Land der Täter

قد تكون مفتاحاً لأحد ألغاز التطور.. حفريات عمرها 500 مليون عام

اكتشف عدد من الباحثين عدة حفريات لكائنات عاشت في العصر الكامبري تمتعت بما يمكن أن يكون أول هيكل عظمي لكائنات عاشت على الأرض. ويمكن أن تكون هذه الحفريات النواة الأولى للكائنات الحية الحالية ذات الهياكل العظمية المعقدة.