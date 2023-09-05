 DW تشارك في مهرجان بيتهوفن وتواكبه إعلامياً | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 05.09.2023

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ثقافة ومجتمع

DW تشارك في مهرجان بيتهوفن وتواكبه إعلامياً

جرياً على عادتها، تشارك مؤسسة DW الإعلامية في مهرجان بيتهوفن السنوي في مدينة بون من خلال عدة أوجه على رأسها مشروع "الحرم الجامعي"، علاوة على المواكبة الإعلامية للحدث. ينصب التركيز هذا العام على نساء إيران وأفغانستان.

موسيقيون من ألمانيا وأفغانستان يتدربون استعداداً لمهرجان بيتهوفن

موسيقيون من ألمانيا وأفغانستان يتدربون استعداداً لمهرجان بيتهوفن

بالتعاون مع مهرجان بيتهوفن، طورت مؤسسة DW الإعلامية مشروع Tiny House Concert، الذي يقوم فيه مدير مهرجان بيتهوفن، ستيفن والتر، بدعوة فنانين شباب مشهورين إلى منزله الصغير بالقرب من بون لتبادل الأفكار وتأليف الموسيقى.

"يتم الآن إثراء تعاوننا طويل الأمد مع مهرجان بيتهوفن بهذا المشروع الجديد. تهدف سلسلة الفيديو، التي ننتجها بالتعاون مع القناة الأولى في التلفزيون الألماني ARD، إلى نقل الموسيقى الكلاسيكية للمبتدئين وتستهدف الجمهور بين سني 18 و50 في مختلف أرجاء العالم"، يقول رولف ريش، مدير قسم الثقافة والأفلام الوثائقية في DW.

مشروع Tiny House Concert من ضمن فعاليات مهرجان بيتهوفن 2023

مشروع Tiny House Concert من ضمن فعاليات مهرجان بيتهوفن 2023

مشروع "الحرم الجامعي"

وينظم مهرجان بيتهوفن بون وDW برنامجهما المشترك "الحرم الجامعي" هذا العام، كما جرت عليه العادة في أكثر من عشرين دورة سابقة. ويراد من المشروع أن يكون جسرا ومنصة ثقافية للقاء الموسيقيين الشباب من جميع أنحاء العالم.

مختارات

ينصب التركيز هذا العام على بلدين تناضل فيهما النساء بشكل خاص من أجل حقهن في المشاركة الاجتماعية وتقرير المصير (الثقافي): أفغانستان وإيران.

سيقام الحفل الموسيقي "الحرم الجامعي" يوم 14 أيلول/سبتمبر الساعة 7 مساءً في جامعة بون. وسيؤدي في الحفل موسيقيون من المعهد الوطني الأفغاني للموسيقى بالتعاون مع أوركسترا الشباب الاتحادية والموسيقيين الإيرانيين من أكاديمية بارنبويم-سعيد البرلينية.

كما هو الحال في السنوات السابقة، تواكب DW جميع أنشطة مشروع "الحرم الجامعي" من خلال منصاتها الإعلامية، في التلفزيون والراديو ومواقع التواصل، وبعدة لغات، بما في ذلك الألمانية والإنجليزية والروسية والأوكرانية والإسبانية والصينية والبولندية.

وستقوم DW كذلك ببث خمس حفلات موسيقية مختارة من مهرجان بيتهوفن مباشرة على قناة DW Classical Music على اليوتيوب، والتي لديها ما يقرب من 300 ألف متابع.

وتقترب الذكرى المئوية الثانية لوفاة عبقري الموسيقى الكلاسيكية، لودفيغ فون بيتهوفن، الذي توفي في 26 آذار/مارس 1827، في فيينا عن عمر يناهز 56 عاماً.

خ.س/ع.ج.م

  • Bildergalerie Beethoven von Lobna Tarek

    تعرف على بتهوفن من خلال صور

    الموسيقار الألماني بيتهوفن

    الموسيقار الألماني بيتهوفن ولد فىكانون الأول/ ديسمبر 1770 وله العديد من المؤلفات الموسيقية، أشهرها سيمفونيته التاسعة . تمثال منحوت بطريقة الخداع البصري لأشهر الصور المعروفة عن بيتهوفن صممه النحات كلاوس كاميرشيس فى عام 1986 .

