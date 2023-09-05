DW تشارك في مهرجان بيتهوفن وتواكبه إعلامياً

بالتعاون مع مهرجان بيتهوفن، طورت مؤسسة DW الإعلامية مشروع Tiny House Concert، الذي يقوم فيه مدير مهرجان بيتهوفن، ستيفن والتر، بدعوة فنانين شباب مشهورين إلى منزله الصغير بالقرب من بون لتبادل الأفكار وتأليف الموسيقى.
"يتم الآن إثراء تعاوننا طويل الأمد مع مهرجان بيتهوفن بهذا المشروع الجديد. تهدف سلسلة الفيديو، التي ننتجها بالتعاون مع القناة الأولى في التلفزيون الألماني ARD، إلى نقل الموسيقى الكلاسيكية للمبتدئين وتستهدف الجمهور بين سني 18 و50 في مختلف أرجاء العالم"، يقول رولف ريش، مدير قسم الثقافة والأفلام الوثائقية في DW.
مشروع Tiny House Concert من ضمن فعاليات مهرجان بيتهوفن 2023
مشروع "الحرم الجامعي"
وينظم مهرجان بيتهوفن بون وDW برنامجهما المشترك "الحرم الجامعي" هذا العام، كما جرت عليه العادة في أكثر من عشرين دورة سابقة. ويراد من المشروع أن يكون جسرا ومنصة ثقافية للقاء الموسيقيين الشباب من جميع أنحاء العالم.
ينصب التركيز هذا العام على بلدين تناضل فيهما النساء بشكل خاص من أجل حقهن في المشاركة الاجتماعية وتقرير المصير (الثقافي): أفغانستان وإيران.
سيقام الحفل الموسيقي "الحرم الجامعي" يوم 14 أيلول/سبتمبر الساعة 7 مساءً في جامعة بون. وسيؤدي في الحفل موسيقيون من المعهد الوطني الأفغاني للموسيقى بالتعاون مع أوركسترا الشباب الاتحادية والموسيقيين الإيرانيين من أكاديمية بارنبويم-سعيد البرلينية.
كما هو الحال في السنوات السابقة، تواكب DW جميع أنشطة مشروع "الحرم الجامعي" من خلال منصاتها الإعلامية، في التلفزيون والراديو ومواقع التواصل، وبعدة لغات، بما في ذلك الألمانية والإنجليزية والروسية والأوكرانية والإسبانية والصينية والبولندية.
وستقوم DW كذلك ببث خمس حفلات موسيقية مختارة من مهرجان بيتهوفن مباشرة على قناة DW Classical Music على اليوتيوب، والتي لديها ما يقرب من 300 ألف متابع.
وتقترب الذكرى المئوية الثانية لوفاة عبقري الموسيقى الكلاسيكية، لودفيغ فون بيتهوفن، الذي توفي في 26 آذار/مارس 1827، في فيينا عن عمر يناهز 56 عاماً.
خ.س/ع.ج.م
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تعرف على بتهوفن من خلال صور
الموسيقار الألماني بيتهوفن
الموسيقار الألماني بيتهوفن ولد فىكانون الأول/ ديسمبر 1770 وله العديد من المؤلفات الموسيقية، أشهرها سيمفونيته التاسعة . تمثال منحوت بطريقة الخداع البصري لأشهر الصور المعروفة عن بيتهوفن صممه النحات كلاوس كاميرشيس فى عام 1986 .
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تعرف على بتهوفن من خلال صور
منزل بيتهوفن
البيت الذي ولد به بيتهوفن عام 1770 والذي يقع بوسط مدينة بون الألمانية . يتكون المنزل من 12 غرفة تظهر حياة واهم مقتنيات المؤلف والموسيقار بيتهوفن .
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تعرف على بتهوفن من خلال صور
منزل بيتهوفن
المنزل الذي ولد به الموسيقار بيتهوفن يقع في شارع "بون غاسه" بمدينة بون من أهم المعالم التي يحرص الزائرون لبون على زيارتها .
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تعرف على بتهوفن من خلال صور
منزل بيتهوفن
الحديقة الملحقة بمنزل الموسيقار بيتهوفن، والتي تضم عددا من التماثيل الخاصة ببيتهوفن .
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تعرف على بتهوفن من خلال صور
قاعة بيتهوفن الموسيقية
قاعة اوركسترا بيتهوفن للفنون الموسيقية . صممها المعماري سيجفرايد فولسيك وافتتحت فى سبتمبر 1959 .
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تعرف على بتهوفن من خلال صور
قاعة بيتهوفن الموسيقية
قاعة اوركسترا بيتهوفن عملت على انضمام مدينة بون لقائمة المدن الرائدة فى المهرجانات الموسيقية على مستوى العالم . وتشهد كل عام هذه القاعة الحفلات الموسيقية الخاصة بمهرجان بيتهوفن الموسيقي .
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تعرف على بتهوفن من خلال صور
قاعة بيتهوفن الموسيقية
قاعة العرض الخاصة التي يؤدى اوركسترا بيتهوفن عروضه بها . يتكون الاوركسترا من حوالي 115 عازفا يقدمون الموسيقي الكلاسيكية المختلفة والسيموفنيات المعروفة من مؤلفات الموسيقار بيتهوفن .
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تعرف على بتهوفن من خلال صور
قاعة بيتهوفن الموسيقية
قدم اوركسترا بيتهوفن أخر عروضه ضمن فعاليات مهرجان بيتهوفن الفني في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2013. يقام مهرجان بيتهوفن الموسيقي خلال شهري سبتمبر واكتوبر من كل عام.
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تعرف على بتهوفن من خلال صور
بيتهوفن
تمثال بيتهوفن الذي شيده المعماري ايرنست هينل في عام 1845 في ساحة "مونستر بلاتس" في مدينه بون الألمانية. يقام عند التمثال الاحتفالات الشعبية لمهرجان بيتهوفن الفني .
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تعرف على بتهوفن من خلال صور
مهرجان بيتهوفن الموسيقي
الألعاب النارية والنافورة الراقصة على الموسيقي ضمن أهم العروض التي يتم تقديمها في مهرجان بيتهوفن الفني وذلك بوسط مدينة بون.
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تعرف على بتهوفن من خلال صور
مهرجان بيتهوفن الموسيقي
احد العروض الفنية المقامة بوسط مدينة بون ضمن فعاليات مهرجان بيتهوفن الفني والتى قدم خلالها عرض لأشهر مؤلفات الموسيقار بيتهوفن وبعض من المعزوفات الموسيقية الحديثة .
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تعرف على بتهوفن من خلال صور
مهرجان بيتهوفن الموسيقي
صورة للموسيقار بيتهوفن في بداية عرض لأشهر مؤلفاته الموسيقية مع النافورة الراقصة بوسط مدينة بون وذلك ضمن فعاليات مهرجان بيتهوفن الفني والتي اختتمت فعالياتها فى 6 تشرين الأول/أكتوبر 2013.
الكاتب: لبنى طارق