 DW تتحقق.. هل يتم التحكم في الغواصة المفقودة بأذرع بلايستيشن؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 22.06.2023

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سياسة واقتصاد

DW تتحقق.. هل يتم التحكم في الغواصة المفقودة بأذرع بلايستيشن؟

مع استمرار البحث عن الغواصة السياحية "تايتان"، انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي أخبار تقول إن أذرع تحكم على غرار المستخدمة في بلايستيشن هي التي تُستخدم في قيادة الغواصة المفقودة، فما حقيقة ذلك؟

فقد الاتصال بالغواصة السياحية تايتان الأحد الماضي، 18 يونيو/ حزيران 2023

فقد الاتصال بالغواصة السياحية "تايتان" الأحد الماضي، 18 يونيو/ حزيران 2023

أثناء مغامرة لاستكشاف حطام سفينة "تيتانيك" في أعماق  المحيط الأطلسي،  فُقد الاتصال الأحد الماضي بالغواصة السياحية "تايتان" فيما كانت تقل على متنها خمسة أشخاص.

مختارات

وصل أول فريق من رواد الفضاء المنتمين جميعاً للقطاع الخاص بسلام إلى محطة الفضاء الدولية في مهمة علمية مدتها أسبوع. ورحبت وكالة "ناسا" بما وصفته بـ "إطلاق تاريخي" معتبرة إياه بداية "لعهد جديد" في رحلات الفضاء التجارية.

وتسابق فرق إنقاذ كندية وأمريكية الزمن بحثا عن الغواصة الصغيرة التي تملكها وتديرها شركة "أوشن غيت" التي تنظم جولات في أعماق البحر لعشاق رؤية حطام "تيتانيك".

ومع استمرار عمليات البحث لإنقاذ طاقم   الغواصة  والمسافرين، تتهافت وسائل الإعلام في كافة أنحاء المعمورة على نشر مستجدات أعمال الإنقاذ فضلا عن انتشار كم كبير من التقارير عن الغواصة منها أنه يتم التحكم بها عن طريق وحدة تحكم تشبه تلك المستخدمة في ألعاب الفيديو أو "بلايستيشن".

وقد أثار هذا الأمر صدمة بين الكثيرين خاصة على منصات التواصل الاجتماعي. لكن ما حقيقة ذلك؟ أجرى فريق DW الاستقصائي بحثا مكثفا للوقوف على الأمر.

ادعاء: هل كانت أذرع تحكم بلايستيشن تدير الغواصة المفقودة؟

قال العديد من رواد التواصل الاجتماعي والعديد من وسائل الإعلام إنه كان يتم التحكم في الغواصة المفقودة عن طريق وحدة تحكم شبيه بالمستخدمة في ألعاب الفيديو أو "بلايستيشن".

كانت الغواصة السياحية تايتان تقل 5 أشخاص عندما فُقد الاتصال بها

كانت الغواصة السياحية "تايتان" تقل 5 أشخاص عندما فُقد الاتصال بها، هل تنجح فرق الإنقاذ بالعثور عليها؟

DW تتقصى: الادعاء صحيح

ويُربط هذا القول بمقطع مصور من برنامج أمريكي إخباري شهير وهو "سي بي إس صنداي مورنينغ" نٌشر على موقع "يوتيوب" في 12 ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي، فيما بُثت الحلقة على الشبكة الأمريكية في 27 نوفمبر / تشرين الثاني العام الماضي. ويظهر في الحلقة المراسل ديفيد بوغ وهو يستكشف الغواصة "تايتان" التي تديرها شركة "أوشن غيت".

تنظم الشركة جولات على متن الغواصة في  أعماق البحر  لعشاق رؤية حطام "تيتانيك" التي غرقت في عام 1912 وأسفرت عن مقتل 1500 شخص في واحدة من أكثر الكوارث البحرية التجارية، فيما تصل تكلفة الرحلة داخل "تايتان" على عمق أربع كيلومترات حوالي 250 ألف دولار (230 ألف يورو) للشخص الواحد.

