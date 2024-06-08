DW تتحقق: متى تصبح أوراق الانتخابات الأوروبية غير صالحة؟

تساهم المعلومات المضللة فيما يتعلق بانتخابات البرلمان الأوروبي والتي تجري من 6 إلى 9 يونيو/ حزيران 2024 في إرباك الناخبين وضعف اقبالهم على الاقتراع. قامت DW بفحص أربعة مزاعم تتعلق بالعملية الانتخابية.

في خضم الحملة الانتخابية للفوز بعضوية البرلمان الأوروبي وما يرافقها من بعض الشائعات والألاعيب للتشويش عليها، يقول توماسو كانيتا، منسق تدقيق المعلومات في المرصد الأوروبي للإعلام الرقمي (EDMO)، إن "انتشار الادعاءات الكاذبة يساهم في تقويض الثقة في المؤسسات الأوروبية وخفض نسبة المشاركة في الانتخابات". ويضيف توماسو كانيتا في حديثه مع DW: "الأقليات التي تنتمي إلى الجماعات المتطرفة تشارك بزخم في التصويت، وبالتالي قد تحصل على وزن سياسي أكبر في المستقبل".

يحق لحوالي 360 مليون مواطن في 27 دولة أوروبية التصويت في انتخابات البرلمان الأوروبي هذا العام. تناولت DW أربعة ادعاءات كاذبة حول العملية الانتخابية

الحفاظ على السرية الانتخابية

ادعاء: "بطاقة الاقتراع غير الموقعة باطلة".

DW تتحقق: خطأ.

"لمنع التزوير الانتخابي، وقعوا على ورقة الاقتراع"، هذا ما جاء في منشور مزعوم لحزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) جرى تداوله على عدة شبكات اجتماعية. هذا النداء مضلل، لأن العكس هو الصحيح. من يوقع على ورقة الاقتراع يجعل صوته غير صالح.

لا ينص قانون الانتخابات الفيدرالي صراحةً على التوقيع على ورقة الاقتراع. ومع ذلك، ينص القانون على أن أي ورقة اقتراع تحتوي على "إضافة أو تحفظ" تكون غير صالحة.

أكد مكتب مفوضة الانتخابات الاتحادي: "لا يجوز توقيع ورقة الاقتراع. بتوقيع الناخب أو الناخبة على ورقة الاقتراع يتم تعريض سرية التصويت للخطر. يؤدي ذلك إلى بطلان ورقة الاقتراع بالكامل".

نصائح من معارضي حزب البديل؟

قد تكون "التحذيرات" المزعومة جزءًا من استراتيجية تهدف إلى تضليل الناخبين المحتملين لحزب البديل من أجل ألمانيا (AfD). هناك عدة دلائل تشير إلى ذلك: أولاً، يؤدي الرابط المذكور على الملصق الانتخابي المزعوم لحزب البديل من أجل ألمانيا "alternativefuer.de" إلى صفحة غير موجودة.

علاوة على ذلك، لا توجد أي إشارات لهذه "التحذيرات" على القنوات الرقمية الخاصة بالحزب. ومن خلال ملفات المستخدمين الذين نشروا هذا المنشور، يتضح أن لديهم موقفًا نقديًا أو رفضًا لحزب البديل.

أوراق انتخابية خصصت من أجل مساعدة ضعيفي البصر أو المكفوفين صورة من: https://www.evernote.com/

مساعدة الناخبين ضعاف البصر

الادعاء: "الأوراق الانتخابية المثقوبة أو المقصوص طرفها غير صالحة".

DW تتحقق: خطأ.

كتبت مستخدمة على تيك توك: "أصدقائي، لقد قدمت طلباً للتصويت عبر البريد ووصلتنيالأوراق الانتخابية أمس. كما ترون، هي غير صالحة." وأضافت: "هناك قانون دولي ينص على أن الوثائق الرسمية لا يجب أن تكون تالفة. ويشمل ذلك الثقب أو الزوايا المقطوعة. يتم إبطال الوثائق عن طريق قطع الأطراف".

في المنشور، تُظهر صوراً لأوراق انتخابية مختلفة. لكن تلك الأوراق المعروضة لا علاقة لها بالانتخابات الأوروبية الحالية؛ بل استُخدمت في انتخابات برلمان ولاية بادن فورتمبيرغ في 14 مارس/ آذار 2021.

