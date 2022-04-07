 Ku-Klux-Klan | تلفزيون | DW | 15.04.2022

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Ku-Klux-Klan

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سكان بلدة بكيف يخرجون من مواقع الاختباء بعد انسحاب القوات الروسية.

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Dokumentation Am Ende der Flucht - Die US-Grenze am Rio Grande  Sendedatum: 30. April 2022 Der amerikanische Traum treibt Hunderttausende Migranten aus Süd- und Mittelamerika an die US-Grenze. Nach dem Wahlsieg Joe Bidens sind die Hoffnungen auf ein besseres Leben in den Staaten noch größer geworden. Aber wie sieht die Realität aus? © YLE (Stills aus einer YLE-Doku) Rechte: Verwendung nur im Zusammenhang mit dieser Dokumentation

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يجذب الحلم الأمريكي مئات الآلاف من المهاجرين من أمريكا الجنوبية والوسطى إلى حدود الولايات المتحدة، وزادت آمال هؤلاء المهاجرين في حياة أفضل في الولايات المتحدة بعد فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية،

EDITORS NOTE: Graphic content / TOPSHOT - Bodies lie on a street in Bucha, northwest of Kyiv, on April 2, 2022, as Ukraine says Russian forces are making a rapid retreat from northern areas around Kyiv and the city of Chernigiv. - The bodies of at least 20 men in civilian clothes were found lying in a single street Saturday after Ukrainian forces retook the town of Bucha near Kyiv from Russian troops, AFP journalists said. Russian forces withdrew from several towns near Kyiv in recent days after Moscow's bid to encircle the capital failed, with Ukraine declaring that Bucha had been liberated. (Photo by RONALDO SCHEMIDT / AFP)

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جثث المدنيين في شوارع مدينة بوتشا الأوكرانية أثارت الصدمة حول العالم. الحكومة الروسية ومؤيدو حربها يدّعون بأن كل ذلك "ملفق وتمثيل والجثث حية!". DW تتحقق وتتأكد من صحة الصور ومقاطع الفيديو، وزيف الادعاءات الروسية.

24.11.2021 ©Adrien Vautier / Le Pictorium/MAXPPP - Adrien Vautier / Le Pictorium - 24/11/2021 - Afghanistan / Kaboul - Dans la regie du plateau de la chaine Tolo News a Kaboul le 24 novembre. / 24/11/2021 - Afghanistan / Kabul - In the control room of the Tolo News channel in Kabul on November 24.

طالبان تحظر استخدام محتويات دويتشه فيله في أفغانستان 28.03.2022

أصدرت حركة طالبان قرارا يقضي بمنع مؤسسات إعلامية أفغانية من استخدام محتويات شبكة دويتشه فيله (DW) الألمانية في أفغانستان. القرار طال مؤسسات إعلامية تقدم الأخبار باللغات القومية في أفغانستان. مدير عام DW أعرب عن قلقه.

06.04.2022, Ukraine, Butscha: Ein ukrainischer Soldat steht neben zerstörten russischen Panzer in Butscha am Stadtrand von Kiew. Foto: Felipe Dana/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

سكان بوتشا يروون لـDW فظائع عاشوها على يد القوات الروسية 10.04.2022

بعد مذبحة بوتشا، يحاول الناجون العودة إلى الحياة. لكن هناك صعوبة في ذلك، إذ إن أجزاء كبيرة من المدينة مغلقة والموت يتربص في كل مكان. مراسل DW زار المدينة لينقل معاناة السكان.