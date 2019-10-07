 DW تفتتح مكتبا إقليميا في بيروت من أجل تغطية إعلامية أقرب للواقع | أخبار | DW | 15.10.2019

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أخبار

DW تفتتح مكتبا إقليميا في بيروت من أجل تغطية إعلامية أقرب للواقع

افتتحت مؤسسة DW مكتبا إقليميا في بيروت بحضور نحو 90 من الشخصيات السياسية والإعلامية وممثلي منظمات المجتمع المدني. المكتب، الذي يديره فريق متمرس، سيكون منطلقا لتغطية صحفية وإعلامية من قلب منطقة الشرق الأوسط.

DW Studio Eröffnung in Beirut (DW)

(من اليمين) سعد الحريري بمكتبه في بيروت، غيردا موير، ناتاشا شفانكه ثم ناصر شروف

بحضور وزير الإعلام اللبناني، جمال الجراح، ونحو 90 من الشخصيات السياسية والإعلامية وممثلي منظمات المجتمع المدني وصحفيين وشركاء إعلاميين افتتحت مؤسسة DW مكتبها الإقليمي في العاصمة اللبنانية بيروت.

غيردا موير، مديرة البرامج في مؤسسة DW، وناصر شروف رئيس القسم العربي بالمؤسسة، إضافة إلى ناتاشا شفانكه نائبة مدير أكاديمية DW الإعلامية، رحبوا بالضيوف.

وتحدثت غيردا موير خلال حفل الافتتاح السبت (12 أكتوبر/ تشرين الثاني 2019) موضحة أن استراتيجية مؤسسة DW من خلال افتتاح مكاتب إقليمية هي "لتوسيع التغطية الإعلامية للمؤسسة والعمل عن قرب من واقع حياة الناس والاستعانة بالخبرات المحلية". وأوضحت موير أن "اختيار بيروت كمقر للمكتب الإقليمي بالشرق الأوسط يرجع لما يكفله القانون اللبناني من حرية للصحافة". إضافة إلى ذلك تُعتبر بيروت من الناحية الجغرافية المكان المثالي كمنطلق للتغطية الصحفية من المنطقة، حسب تعبير مديرة البرامج في DW.

مختارات

ثمنت المستشارة ميركل، خلال احتفال بالذكرى الـ 65 لتأسيس DW، عمل المؤسسة، ووعدت بتقديم مزيد من الدعم المالي لها. وأشارت ميركل إلى أن الكثير من الدول تعمل على توسيع مؤسساتها الإعلامية الموجهة للخارج مثل روسيا والصين. (05.06.2018)

من يملك السلطة في الإعلام والسياسة والمجتمع؟ حول هذه القضايا سيتباحث مشاركون من شتى أنحاء العالم خلال النسخة الثانية عشرة لمؤتمر الإعلام العالمي الذي تنظمه مؤسسة DW في بون. (26.05.2019)

ضيف شرف حفل الافتتاح كان وزير الإعلام اللبناني، جمال الجراح، الذي رحب بتواجد مؤسسة DW في بيروت، وأكد في مقابلة مع مدير مكتب DW في بيروت باسل العريضي ومراسلة DW رزان سلمان، دعمه لعمل DW، معتبرا أن المؤسسة الإعلامية الألمانية أصابت في اختيارها لبيروت كمقر لمكتبها الإقليمي.

وأكد الوزير اللبناني بأن تواجد المؤسسات الإعلامية الدولية في لبنان يساهم في تطوير المشهد الإعلامي في بلاده وكذلك على فهم وضع بلاده في الخارج بشكل أفضل.

ويعمل في مكتب DW الجديد في بيروت فريق عمل صحفي متمرس يمتلك خبرات صحفية طويلة، وهو يتكون من باسل العريضي رئيس المكتب، والصحفية رزان سلمان، ومنى النجار التي سترأس قسم أكاديمية DW في مكتب بيروت

وكان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري قد استقبل، قبل يوم من افتتاح المكتب، وفدا من مؤسسة DW. ورحب الحريري خلال اللقاء باختيار بيروت مقرا لمكتب DW الإقليمي، مؤكدا بدرجة أساسية على أهمية وسائل التواصل الاجتماعي لجيل الشباب في بلاده.

