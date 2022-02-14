irak trailer

مفوض الأونروا لـDW: مازلنا نواجه صعوبات لمساعدة الفلسطينيين

خلال زيارته إلى ألمانيا، أكد المفوض العام لمنظمة الأونروا فيليب لازاريني، زيادة اليأس في المخيمات الفلسطينية، مشيراً في حوار مع DW إلى الصعوبات التي تواجهها المنظمة، كما أشاد بألمانيا كونها "أحد المانحين الأساسيين" لها.