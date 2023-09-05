DW تشارك في مهرجان بيتهوفن وتواكبه إعلامياً

بالتعاون مع مهرجان بيتهوفن، طورت مؤسسة DW الإعلامية مشروع Tiny House Concert، الذي يقوم فيه مدير مهرجان بيتهوفن، ستيفن والتر، بدعوة فنانين شباب مشهورين إلى منزله الصغير بالقرب من بون لتبادل الأفكار وتأليف الموسيقى.

"يتم الآن إثراء تعاوننا طويل الأمد مع مهرجان بيتهوفن بهذا المشروع الجديد. تهدف سلسلة الفيديو، التي ننتجها بالتعاون مع القناة الأولى في التلفزيون الألماني ARD، إلى نقل الموسيقى الكلاسيكية للمبتدئين وتستهدف الجمهور بين سني 18 و50 في مختلف أرجاء العالم"، يقول رولف ريش، مدير قسم الثقافة والأفلام الوثائقية في DW.

مشروع Tiny House Concert من ضمن فعاليات مهرجان بيتهوفن 2023

مشروع "الحرم الجامعي"

وينظم مهرجان بيتهوفن بون وDW برنامجهما المشترك "الحرم الجامعي" هذا العام، كما جرت عليه العادة في أكثر من عشرين دورة سابقة. ويراد من المشروع أن يكون جسرا ومنصة ثقافية للقاء الموسيقيين الشباب من جميع أنحاء العالم.

ينصب التركيز هذا العام على بلدين تناضل فيهما النساء بشكل خاص من أجل حقهن في المشاركة الاجتماعية وتقرير المصير (الثقافي): أفغانستان وإيران.

سيقام الحفل الموسيقي "الحرم الجامعي" يوم 14 أيلول/سبتمبر الساعة 7 مساءً في جامعة بون. وسيؤدي في الحفل موسيقيون من المعهد الوطني الأفغاني للموسيقى بالتعاون مع أوركسترا الشباب الاتحادية والموسيقيين الإيرانيين من أكاديمية بارنبويم-سعيد البرلينية.

كما هو الحال في السنوات السابقة، تواكب DW جميع أنشطة مشروع "الحرم الجامعي" من خلال منصاتها الإعلامية، في التلفزيون والراديو ومواقع التواصل، وبعدة لغات، بما في ذلك الألمانية والإنجليزية والروسية والأوكرانية والإسبانية والصينية والبولندية.

وستقوم DW كذلك ببث خمس حفلات موسيقية مختارة من مهرجان بيتهوفن مباشرة على قناة DW Classical Music على اليوتيوب، والتي لديها ما يقرب من 300 ألف متابع.

وتقترب الذكرى المئوية الثانية لوفاة عبقري الموسيقى الكلاسيكية، لودفيغ فون بيتهوفن، الذي توفي في 26 آذار/مارس 1827، في فيينا عن عمر يناهز 56 عاماً.

خ.س/ع.ج.م