(DW)

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    محطات من تاريخ DW في صور

    ستون عاما DW

    في الثالث من مايو/ أيار 1953 انطلقت مؤسسة DW الإعلامية ببثها الإذاعي من مدينة كولونيا. أما اليوم فقد أضحت متعددة الوسائط من خلال تلفزيون وموقع وأكاديمية تقدم خدماتها في مختلف أنحاء العالم.

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    محطات من تاريخ DW في صور

    إنطلاق إذاعة DW من كولونيا

    "هنا إذاعة دي دبليو. تأتيكم من كولونيا إلى الشرق الأقصى على موجات قصيرة بتردد 11795 كيلوهيرتز" هكذا انطلق في الثالث من مايو/ آيار عام 1953، بث إذاعة دي دبليو لأول مرة من استديو خاص بإذاعة شمال غرب ألمانيا (NWDR) في كولونيا.

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    محطات من تاريخ DW في صور

    مقابلة صحفية مع المستشار الألماني أديناور

    صورة من أرشيف الإذاعة التقطت في عام 1963 أثناء إجراء مقابلة صحفية مع كونراد آديناور، المستشار الألماني آنذاك.

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    محطات من تاريخ DW في صور

    بث بعدة لغات

    في عام 1962 شهدت إذاعة دي دبليو مجددا إضافة برامج جديدة شلمت عدة لغات في مختلف القارات. كذلك قام صحفيو الإذاعة آنذاك برحلة صحفية استكشافية إلى أفغانستان بحافلة "كولونيا كابول اكسبرس". واليوم تقدم DW عروضها بثلاثين لغة.

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    محطات من تاريخ DW في صور

    الدخول في عالم التلفزيون

    في عام 1963 دخلت دي دبليو عالم التلفزيون بواسطة شركة ترانستل/ Transtel. على اليمين مدير عام DW آنذاك هانز أوتو فيزيمان آنذاك، وعلى اليسار رئيس مجلس الإدارة كارل غونتر فون هازه أثناء توقيع العقود.

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    محطات من تاريخ DW في صور

    مركز DW للتدريب

    مركز تدريبDW في عام 1965 والذي اتخذ على عاتقه مهمة تدريب الصحفيين الأجانب.

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    محطات من تاريخ DW في صور

    مبنى جديد للإذاعة

    في 28 يونيو/حزيران 1974 تم وضع حجر الأساس للمبنى الجديد لإذاعة دي دبليو في مدينة كولونيا، وكان البث باللغة الألمانية آنذاك قد توسع ليصبح على مدار الساعة. في الصورة نرى مدير عام الإذاعة آنذاك، فالتر شتايغنر، وهو يضع حجر الأساس.

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    محطات من تاريخ DW في صور

    انطلاق القسم العربي لإذاعة DW

    انطلق القسم العربي في الأول من أبريل/نيسان 1959 ببرامج تقدم صورة عن الحياة في ألمانيا بالإضافة إلى معلومات شاملة للمستمعين عن الدراسة والعمل في ألمانيا. هذه الصورة من أرشيف القسم العربي التقطت في عام 1962.

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    محطات من تاريخ DW في صور

    فريق تحرير القسم العربي عام 1988

    فريق القسم العربي الذي يضم صحفيون من البلدان العربية وألمانيا خلال اجتماع تحريري عام 1988.

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    محطات من تاريخ DW في صور

    فريق تحرير القسم العربي عام 1994

    وهذه الصورة تجمع عددا من فريق القسم العربي عام 1994 خلال اجتماع لهيئة تحرير القسم من أجل مناقشة خطة ومواضيع البث الإذاعي.

