DW عربية - الترددات على نايل سات وعربسات/ بدر 4

قنوات beoutQ.. قرصنة تخيف اتحادات الكرة وتشعل التوتر الخليجي

كل شيء يصلح للمنافسة بين السعودية وقطر، بما في ذلك بث المباريات الرياضية. لكن تداعيات قنوات القرصنة beoutQ لم تتوقف عند سجال الأزمة الخليجية، بل جرّت اتحادات رياضية كبيرة تبقى مستعدة للدفاع عن مصالحها، مهما كلّفها ذلك.