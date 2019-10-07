DW تفتتح مكتبا إقليميا في بيروت من أجل تغطية إعلامية أقرب للواقع

بحضور وزير الإعلام اللبناني، جمال الجراح، ونحو 90 من الشخصيات السياسية والإعلامية وممثلي منظمات المجتمع المدني وصحفيين وشركاء إعلاميين افتتحت مؤسسة DW مكتبها الإقليمي في العاصمة اللبنانية بيروت.

غيردا موير، مديرة البرامج في مؤسسة DW، وناصر شروف رئيس القسم العربي بالمؤسسة، إضافة إلى ناتاشا شفانكه نائبة مدير أكاديمية DW الإعلامية، رحبوا بالضيوف.

وتحدثت غيردا موير خلال حفل الافتتاح السبت (12 أكتوبر/ تشرين الثاني 2019) موضحة أن استراتيجية مؤسسة DW من خلال افتتاح مكاتب إقليمية هي "لتوسيع التغطية الإعلامية للمؤسسة والعمل عن قرب من واقع حياة الناس والاستعانة بالخبرات المحلية". وأوضحت موير أن "اختيار بيروت كمقر للمكتب الإقليمي بالشرق الأوسط يرجع لما يكفله القانون اللبناني من حرية للصحافة". إضافة إلى ذلك تُعتبر بيروت من الناحية الجغرافية المكان المثالي كمنطلق للتغطية الصحفية من المنطقة، حسب تعبير مديرة البرامج في DW.

ضيف شرف حفل الافتتاح كان وزير الإعلام اللبناني، جمال الجراح، الذي رحب بتواجد مؤسسة DW في بيروت، وأكد في مقابلة مع مدير مكتب DW في بيروت باسل العريضي ومراسلة DW رزان سلمان، دعمه لعمل DW، معتبرا أن المؤسسة الإعلامية الألمانية أصابت في اختيارها لبيروت كمقر لمكتبها الإقليمي.

وأكد الوزير اللبناني بأن تواجد المؤسسات الإعلامية الدولية في لبنان يساهم في تطوير المشهد الإعلامي في بلاده وكذلك على فهم وضع بلاده في الخارج بشكل أفضل.

ويعمل في مكتب DW الجديد في بيروت فريق عمل صحفي متمرس يمتلك خبرات صحفية طويلة، وهو يتكون من باسل العريضي رئيس المكتب، والصحفية رزان سلمان، ومنى النجار التي سترأس قسم أكاديمية DW في مكتب بيروت.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري قد استقبل، قبل يوم من افتتاح المكتب، وفدا من مؤسسة DW. ورحب الحريري خلال اللقاء باختيار بيروت مقرا لمكتب DW الإقليمي، مؤكدا بدرجة أساسية على أهمية وسائل التواصل الاجتماعي لجيل الشباب في بلاده.

(DW)