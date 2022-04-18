 More Life Trailer | تلفزيون | DW | 04.05.2022

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تلفزيون

More Life Trailer

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تقام في لاهاي الهولندية منافسات ألعاب انفكتوس لقدماء الجيش المصابين. رغم الحرب أرسلت أوكرانيا فريقها للمشاركة.

أوكرانيا تشارك في ألعاب انفكتوس لمصابي الجيش بهولندا 18.04.2022

مسائية DW: الحرب في أوكرانيا.. هل تتوسع لتشمل الأراضي الروسية؟

مسائية DW: الحرب في أوكرانيا.. هل تتوسع لتشمل الأراضي الروسية؟ 29.04.2022

مسائية DW: الحرب في أوكرانيا.. هل تخلى معظم العرب عن الحليف الأمريكي؟

مسائية DW: الحرب في أوكرانيا.. هل تخلى معظم العرب عن الحليف الأمريكي؟ 29.04.2022

مسائية DW : سلاح الغاز.. هل بدأت روسيا استخدامه للتصعيد ضد الغرب؟

مسائية DW : "سلاح الغاز".. هل بدأت روسيا استخدامه للتصعيد ضد الغرب؟ 27.04.2022

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دي دبليو عربية لائحة برامج الأسبوع 29.04.2022

عبر لائحة برامج الأسبوع يمكنكم الاطلاع على برامجنا دون أن تكونوا متصلين بالإنترنت. فهنا يمنكم تنزيل جدول البرامج الكامل من يوم السبت 30 أبريل وحتى يوم الجمعة 06 مايو.

26.04.2022 Der russische Außenminister Sergej Lawrow nimmt an einer Pressekonferenz während seines Treffens mit dem UN-Generalsekretär in Moskau, Russland teil. (zu Lawrow: Moskau führt täglich Verhandlungen mit Kiew) +++ dpa-Bildfunk +++

موسكو تتهم إسرائيل "بدعم نظام النازيين الجدد" في أوكرانيا 03.05.2022

صعدت روسيا من لهجتها مع إسرائيل عقب انتقادات الدولة العبرية تصريحات لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كان قد زعم فيها وجود خلفية يهودية لأدولف هتلر، وأتهمت موسكو إسرائيل بـ"دعم النازيين الجدد في أوكرانيا".

Die Erdgasverdichterstation Mallnow der Gascade Gastransport GmbH (Luftaufnahme mit einer Drohne). Die Verdichterstation in Mallnow nahe der deutsch-polnischen Grenze übernimmt vorwiegend russisches Erdgas. Von der Quelle bis zum Einsatzort legt das Erdgas in der Pipeline Jamal mehrere tausend Kilometer zurück. Um einen konstanten Druck für den Transport in der Pipeline aufrecht zu erhalten sind solche Verdichterstationen nötig. Von hier aus strömt russisches Gas durch die JAGAL (Jamal-Gas-Anbindungsleitung) in das deutsche Erdgasfernleitungsnetz Richtung Westen. Darüber hinaus kann Gas - entgegen der Hauptflussrichtung - von Deutschland nach Polen transportiert werden.

عقب ضوء أخضر من برلين.. عقوبات أوروبية منتظرة تشمل النفط الروسي 03.05.2022

بعد حصوله على ضوء أخضر من ألمانيا، يعتزم الاتحاد الأوروبي إطلاق حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا من المتظر أن تشمل هذه المرة مبيعات النفط، وإقصاء "مصارف روسية أخرى" من نظام سويفت.

جائزة DW لحرية الرأي والتعبير لصحفيين وثقا فظائع الحرب في ماريوبول

جائزة DW لحرية الرأي والتعبير لصحفيين وثقا فظائع الحرب في ماريوبول 02.05.2022

المصوران الصحفيان إيفغيني مالوليتكا وميستيسلاف شيرنوف، وثّقا بعدساتهما الفظائع التي عاشتها ماريوبول منذ انطلاق غزو روسيا لأوكرانيا. DW منحتهما جائزة حرية الرأي والتعبير لهذا العام. في هذا التقرير بعض تفاصيل تجربتهما.