 DW عربية - الترددات على نايل سات وعربسات/ بدر 4 | الرئيسية | DW | 29.11.2019

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DW عربية - الترددات على نايل سات وعربسات/ بدر 4

نلفت عنايتكم مشاهدينا الكرام إلى ترددات قناة DW عربية على قمر نايل سات وقمر عربسات/ بدر 4

Deutsche Welle Berlin Dach (DW)

متابعينا الكرام،

نوجه عنايتكم إلى تغيير تردد قناة DW عربية على قمر نايل سات ابتداءً من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 إلى التردد الجديد المرفق في الأسفل:

نايل سات 20114Tansponder 20 

التردد 12092 رأسي

معدل الترميز 30,000

التعديل QPSK

Satellite – NILE-Sat 20114Tansponder 20

Frequency – 12.092 MHz47

Polarization: Vertikal 

Symbol rate – 30,000 mS/s

Modulation – QPSK

كما نود أن نلفت انتباهكم إلى تردد القناة الرئيسية على قمر عربسات/ بدر 4 على الشكل الآتي:

التردد 12,111 GH أفقي

معدل الترميز 27500

معامل الخطأ 3/4

BADR 4
Position : 26,0° East

Frequency: 12,111 GH

Polarization: horizontal

Symbol rate – 27500 kS/s

FEC rate – 3/4

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