Land der Täter

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اكتشف عدد من الباحثين عدة حفريات لكائنات عاشت في العصر الكامبري تمتعت بما يمكن أن يكون أول هيكل عظمي لكائنات عاشت على الأرض. ويمكن أن تكون هذه الحفريات النواة الأولى للكائنات الحية الحالية ذات الهياكل العظمية المعقدة.
لطالما ساد اعتقاد بأن التستوستيرون يزيد من الرغبة الجنسية والعدوانية، لكن دراسة حديثة أظهرت أن الهرمون الذكوري يعزز "السلوك الودي" و"التفاعلات الاجتماعية الإيجابية"
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