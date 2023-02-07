DW تتحقق: هل كان أحدٌ يعلم بأن زلزالا سيقع في تركيا وسوريا؟

بينما تتواصل أعمال الإنقاذ في منطقة الحدود التركية-السورية، حيث ضرب زلزالان قويان المنطقة فجر السادس من فبراير/شباط، يغلي فرن الشائعات على الإنترنت. كالقول إن الزلزال تسببت به عمدا قوى غربية، لمعاقبة تركيا بسبب رفضها قبول السويد وفنلندا في حلف الناتو. والهدف الثاني هو أن تخسر الحكومة التركية الحالية للانتخابات المقبلة، كما يقول مروجو هذه المزاعم على مواقع التواصل.

DW تتحرى مجموعة من الإشاعات الرائجة، وتبين حقيقتها بالدليل:

ادعاء: شاهد الناس في المنطقة التي وقع فيها الزلزال ضوءا في السماء.

في فيديو انتشر على تطبيق تيكتوك، وحصل على 30 ألف إعجاب، وانتشر على تويتر أيضا، يظهر ضوء يصعد إلى السماء بزاوية 45 درجة.

الادعاء المنتشر عن ضوء صعد من الأرض وقت حدوث الزلزال هو ادعاء زائف.

نتيجة تحقق DW: الادعاء زائف.

حساب على تويتر تحت اسم " Jonas Vaitkevicius" يشير في تعليق له إلى أن هناك كلام باللغة الروسية في الفيديو. رجل وامرأة يتحادثان حول الضوء ويتوقعان أنه انطلاق صاروخ.

وبالفعل، الفيديو قام حساب "@catasach369" بنشره في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2022، وكتب إنه لصاروخ انطلق في جنوب كازاخستان قبلها بيوم.

ولكن محطة الفضاء في بايكونور لم ينطلق منها صاروخ نحو الفضاء بتاريخ السادس من أكتوبر الماضي. ولم يرد إلينا جواب من المحطة، على سؤال وجهته DW إليها.

الثابت هو أن الفيديو قديم، ولا علاقة له بالزلزال.

ادعاء: ثماني دول غربية على الأقل قامت قبل 24 ساعة من حدوث الزلزال بسحب سفرائها من تركيا.

ولهذا الادعاء عدة صياغات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ادعاء كاذب حول سحب الدبلومسايين الغربيين من تركيا قبل 24 ساعة من حصول الزلزال

نتيجة تحقق DW: لا دليل على هذا الادعاء.

قامت تسعة دول بالفعل، في بداية فبراير/شباط، بإغلاق بعثاتها الدبلوماسية مؤقتا في تركيا. وذكرت أن السبب هو لدوافع أمنية، بعد أن قام متظاهرون في الدنمارك والسويد بحرق نسخ من القرآن، احتجاجا على موقف تركيا المعارض لانضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو.

وردا على ذلك قام وزير الخارجية التركي، في الثاني من شباط/فبراير، باستدعاء سفراء الدول التسع المعنية، لأن الحكومة التركية ترى في التحذير الأمني "إهانة متعمدة" لتركيا. حيث أن تركيا ستشهد انتخابات برلمانية في منتصف مايو/أيار المقبل. وحزب العدالة والتنمية الحاكم يتعرض لضغوط داخلية.

لا يوجد أي دليل على أن الدبلوماسيين غادروا تركيا. وزارة الخارجية الألمانية أكدت، ردا على سؤال من DW، أن القنصلية الألمانية في اسطنبول بقت مغلقة ليومين في بداية فبراير. ولكن السفارة الألمانية في أنقرة لم تغلق. والسفير الألماني كان موجودا في أنقرة وقت حدوث الزلزال.

هل كان أحدٌ يعرف بأن زلزالا مدمرا سيقع قريبا؟

الادعاء الأغرب هو أن أحدا ما كان يعلم بوقوع الزلزال المدمر قريبا. كثير من الحسابات على مواقع التواصل تنسب لشخص يصف نفسه بأنه "خبير بالزلازل" واسمه فرانك هوغربييتس. الرجل الهولندي يزعم بأنه يستطيع من خلال برمجية إلكترونية طورها بنفسه، وبالاعتماد على وضعيات الكواكب، أن يحسب احتمالية وقوع الزلازل على الأرض.

