St. Helena

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صعدت روسيا من لهجتها مع إسرائيل عقب انتقادات الدولة العبرية تصريحات لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كان قد زعم فيها وجود خلفية يهودية لأدولف هتلر، وأتهمت موسكو إسرائيل بـ"دعم النازيين الجدد في أوكرانيا".
بعد حصوله على ضوء أخضر من ألمانيا، يعتزم الاتحاد الأوروبي إطلاق حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا من المتظر أن تشمل هذه المرة مبيعات النفط، وإقصاء "مصارف روسية أخرى" من نظام سويفت.
المصوران الصحفيان إيفغيني مالوليتكا وميستيسلاف شيرنوف، وثّقا بعدساتهما الفظائع التي عاشتها ماريوبول منذ انطلاق غزو روسيا لأوكرانيا. DW منحتهما جائزة حرية الرأي والتعبير لهذا العام. في هذا التقرير بعض تفاصيل تجربتهما.
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