DW تحتج رسميا على اعتقال مراسلها في روسيا البيضاء

قدمت إدارة دويتشه فيله (DW) احتجاجا رسميا لدى سفارة روسيا البيضاء في برلين اليوم الأربعاء (الثامن من آب/ أغسطس 2018) ضد قيام السلطات البيلاروسية باعتقال مراسلها باوليوك بيكوفوسكي، مطالبة بإطلاق سراحه فورا. ونبهت DW السفير البيلاروسي في برلين إلى أنها تنتظر إجراء يلتزم بالقانون تجاه الصحفيين المعتمدين.

واعتلقت السلطات في روسيا البيضاء أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء عددا من الصحفيين المستقلين في العاصمة مينسك، ومن بينهم أيضا باوليوك بيكوفوسكي. وإضافة إلى مراسلDW، هناك بين المعتقلين عدد من أشهر الإعلاميين المستقلين في روسيا البيضاء من بينهم ماريا سلوتوفا، رئيسة تحرير الموقع الإخباري "tut.by" واثنين من زملائها بالموقع.

وتتهم السلطات هؤلاء الصحفيين بالتقاط آلاف من الرسائل الإخبارية بشكل غير قانوني من القطاع، المدفوع الأجر، لوكالة الأنباء الحكومية"BelTA".

وقامت السلطات في روسيا البيضاء بتفتتش مسكن باوليوك بيكوفوسكي، مراسلDW، حيث يقيم مع زوجته فولها بيكوفوسكايا، وهي صحفية أيضا. وكتبت الزوجة على موقع فيسبوك أن زوجها تم أخذه من أجل الاستماع إلى شهادته. وأضافت أنه ينظر إليه الآن كمشتبه به في قضية وكالة الأنباء الحكومية"BelTA".

وقالت فولها بيكوفوسكايا في تصريح لـ DW إن مندوبين عن المحققين دخلوا المسكن في الثامنة والنصف صباح الأربعاء وقاموا بمصادرة أجهزة كمبيوتر شخصي ولوحي ووحدات تخزين وأقراص تخزين وبطاقات ائتمان. وأضافت "استمرت عملية التفتيش قرابة الساعتين". وتابعت بيكوفوسكايا إن تلك القضية "قضية عبثية".

ص.ش/أ.ح (DW)