الادعاء: فرانك هوغربييتس تنبأ بوقوع الزلزال

في الثاني من فبراير/ شباط قام فرانك هوغربييتس بالكتابة على تويتر: "عاجلا أم آجلا سيقع زلزال بقوة حوالي 7.5 درجات في هذه المنطقة (جنوب/وسط تركيا، الأردن، سوريا ولبنان)". وعلى صورة لخارطة مرفقة بالمنشور على تويتر، وضع مركز الزلزال على بعد 40 كلم جنوب الموقع الفعلي لحصول الزلزال الذي وقع في 6 فبراير/شباط.

نتيجة تحقق DW: هذا ادعاء مضلّل

"ليس هناك أرضية علمية للتنبوء بوقوع الزلالزل (بشكل دقيق)". ملاحظة وضعها توتير على الكثير من تغريدات هوغربييتس.

أوليفر هايدباخ، الباحث في المركز الألماني للأبحاث الجيولوجية في بوتسدام، والمتخصص بحقول التوتر في طبقات الأرض، يؤكد ذلك. ويقول: نعم، بإمكان العلم أن يعرف أين يمكن أن تقع الزلازل وحجمها، ولكن لا يمكن حتى الآن تحديد التوقيت".

ادعاء فرانك هوغربييتس حول الزلزال حظي بتفاعل واسع على مواقع التواصل

فكرة هوغربييتس بربط الأمر بتموضع الكواكب، هو أمر لا سند علمي له، كما يؤكد هايدباخ.

يقوم هوغربييتس بالإشارة، على موقعه الإلكتروني، إلى أبحاث مختلفة، ولكنها لا تقدم أي سند لفرضياته: "المنشورات التي يستند إليها تصل بسرعة إلى طريق مسدود. إنها فرضيات بدون أساس علمي، والتي لا تتوافق مع الفيزياء، التي هي الأساس لها".

ومن ناحية أخرى، لم يدّعِ هوغربييتس التنبؤ بموعد وقوع الزلزال. فعبارة "عاجلا أم آجلا"، هي عبارة مفتوحة.

وفي فيديو جديد له يحذر من التصرف بشكل متعجّل بسبب توقعاته.

توقعات هوغربييتس هي من حيث المبدأ مطابقة بشكل شبه كامل للمتعارف عليه علميا، كما يقول الباحث هيادباخ: "عندما يقول في يوم محدد هناك احتمال 50 بالمئة أن يقع زلزال بقوة 6 درجات، فهذا أمر صحيح. لأننا نرصد حوالي 150 من هذا النوع من الزلازل حول العالم سنويا. معظمها لا تسبب أي أضرار، لأنها تقع على عمق كبير في الأرض، أو في مناطق لا يعيش فيها بشر". أضف لذلك، أن المرء إذا كان يتوقع يوميا بوقوع زلازل، كما يفعل هوغربييتس، فسيصيب حتما في بعض الأحيان، كما يقول هايدباخ. ويضيف: "أما إذا لم يحصل الزلزال، فيتم حذف تلك التنبؤات"، ولا تلقى اهتماما.

كما يستبعد هايدباخ كليا أن تتسبب أي إشعاعات في حصول زلازل. "هذا الأمر لا يمكن أن يحصل، لأن الموجات الإلكترونية تتبدد بفعل الحجارة. وهذا ما نعرفه مثلا من خلال الاتصال بالهاتف في مرآب السيارات الموجود تحت الأرض، حيث لا تصل الإشارة للهاتف".



والزلازل تحدث على عمق عشرة كليومترات على الأقل تحت سطح الأرض، وهي مناطق "لا تصلها إشارات إلكترونية"، كما يقول هايدباخ، الذي يضيف: "كل المفاعلات النووية في هذا العالم لا تستيطع أن توصل مثل هذه الإشعاعات إلى ذلك العمق". سيقتصر مفعولها على سطح الأرض فقط. ثم يقول: لو حدث مثل ذلك الإشعاع "فاعتقد أننا سننشوي جميعا".

هل تم التسبب بالزلزال بشكل متعمد؟

وبهذا يدحض هايدباخ بالبراهين التي يقدمها أسطورة منتشرة منذ عشرات السنين، تشغل تخيلات البشر.

الادعاء: الولايات المتحدة تستخدم محطة البحوث HAARP كسلاح من أجل إحداث زلازل.