  • Bildergalerie Beethoven von Lobna Tarek

    تعرف على بتهوفن من خلال صور

    منزل بيتهوفن

    البيت الذي ولد به بيتهوفن عام 1770 والذي يقع بوسط مدينة بون الألمانية . يتكون المنزل من 12 غرفة تظهر حياة واهم مقتنيات المؤلف والموسيقار بيتهوفن .

  • Bildergalerie Beethoven von Lobna Tarek

    تعرف على بتهوفن من خلال صور

    منزل بيتهوفن

    المنزل الذي ولد به الموسيقار بيتهوفن يقع في شارع "بون غاسه" بمدينة بون من أهم المعالم التي يحرص الزائرون لبون على زيارتها .

  • Bildergalerie Beethoven von Lobna Tarek

    تعرف على بتهوفن من خلال صور

    منزل بيتهوفن

    الحديقة الملحقة بمنزل الموسيقار بيتهوفن، والتي تضم عددا من التماثيل الخاصة ببيتهوفن .

  • Bildergalerie Beethoven von Lobna Tarek

    تعرف على بتهوفن من خلال صور

    قاعة بيتهوفن الموسيقية

    قاعة اوركسترا بيتهوفن للفنون الموسيقية . صممها المعماري سيجفرايد فولسيك وافتتحت فى سبتمبر 1959 .

  • Bildergalerie Beethoven von Lobna Tarek

    تعرف على بتهوفن من خلال صور

    قاعة بيتهوفن الموسيقية

    قاعة اوركسترا بيتهوفن عملت على انضمام مدينة بون لقائمة المدن الرائدة فى المهرجانات الموسيقية على مستوى العالم . وتشهد كل عام هذه القاعة الحفلات الموسيقية الخاصة بمهرجان بيتهوفن الموسيقي .

  • Bildergalerie Beethoven von Lobna Tarek

    تعرف على بتهوفن من خلال صور

    قاعة بيتهوفن الموسيقية

    قاعة العرض الخاصة التي يؤدى اوركسترا بيتهوفن عروضه بها . يتكون الاوركسترا من حوالي 115 عازفا يقدمون الموسيقي الكلاسيكية المختلفة والسيموفنيات المعروفة من مؤلفات الموسيقار بيتهوفن .

  • Bildergalerie Beethoven von Lobna Tarek

    تعرف على بتهوفن من خلال صور

    قاعة بيتهوفن الموسيقية

    قدم اوركسترا بيتهوفن أخر عروضه ضمن فعاليات مهرجان بيتهوفن الفني في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2013. يقام مهرجان بيتهوفن الموسيقي خلال شهري سبتمبر واكتوبر من كل عام.

  • Bildergalerie Beethoven von Lobna Tarek

    تعرف على بتهوفن من خلال صور

    بيتهوفن

    تمثال بيتهوفن الذي شيده المعماري ايرنست هينل في عام 1845 في ساحة "مونستر بلاتس" في مدينه بون الألمانية. يقام عند التمثال الاحتفالات الشعبية لمهرجان بيتهوفن الفني .

  • Bildergalerie Beethoven von Lobna Tarek

    تعرف على بتهوفن من خلال صور

    مهرجان بيتهوفن الموسيقي

    الألعاب النارية والنافورة الراقصة على الموسيقي ضمن أهم العروض التي يتم تقديمها في مهرجان بيتهوفن الفني وذلك بوسط مدينة بون.

  • Bildergalerie Beethoven von Lobna Tarek

    تعرف على بتهوفن من خلال صور

    مهرجان بيتهوفن الموسيقي

    احد العروض الفنية المقامة بوسط مدينة بون ضمن فعاليات مهرجان بيتهوفن الفني والتى قدم خلالها عرض لأشهر مؤلفات الموسيقار بيتهوفن وبعض من المعزوفات الموسيقية الحديثة .

  • Bildergalerie Beethoven von Lobna Tarek

    تعرف على بتهوفن من خلال صور

    مهرجان بيتهوفن الموسيقي

    صورة للموسيقار بيتهوفن في بداية عرض لأشهر مؤلفاته الموسيقية مع النافورة الراقصة بوسط مدينة بون وذلك ضمن فعاليات مهرجان بيتهوفن الفني والتي اختتمت فعالياتها فى 6 تشرين الأول/أكتوبر 2013.

    الكاتب: لبنى طارق