنها ضبطت أسلحة ومتفجرات "قادمة من إيران".

FILE - This Sept. 15, 2019 file photo, shows storage tanks at the North Jiddah bulk plant, an Aramco oil facility, in Jiddah, Saudi Arabia. Saudi Arabia's state-owned oil company Aramco on Thursday, Dec. 5, 2019, set a share price for its IPO — expected to be the biggest ever — that puts the value of the company at $1.7 trillion, more than Apple or Microsoft. (AP Photo/Amr Nabil, File) |

اليمن: الحوثيون يعلنون قصف منشآت لـ"أرامكو" في السعودية 20.11.2021

فيما أعلنت جماعة الحوثيين اليمنية أنها استهدفت عدداً من الأهداف داخل السعودية، بما فيها منشآت عسكرية وأخرى تابعة لشركة "أرامكو"، قال التحالف الذي تقوده السعودية إنه نفذ عملية "نوعية" ضد الحوثيين.