 irak trailer | تلفزيون | DW | 18.02.2022

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تلفزيون

irak trailer

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Ein Flugabwehrpanzer vom Typ Gepard feuert am Mittwoch (06.10.2010) auf dem Schießplatz im schleswig-holsteinischen Todendorf eine Stinger Flugabwehrrakete ab. Die Vorführung gehört zu dem Programm eines Symposiums mit mehr als 380 Teilnehmern aus 60 Nationen. Die Veranstaltung für Soldaten und Vertreter der Rüstungsindustrie befasst sich in diesem Jahr mit Bedrohungen durch Raketen, Artillerie und Mörsergeschossen. Foto: Carsten Rehder dpa/lno ++

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ARCHIV - Die Deutsche Welle in Bonn (Nordrhein-Westfalen), aufgenommen am 26.09.2016. (zu dpa Russland droht Deutscher Welle und US-Auslandsmedien vom 13.11.2017) Foto: Marius Becker/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

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Ein Journalist geht an einem Schild des Moskauer Büros der Deutschen Welle in Moskau vorbei. Das russische Außenministerium erklärt, es schließe das Moskauer Büro der Deutschen Welle und entziehe den Mitarbeitern die Akkreditierung als Vergeltung für ein deutsches Vorgehen gegen das russische Staatsfernsehen RT. +++ dpa-Bildfunk +++

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