ذراع تحكم "بلايستيشن "... هل كان رئيس الشركة يمزح؟

وخلال لقائه مع برنامج "سي بي إس صنداي مورنينغ"، ظهر ستوكتون راش، الرئيس التنفيذي لشركة "أوشن غيت"، وهو يوضح لمراسل البرنامج داخل الغواصة طريقة التحكم فيها. وعلى وجه تعلو ابتسامة، قال راش: "نحن ندير كل شيء في الغواصة عن طريق وحدة تحكم ألعاب الفيديو هذه؟" وشدد على عبارة "كل شيء"، لكن هل كان راش يمزح بقوله هذا؟

لم يكن راش يمزح بالتأكيد إذ كان تصريحه حقيقا وفقا لما ذكره المراسل ديفيد بوغ الذي أجرى اللقاء مع مدير شركة "اوشن غيت" في رسالة إلكترونية لـ DW.

صورة سابقة لرحلة على متن تايتان حيث يظهر أحد المسافرين وهو يمسك ذراع تحكم يشبه أذرع تحكم ألعاب الفيديو

صورة سابقة لرحلة على متن "تايتان" حيث يظهر أحد المسافرين وهو يمسك ذراع تحكم يشبه أذرع تحكم ألعاب الفيديو

وفي رسالته، أضاف بوغ "خلال اللقاء، أبلغني ستوكتون راش، الرئيس التنفيذي لشركة أوشن غيت" ومصمم الغواصة، أن المكونات الهامة مثل وعاء الضغط الذي يوجد بداخله المسافرين على متن الغواصة تم تصميمه بالتعاون مع وكالة ناسا وهي على قدر كبير من التقنية والأمان بشكل لا يصدق، لكن المكونات الأخرى كانت مُعدة مسبقا".

وحاولت DW التواصل مع شركة "أوشن غيت" للحصول على أجوبة بشأن إجراءات التحكم والسلامة داخل الغواصة، بيد أنه لم يتسن الحصول على تعليق.

صور تٌظهر التحكم عن طريق أذرع "بلايستيشن"

 في يوليو / تموز العام الماضي، ظهر راش في برنامج لمحطة "سي بي سي" الكندية وهو يوضح كيف يتم التحكم في الغواصة حيث بدا واضحا أنه ذراع تحكم خاصة بالعلامة التجارية "لوغيتك" وليس ذراع تحكم من طراز "إكس بوكس".

الجدير بالذكر أن لوغيتك هي  شركة سويسرية  متخصصة في صناعة مكونات الحاسب الطرفية أو ما يُعرف تجاريا بـ "إكسسوارات الحاسوب الشخصي".

أرشيف: صورة للغواصة المفقودة تايتان

أرشيف: صورة للغواصة المفقودة "تايتان"

كذلك أظهر البحث عن صور "أوشن غيت" في وكالات الأنباء وجود صور تُظهر طاقم الغواصة وهو جالس داخلها  تحت الماء  وهو يمسك بذراع تحكم.

وعلى وقع ذلك، قد يتبادر إلى الذهن أن الغواصة قد تكون غير أمنة، بيد أن الأمر على خلاف ذلك إذ يعد استخدام أذرع تحكم شبيه بأذرع تحكم "البلايستيشن" أمرا شائعا حيث ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن البحرية الأمريكية تستخدم منذ سنوات أجهزة التحكم شبيه بذراع تحكم ألعاب الفيديو في غواصاتها بسبب سهولة تشغيلها ما يجعلها عملية في السفر داخل أعماق المياه.

 

كاثرين ويسولوفسكي / م. ع

  • TUI Kreuzfahrtschiff MS 1 (TUI Cruises)

    أسرار مجهولة في مهنة الرحلات البحرية

    دائماً ما يبحث أصحاب السفن بطبيعة الحال عن مزيد من المسافرين. هذا العام يقدر عدد من سافروا في رحلات بحرية عبر العالم بـ25 مليون مسافر. وبلغ حجم مبيعات تذاكر شركات الرحلات البحرية الألمانية في عام 2016 حوالي 3.4 مليار يورو.

  • Meyer Werft in Papenburg Ovation of the Seas (Meyer Werft)

    أسرار مجهولة في مهنة الرحلات البحرية

    إضافة إلى شركات تشغيل السفن، فإنّ الازدهار يطال أحواض بناء السفن، وفي أوروبا هناك بضع أحواض لبضع شركات تقوم ببناء سفن المسافرين العابرة للمحيطات. في الصورة يظهر حوض ماير في بابينبورغ بالمانيا وفرعه بفنلندا، وهو ممول من إيطاليا وفرنسا.

