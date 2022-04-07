Ku-Klux-Klan

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يجذب الحلم الأمريكي مئات الآلاف من المهاجرين من أمريكا الجنوبية والوسطى إلى حدود الولايات المتحدة، وزادت آمال هؤلاء المهاجرين في حياة أفضل في الولايات المتحدة بعد فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية،
جثث المدنيين في شوارع مدينة بوتشا الأوكرانية أثارت الصدمة حول العالم. الحكومة الروسية ومؤيدو حربها يدّعون بأن كل ذلك "ملفق وتمثيل والجثث حية!". DW تتحقق وتتأكد من صحة الصور ومقاطع الفيديو، وزيف الادعاءات الروسية.
أصدرت حركة طالبان قرارا يقضي بمنع مؤسسات إعلامية أفغانية من استخدام محتويات شبكة دويتشه فيله (DW) الألمانية في أفغانستان. القرار طال مؤسسات إعلامية تقدم الأخبار باللغات القومية في أفغانستان. مدير عام DW أعرب عن قلقه.
بعد مذبحة بوتشا، يحاول الناجون العودة إلى الحياة. لكن هناك صعوبة في ذلك، إذ إن أجزاء كبيرة من المدينة مغلقة والموت يتربص في كل مكان. مراسل DW زار المدينة لينقل معاناة السكان.
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