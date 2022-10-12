"Iris-T-SLM"- ما هي مميزات نظام الدفاع الجوي الذي سلمته ألمانيا لأوكرانيا؟

بعد قيام روسيا بقصف عدة مدن في أنحاء أوكرانيا في ساعة الذروة صباح أول أمس الاثنين، أسرعت برلين بتسليم كييف قبل الموعد أول نظام من بين أربعة أنظمة للدفاع الجوي من طراز "إيريس-تي اس ال ام" (IRIS-T SLM)، التي تعهدت ألمانيا بتوريدها إلى أوكرانيا.

وأسفرت الهجمات الروسية صباح الاثنين في مقتل مدنيين وانقطاع الكهرباء عن بعض المناطق، في هجمات انتقامية على ما يبدو بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تفجير أحد الجسور الروسية المؤدية إلى شبه جزيرة القرم هجوم إرهابي.

وقالت مجلة دير شبيغل الألمانية أمس الثلاثاء (11 أكتوبر/ تشرين الأول 2022) إن أوكرانيا تسلمت أول نظام للدفاع الجوي من طراز إيريس-تي الألماني.

ولم تؤكد وزارة الدفاع الألمانية النبأ على الفور عندما اتصلت بها رويترز. لكن فيما بعد قال مصدر بوزارة الدفاع الألمانية إن أوكرانيا تسلمت الثلاثاء النظام الدفاعي، مؤكدا بذلك تقرير مجلة "دير شبيغل". وقال المصدر إن التسليم تم في وقت سابق للموعد المتفق عليه.

وفي الوقت الذي كانت تسقط فيه الصواريخ الروسية على أوكرانيا الاثنين، قالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت إن "إطلاق الصواريخ المتجدد على كييف والعديد من المدن الأخرى يوضح مدى أهمية تسليم أنظمة الدفاع الجوي إلى أوكرانيا بسرعة" وأضافت أن الأنظمة الثلاثة المتبقية ستتبع في العام المقبل.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قد وعد كييف في يونيو/ حزيران بتسليمها أنظمة "IRIS-T SLM"، القادرة على حماية مدينة كبيرة من الغارات الجوية، على حد تعبيره.

أوكرانيا تؤكد استلام المنظومة

ومن جهته أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف في تغريدة نُشرت مساء الثلاثاء أن أوكرانيا تلقّت أول نظام دفاعي مضاد للطائرات من ألمانيا. وقال ريزنيكوف إن "عهداً جديداً للدفاع الجوي بدأ" في أوكرانيا. وأكد ريزنيكوف أنّ "هذه مجرّد البداية"، مضيفا أن هناك "واجبا أخلاقيا" لحماية الأجواء فوق أوكرانيا لحماية شعبنا.

وأعرب الوزير الأوكراني عن شكره لوزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت على دعمها القوي لأوكرانيا.

وقد تم تأمين تمويل ثلاثة أنظمة أخرى. وتم بالفعل تدريب الجنود الأوكرانيين على نظام الأسلحة في ألمانيا. وتولى القطاع الصناعي الدعم الفني. وتولى خبراء القوات الجوية التدريب التكتيكي.

منظومة الدفاع الألمانية إيريس تي اس ال ام ينبغي أن تحمي المدن الأوكرانية من الهجمات الصاروخية الروسية

ما هي قدرات نظام الدفاع "IRIS-T SL"

نظام الدفاع الجوي الأرضي طراز "إيريس-تي اس ال ام" (IRIS-T SLM)، هو من إنتاج شركة "ديل دِفِنس" (Diehl Defense)، مقرها ولاية بادن فورتمبرغ، بمدى يصل إلى 40 كيلومترا وارتفاع 20 كيلومترا، ويبلغ سعره 140 مليون يورو.

ويتكون النظام من عدة مكونات: رادار ومركز قيادة وثلاث قاذفات صواريخ محمولة على شاحنات. يمكن لأحد هذه الأنظمة حماية مدينة متوسطة الحجم مثل نورنبرغ أو هانوفر، ويمكنه إطلاق النار على أهداف يصل ارتفاعها إلى 20 كيلومترا ومدى 40 كيلومترا. وعن هذا النظام كتبت الشركة المصنعة: "يمكن للدفاع الجوي الأرضي على وجه الخصوص حماية مناطق بشكل دائم على مدار فترة طويلة".

وتوضح صحيفة بيلد الألمانية أنه يمكن استخدام صواريخ النظام لصد الطائرات المقاتلة والمروحيات وصواريخ كروز والمدفعية الصاروخية وطائرات كاميكازي الروسية من إيران والصواريخ المضادة للرادار والقنابل، وبالتالي تأمين المجال الجوي.

ولدى النظام الدفاع ميزة خاصة عبارة عن رادار يعمل بدوران 360 درجة، ما يعني التصدي للهجمات من جميع الاتجاهات والتصدي لأهداف متعددة في نفس الوقت.

ويحدد الرادار اتجاه الإطلاق، وبعد الإطلاق يتولى رأس الصاروخ البحث عن الهدف عبر التفاعل مع الأشعة تحت الحمراء. وبالتالي، يوفر النظام حماية شاملة ضد الأهداف المتحركة داخل دائرة نصف قطرها يمثل مدى الصاروخ الدفاعي. بمعنى أن "إيريس-تي اس ال ام" يصنع ما يشبه درعا واقيا بطول 40 كيلومترًا حول نظام الدفاع الجوي – ما يعني، حماية الأهداف المحتملة من الهجمات الصاروخية الروسية، مثل المدن والمنشآت العسكرية والبنية التحتية الحيوية، بحسب "بيلد".

الرادار الذي يتحرك بدوران بمقدار 360 درجة مئوية يجعل منظومة الدفاع الألمانية IRIS-T SLM تتصدى للهجمات من جميع الجهات

وتقوم شركة Diehl Defense الألمانية حاليا بتطوير نظام آخر هو Iris-T SLX، من المفترض أن يكون له نطاق أكبر، من نطاق منظومة IRIS-T SLM، بحسب ما ذكرت بيلد.

أنظمة دفاع جوي أمريكية أيضا

كما أعلن ريزنيكوف عبر "تويتر" تلقي بلاده المزيد من راجمات صواريخ "هيمارس" من الولايات المتحدة، موضحا أن أربع راجمات صواريخ هيمارس إضافية من الولايات المتحدة وصلت إلى أوكرانيا. واعتبر أن وصول تلك الراجمات يأتي في "وقت جيد للأوكرانيين ووقت سيء للمحتلين"، في إشارة إلى الروس.

وأعلن الوزير الأوكراني أيضا أن أنظمة قاذفة صواريخ "ناسامز" (NAMAS) من الولايات المتحدة الأمريكية في طريقها إلى أوكرانيا أيضا.

وكانت الولايات المتحدة قد وعدت أوكرانيا بالحصول على أنظمة صواريخ "ناماس" (NAMAS) أرض- جو، على أن تسلّم اثنين منهما في الأسابيع أو الأشهر المقبلة وستة أخرى كجزء من مساعدات طويلة الأجل. ويُصنّع نظام الصواريخ هذا من قبل شركة "رايثيون" (Raytheon) الأمريكية والمجموعة النروجية "كونغسبيرغ" (Kongsberg).

ص.ش (رويترز، أ ف ب، د ب أ)