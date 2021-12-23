 DW تدين حكم القضاء التركي بسجن منسق مكتبها في إسطنبول | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.05.2023

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أخبار

DW تدين حكم القضاء التركي بسجن منسق مكتبها في إسطنبول

أصدرت محكمة تركية حكما بالسجن لمدة عام وثمانية أشهر على منسق مكتب DW في إسطنبول بحجة نشره معلومات على تويتر عن شركة إنشاءات منع القضاء النشر عنها. رئيسة تحرير DW انتقدت الحكم واعتبرته "علامة على تسييس القضاء" في تركيا.

بولنت موماي، منسق مكتب مؤسسة دويتشه فيله في اسطنبول.

قالت رئيسة تحرير دويتشه فيله DW إن القرار الصادر بإدانة موماي هو محاولة لإسكات الصحفيين

حكمت محكمة تركية الجمعة (الخامس من مايو/أيار 2023) بالسجن لمدة عام وثمانية أشهر مع وقف التنفيذ على بولنت موماي، منسق مكتب مؤسسة دويتشه فيله الإعلامية الألمانية (DW) في اسطنبول.  

مختارات

ما هي القضية المرفوعة ضد موماي ؟

وأصدرت محكمة الجنايات في اسطنبول حكماً ضد موماي بتهمة "نشر بيانات شخصية" في قضية رفعتها شركة Met-Gun Insaat لأعمال البناء.

وقال القاضي إن موماي نشر معلومات على حسابه على تويتر في عام 2020 في انتهاك لأمر المحكمة.

وكان موماي قد شارك بمعلومات حول ارتباط الشركة بقروض مشروع مترو الأنفاق المصادرة من إدارة إسطنبول المحلية، والتي سعت الشركة إلى إبقائها سرية.

وقال موماي: "لقد حُكم علي بالسجن لمدة عام وثمانية أشهر مع وقف التنفيذ لعدم خضوعي لرقابة الشركة على عملي": وأضاف: "لأنني تحديت الرقابة، تمت مقاضاتي"، وقال إن "أولئك الذين لا يخجلون من مصادرة أموال الشعب يحاولون الآن سجن من يعلن عن ذلك".

"علامة على تسييس القضاء"

من جانبها، انتقدت رئيسة تحرير دويتشه فيله DW مانويلا كاسبر-كلاريدج الحكم الصادر بإدانة موماي، قائلة إن ذلك  محاولة لإسكات الصحفي. وقالت: "إن الحكم الصادر بحق موظفنا هو مرة أخرى علامة على تسييس القضاء في تركيا".

وأضافت أنه في تركيا "يتم تكميم أفواه الصحافة الناقدة والمستقلة. هذا أمر مقلق للغاية. نحن بصفتنا DW ندين عقوبة السجن المفروضة وسندعم بولنت موماي بكل الوسائل القانونية".

ع.ح./ع.ج.م. (DW)

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