HAARP هو اختصار لتسمية (برنامج الشفق النشط عالي التردد)، وهي محطة للبحث العلمي في المجال الجوي العلوي فوق ألاسكا، يشارك فيها الجيش الأمريكي أيضا.

نتيجة تحقق DW: لا دليل على هذا الادعاء.

هذه الفرضية بأن المحطة سلاح وتشكل خطرا على البشرية، أطلقها ربما جان مانينغ ونيك بيغيش في كتابهما "Angels don't play this HAARP". ورغم أن مجلة شبيغل وغيرها فنّدت، في عام 1996، بشكل علمي تلك الفرضيات، وأثبتت أنها غير صحيحة، إلا أنها مازالت تلقى رواجا إلى اليوم.

محطة "HAARP" ترسل موجات إشعاعية معتادة. ولا يمكن بالتالي أن ترسل تلك الموجات من ألاسكا بشكل موجه إلى منطقة قهرمان مرعش التركية على عمق 10 كلم هناك، وتحولها إلى طاقة إلكترومغناطيسية، كي تحدث الزلزال.



"وحتى لو كان هذا الأمر ممكنا نظريا، فلا يمكن أن يحدث"، يقول هايدباخ. لأن قدرة محطة "HAARP" القصوى حاليا هي إرسال 3,6 ميغاواط. وهذا يعادل ما تولد عنفة متوسطة لتوليد الكهرباء من الرياح. أو ما يكفي لتشغيل 1000 جهاز صغير لتسخين الماء للشاي، ليس أكثر.

ولكن ما وقع في الزلزال هي طاقة أكبر من ذلك بمراحل: "إنها طاقة تُقاس بالغيغاواط". أي أنك تحتاج طاقة 275 من (قوة طاقة)عنفة الرياح بكامل طاقتها.

أضف إلى ذلك أن الصخور ستبدد جزءا كبيرا من هذه الطاقة. هايدباخ يلخص النتيجة بقوله: "إنه ببساطة أمر غير ممكن".

تراجع فرص الناجين.. خراب زلزال سوريا وتركيا بعد انقشاع الغبار آمال العثور على ناجين باتت نادرة لا تجد فرق الإنقاذ، على مدار الأيام القليلة الماضية، إلا الكثير من جثت القتلى، وفي حالات قليلة جدا بعض الأحياء. في تركيا طوال يوم كامل، لم يعثر سوى على ناجيتين يوم الخميس (16 فبراير/ شباط)، بينما في الجانب السوري لم يتم العثور على ناجين منذ التاسع من الشهر. حاليا مرت أزيد من 260 ساعة على حدوث الزلزال، وهي مدة تجعل من شبه المستحيل العثور على ناجين جدد.

تراجع فرص الناجين.. خراب زلزال سوريا وتركيا بعد انقشاع الغبار عدد الضحايا مفزع تجاوز عدد القتلى في البلدين 43 ألفا. الحصيلة الأكبر كانت في تركيا بأزيد من 38 ألفا. لكن هناك مخاوف كذلك من أن ترتفع الحصيلة أكثر في سوريا التي تعاني تأخرا كبيرا في عمليات الإنقاذ. أرقام الجرحى بعشرات الآلاف، بينما لا يوجد رقم رسمي لعدد المفقودين في البلدين. أجلت السلطات التركية حوالي 150 ألفا من السكان في المنطقة، بينما تحوّلت أماكن عامة إلى مقابر عمومية لجمع الجثامين في انتظار التعرف على أصحابها.

تراجع فرص الناجين.. خراب زلزال سوريا وتركيا بعد انقشاع الغبار ملايين بدون مأوى سارعت الكثير من الدول لمد يد العون إلى تركيا وسوريا، لكن حجم الكارثة كان كبيرا إذ تشرد الملايين، وقدرت الأمم المتحدة عدد المتضريين بحوالي 23 مليونا وأن من صاروا بدون مأوى في البلدين يقدر عددهم بـ5,3 مليون. ويعاني البلدان من نقص كبير في الخيام المؤقتة، لكن حجم المأساة مضاعف في الشمال السوري، وفاقمتها الظروف المناخية الباردة، ولم تكف المدارس والمساجد والسيارات والشاحنات لإيواء المتضررين.