  • Deutschland Überführung Kreuzfahrtschiff in die Nordsee (picture-alliance/dpa/I. Wagner)

    أسرار مجهولة في مهنة الرحلات البحرية

    الطلب يتصاعد حالياً، فالأحواض الأوروبية مشغولة، ولدى حوض ماير لوحده ما يكفي للتعامل مع الطلبات المستمرة، ويتوقع أن تدخل الخدمة 97 سفينة بين عامي 2017 و2026 أي خلال أقل من عقد، باستثمارات تبلغ قيمتها 53 مليار دولار.

  • Mecklenburger Metallguss GmbH Schiffspropeller (picture-alliance/dpa/B. Wüstneck)

    أسرار مجهولة في مهنة الرحلات البحرية

    بلغة بناء السفن، فإنّ ثلاثة أرباع أجزاء السفينة الإلكترونية والميكانيكية تأتي من مصادر تجهيز مختلفة. ويعمل في قطاع تجهيز أجزاء السفن في ألمانيا وحدها 70 ألف شخص، وفي حوض ماير على سبيل المثال يورّد 800 مجهز أجزاء السفينة قيد الإنشاء.

  • Cruise Days in Hamburg (picture-alliance/dpa/B. Marks)

    أسرار مجهولة في مهنة الرحلات البحرية

    عام 2015 حققت صناعة السفن لأوروبا استثمارات متحركة قيمتها 41 مليار يورو، وعلى مستوى العالم، حققت صناعة السفن ما مجموعه 117 مليار يورو كأموال متحركة عاملة ما بين استثمارات بناء السفن والركاب والضرائب والصناعات التكميلية ومجمل الأجور المدفوعة.

  • Hamburg Mein Schiff 3 Kreuzfahrtschiff Zimmerservice (picture-alliance/dpa/C. Charisius)

    أسرار مجهولة في مهنة الرحلات البحرية

    14 ساعة عمل يومياً في الأسبوع كثيرة لكنها في هذا القطاع تبدو طبيعية، ومستوى الأجور هنا متدنٍ جداً، فيما ينخفض مستوى الضرائب المستوفاة الى حدٍ كبير. وبالنسبة لألمانيا، فإنّ شركات صناعة السفن مسجلة في خارج البلد طبقاً لتقرير نشرته صحيفة "تسايت"، وهكذا فإنّ الطاقم جزء من الفريق الخاسر في الصفقة.

  • Menschen auf einem Kreuzfahrtschiff (picture-alliance/dpa/A.Warnecke)

    أسرار مجهولة في مهنة الرحلات البحرية

    تعود السفن العملاقة بالتأكيد بأرباح معقولة على الموانئ، حيث يتدفق منها آلاف السائحين المقتدرين مالياً لينفقوا عن بذخ. لكن المسافرين اتخموا بالخدمات والطعام والشراب بشكل مترف على سطح السفينة، وبالتالي فإن إقبالهم على ما تعرضه الموانئ قليل في العادة، وهكذا يتحول حشد المسافرين في كثير من المرافئ إلى مسببي مشاكل لا جدوى ترتجى منهم.

  • Kreuzfahrtschiff vor Venedig (picture-alliance/dpa/A. Merola)

    أسرار مجهولة في مهنة الرحلات البحرية

    تدفق الجموع على الموانئ يربك حياة السكان والمدن، إضافة الى حجم التلوث الذي تسببه عوادم السفن في أجواء مدن المرافئ. في البندقية تسببت حركة الأمواج الناتجة عن مراوح السفن العملاقة في تدمير أجزاء من المدينة المسجلة على لائحة التراث العالمي لليونسكو.

  • Messe Seatrade Europe - Eingang (Seatrade Europe/Zapf)

    أسرار مجهولة في مهنة الرحلات البحرية

    السفن العاملة بالغاز المسال تؤثر هي الأخرى على الموانئ الداخلة ضمن اتحاد الملاحة النهري. هذا العام تتوقع موانئ هامبورغ النهرية الضيقة دخول إحدى عشرة سفينة مسافرين محيطية عملاقة. إنزا فيرده/ ملهم الملائكة


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ARCHIV+++ The Titan submersible, operated by OceanGate Expeditions to explore the wreckage of the sunken SS Titanic off the coast of Newfoundland, dives in an undated photograph. OceanGate Expeditions/Handout via REUTERS NO RESALES. NO ARCHIVES. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

تايتانك: رصد أصوات تحت الماء خلال البحث عن الغواصة المفقودة 21.06.2023

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