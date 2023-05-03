 Land der Täter | تلفزيون | DW | 04.05.2023

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تلفزيون

Land der Täter

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1.5.2023****Sudanese families get into a truck after the crisis in Sudan's capital Khartoum on their way to Egypt through the Qustul border in the Sudanese city of Wadi Halfa, Sudan May 1, 2023. REUTERS/Heba Fouad BEST QUALITY AVAILABLE

أعداد النازحين السودانيين إلى مصر في إزدياد مستمر 04.05.2023

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