تراجع فرص الناجين.. خراب زلزال سوريا وتركيا بعد انقشاع الغبار الانقسام السياسي يزيد المعاناة عانت عمليات إرسال المساعدات لسوريا، خصوصا مناطق الشمال الغربي من عراقيل ومشاكل كبيرة. دول كثيرة لا تعترف بنظام الأسد، لكن كذلك لا تعترف بسلطة المعارضة المسلحة، ما جعل إرسال المساعدات ممكنا فقط عبر المعابر الحدودية من تركيا، كما لم تصل جل المساعدات التي تسلمها النظام إلى مناطق المعارضة، عرقلت الخلافات بين الأكراد المسلحين والمعارضة المدعومة من تركيا انسياب المساعدات.

تراجع فرص الناجين.. خراب زلزال سوريا وتركيا بعد انقشاع الغبار نظام يستغل الزلزال لصالحه! تحت تأثير الضغط الدولي، سمح النظام السوري بفتح معبرين إضافيين لدعم الشمال الغربي بعدما كانت جلّ المساعدات تأتي من معبر واحد هو باب الهوى. حكومة الأسد كانت تتمسك في البداية بتوزيع المساعدات تحت إشرافها، خصوصا مع سيطرتها على المطارات وتنسيق عدة دول بشكل مباشر معها، كما لم تقرّر الحكومة إيصال المساعدات إلى مناطق المعارضة إلّا بعد خمسة أيام على وقوع الزلزال.

تراجع فرص الناجين.. خراب زلزال سوريا وتركيا بعد انقشاع الغبار هناك من يستغل الزلزال للسرقة! يجد البعض في الكوارث الطبيعية فرصة للنهب. السلطات التركية أوقفت حوالي 48 شخصا للاشتباه بأعمال نهب في مناطق الزلازل، وأصدرت أكثر من 113 مذكرة اعتقال. كما تحدث مراقبون عن وجود عمليات إطلاق نار واشتباكات بين مجموعات، ما دفع فرق إنقاذ أجنبية إلى تعليق عملياتها لدواعِ أمنية، ومنها بعثة الجيش النمساوي، وذلك الفرع الألماني لمنظمة I.S.A.R غير الحكومية.

تراجع فرص الناجين.. خراب زلزال سوريا وتركيا بعد انقشاع الغبار الدعم الدولي كبير لكنه غير كافٍ أرسلت عشرات الدول المساعدات وفرق الإنقاذ للشعبين التركي والسوري، سواء منها الدول العربية والغربية أو المنظمات غير الحكومية، لكن الحاجة كبيرة جدا وسط تباين واضح في الاستفادة منها بين تركيا وسوريا. الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أكد أنه يحتاج إلى 702 مليون دولار لإغاثة المنكوبين، بينما ناشدت الأمم المتحدة الدول الأعضاء جمع حوالي 400 مليون دولار.

تراجع فرص الناجين.. خراب زلزال سوريا وتركيا بعد انقشاع الغبار خسائر مادية باهظة قدر اتحاد الشركات والأعمال التركي خسائر الزلزال بـ84 مليار دولار، من بينها 70,8 مليار دولار لترميم آلاف المنازل المتضررة، فضلا عن تضرّر الطرقات ونقاط التصنيع والقدرة الإنتاجية، ما سيكون له أثر على النمو الإجمالي. لكن في الجانب الآخر بين الزلزال وجود عيوب كبيرة في تشييد كثير من المباني، ما أدى إلى إيقاف 12 مقاولا في تركيا، وتأكيد وجود خطط لهدم حوالي 50 ألف مبنى.

تراجع فرص الناجين.. خراب زلزال سوريا وتركيا بعد انقشاع الغبار ما الحل لمواجهة الزلزال؟ أثار الزلزال أسئلة كثيرة حول قدرة البشر على مواجهة الزلازل، على الأقل التنبؤ بحدوثها بوقت كافٍ. الجدل قديم –جديد خصوصا مع تغريدة لخبير هولندي نبها فيها لوقوع زلزال في المنطقة. لكن العلماء يؤكدون أنه مستحيل حاليا توقع الزلازل بدقة قبل أيام أو أشهر من وقوعها. لكن البناء الآمن في المناطق التي توجد في بؤر الزلازل، وتطوير آليات الإنقاذ يمكن أن يساهما في تقليل أعداد الضحايا مستقبلا. الكاتب: إسماعيل عزام



يان فالتر/ف.ي