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    محطات من تاريخ DW في صور

    الزميل عبد الرحمن عثمان

    منذ سنوات طويلة يواكب الزميل عبد الرحمن عثمان القسم العربي بوسائطة الإعلامية المتعددة، الراديو والإنترنت والتلفزيون.

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    محطات من تاريخ DW في صور

    أخيم زيغيلو ومصطفى السعيد

    الزميل أخيم زيغيلو (على اليمن)، من أكثر الأصوات المحبوبة لدى مستمعي راديو القسم العربي، والزميل مصطفى السعيد رئيس تحرير القسم العربي في تلفزيون DW عربية. كلاهما يعمل في القسم العربي منذ سنوات طويلة.

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    محطات من تاريخ DW في صور

    من الاستديو التقليدي للاستديو الرقمي

    تطورت تقنيات دويتشه فيله، ليصبح الاستديو رقمياً. في هذه الصورة نرى الإعلامي فارس يواكيم في استديو DW الرياضي مع المذيع الرياضي المصري الشهير ميمي شكيب في بث خاص بكأس العالم 2006.

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    محطات من تاريخ DW في صور

    الموقع الإلكتروني

    وفي عام 2005 انطلق الموقع الالكتروني لـ DW باللغة العربية. في هذه الصورة الأرشيفية نرى فريق تحرير الموقع في إحدى جلسات هيئة التحرير.

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    محطات من تاريخ DW في صور

    فريق التحرير العربي في بون عام 2009

    انتقل مقر الإذاعة إلى مدينة بون، القريبة من مدينة كولونيا، ومن مدينة بون انطلاق الموقع الإلكتروني أيضا في عام 2005. صورة تجمع عددا من فريق العمل في بون عام 2009.

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    محطات من تاريخ DW في صور

    وداعاً للموجة القصيرة

    في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 قدم القسم العربي آخر بث إذاعي له على الموجات القصيرة، لكن التقارير الإذاعية مازالت جزءا من العروض التي تقدمها DW عربية سواء عبر موقعها الالكتروني أو عبر شركاء المؤسسة في العالم العربي.

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    محطات من تاريخ DW في صور

    برامج حوارية من DW عربية

    في صيف عام 2002 انطلق البث التلفزيوني باللغة العربية. في الصورة (على اليسار) المذيعة ومقدمة البرامج ديما ترحيني في حوار مع وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيلي والناشطة الحقوقية والصحفية التونسية سهام بن سدرين.

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    محطات من تاريخ DW في صور

    النشرة الإخبارية "الجورنال"

    الزميل محمد إبراهيم، نائب مدير القسم العربي في قناة DW عربية خلال تقديم نشرة الأخبار "الجورنال".

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    محطات من تاريخ DW في صور

    برنامج شباب توك

    برنامج "شباب توك" الذي يتم تقديمه بالتعاون مع قناة "الحياة" المصرية، أحد انجح برامج القسم العربي. في الصورة (على اليسار) مقدم البرنامج جعفر عبد الكريم.

  • DW Akademie Radio for the People Projekt Vietnam 2013

    محطات من تاريخ DW في صور

    أكاديمية دي دبليو

    أصبحت أكاديمية دي دبليو واحدة من أهم مراكز تدريب الصحفيين داخل وخارج ألمانيا، في الصورة مارين فينتسبيرغ، رئيسة تحرير أقسام اللغات الأجنبية في تلفزيون DW خلال إحدى دورات التدريب في فيتنام.

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    محطات من تاريخ DW في صور

    القسم العربي- لقاءات ونقاشات

    صورة تجمع عددا من أعضاء فريق القسم العربي في بون وبرلين على هامش حلقة نقاش لشؤون القسم جرت أواخر مارس/ آذار 2012 بالقرب من برلين.

    الكاتب: سمر كرم


 

مختارات

محطات من تاريخ DW في صور

لمحات من تاريخ مؤسسة DW الإعلامية منذ انطلاقها في الثالث من مايو/آيار 1953 من مدينة كولونيا. (25.04.2013)  

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