الادعاء بأن الثقب أو الزوايا المقطوعة تجعل الورقة الانتخابية غير صالحة هو ادعاء كاذب. وفقًا لتعريف مكتب الانتخابات الاتحادي الألماني، المسؤول عن تنظيم الانتخابات، فإن "نموذج ورقة الاقتراع" تلك أداة مساعدة تمكن الناخبين المكفوفين وذوي الإعاقة البصرية الشديدة من قراءة محتوى الورقة الانتخابية بأصابعهم والاختيار بشكل مستقل وسري في مركز الاقتراع أو عن طريق الاقتراع عبر البريد.

وضع علامات التصويت

الادعاء: "إذا تجاوزت علامة التصويت حدود الدائرة على الورقة الانتخابية، تُعتبر غير صالحة."

DW تتحقق: مضلل.

تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي منشورات تشرح كيفية وضع علامة التصويت بشكل صحيح، وتدعي أن تجاوز حدود الدائرة يؤدي إلى اعتبار الصوت غير صالح.

هذا الادعاء خاطئ. وفقًا لقانون الانتخابات الأوروبية، الفقرة 16، فإن تجاوز حدود الدائرة أو المربع ليس معيارًا لبطلان الصوت. بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لرئيسة مكتب الانتخابات الإتحادي، فإن وجود علامة (مثل نقطة، أو علامة صح، أو علامة مزدوجة) مقبول أيضًا. كما أن وضع العلامة خارج الدائرة المخصصة لا يجعل الصوت غير صالح بالضرورة، طالما أن الخيار الانتخابي واضح.

مد اشارة الاقتراع لتتجاوز الدائرة المخصصة لها لا يبطلها .. المهم أن يكون خيار الناخب واضحا صورة من: Tiktok

التعبير عن المشاعر محظور

يُعتبر الصوت باطلًا فقط إذا لم يعبر بوضوح عن إرادة الناخب أو احتوى على إضافات أو تحفظات. وتشمل "الإضافات أو التحفظات غير المسموح بها" وفقًا لمكتب الانتخابات الإتحادي، "الملاحظات النقدية العامة بجانب العلامة، التوضيحات المتعلقة بأسباب التصويت، التعبير عن الرأي أو المشاعر المتعلقة بالانتخابات، والإشارات إلى الناخب".

الطرد من المجموعة البرلمانية في البرلمان الأوروبي

ادعاء: "حزب البديل من أجل ألمانيا مستبعد من الانتخابات الأوروبية".

DW تتحقق: خطأ.

تم استبعاد حزب البديل من أجل ألمانيا من الانتخابات الأوروبية!!!! يمكنكم أن تروا كيف أن هؤلاء السادة المزعومين والألمان يرتعدون خوفًا!! حكومة هزلية ومجتمع يبعث على السخرية!!!". تم نشر هذا البوست في 24 مايو/ آيار على فيسبوك.

في الواقع، يتعلق الأمر باستبعاد حزب البديل من أجل ألمانيا من مجموعة الهوية والديمقراطية (ID) في البرلمان الأوروبي، الذي صدر في 23 أيار/مايو.

وتتكون مجموعة الهوية من تحالف حزبي للأحزاب اليمينية الشعبوية والقومية المتطرفة في برلمان الاتحاد الأوروبي. وتضم المجموعة حزب الشعبوية اليمينية الفرنسية مارين لوبان، "التجمع الوطني"، وحزب "ليغا" الإيطالي.

وأعرب حزب البديل من أجل ألمانيا عن أسفه للاستبعاد في بيان صحفي صدر في 23 أيار/مايو من هذا العام. "لقد أحطنا علما بقرار المجموعة البرلمانية الهوية والديمقراطية. ومع ذلك، ننظر إلى نتائج الانتخابات والأيام اللاحقة بتفاؤل".

الخلاصة: حزب البديل من أجل ألمانيا ليس مستبعدا من انتخابات الاتحاد الأوروبي. وهذا ينطبق أيضا على مرشحهم الرئيسي ماكسيميليان كراه. وقد منعه حزبه من الظهور العلني في الحملة الانتخابية. ومع ذلك، لا يزالهو المرشح الرئيسي، حيث انتهى الموعد النهائي القانوني لتغيير قوائم المرشحين للانتخابات الأوروبية بالفعل في 18 مارس/ آذار من العام الحالي.

أعده للعربية: علاء جمعة