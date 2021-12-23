DW تدين حكم القضاء التركي بسجن منسق مكتبها في إسطنبول

حكمت محكمة تركية الجمعة (الخامس من مايو/أيار 2023) بالسجن لمدة عام وثمانية أشهر مع وقف التنفيذ على بولنت موماي، منسق مكتب مؤسسة دويتشه فيله الإعلامية الألمانية (DW) في اسطنبول.
ما هي القضية المرفوعة ضد موماي ؟
وأصدرت محكمة الجنايات في اسطنبول حكماً ضد موماي بتهمة "نشر بيانات شخصية" في قضية رفعتها شركة Met-Gun Insaat لأعمال البناء.
وقال القاضي إن موماي نشر معلومات على حسابه على تويتر في عام 2020 في انتهاك لأمر المحكمة.
وكان موماي قد شارك بمعلومات حول ارتباط الشركة بقروض مشروع مترو الأنفاق المصادرة من إدارة إسطنبول المحلية، والتي سعت الشركة إلى إبقائها سرية.
وقال موماي: "لقد حُكم علي بالسجن لمدة عام وثمانية أشهر مع وقف التنفيذ لعدم خضوعي لرقابة الشركة على عملي": وأضاف: "لأنني تحديت الرقابة، تمت مقاضاتي"، وقال إن "أولئك الذين لا يخجلون من مصادرة أموال الشعب يحاولون الآن سجن من يعلن عن ذلك".
"علامة على تسييس القضاء"
من جانبها، انتقدت رئيسة تحرير دويتشه فيله DW مانويلا كاسبر-كلاريدج الحكم الصادر بإدانة موماي، قائلة إن ذلك محاولة لإسكات الصحفي. وقالت: "إن الحكم الصادر بحق موظفنا هو مرة أخرى علامة على تسييس القضاء في تركيا".
وأضافت أنه في تركيا "يتم تكميم أفواه الصحافة الناقدة والمستقلة. هذا أمر مقلق للغاية. نحن بصفتنا DW ندين عقوبة السجن المفروضة وسندعم بولنت موماي بكل الوسائل القانونية".
ع.ح./ع.ج.م. (DW)
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