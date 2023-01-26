DW تتحقق: ما صحة فيديوهات تدعي نقل دبابات ليوبارد لأوكرانيا؟

أعلنت ألمانيا رسميا أنها ستدعم أوكرانيا بدبابات ليوبارد القتالية. فبعد أيام من الجدل والتكهنات أعلنت الحكومة الألمانية أن برلين ستسلم أوكرانيا 14 دبابة قتالية من طراز ليوبارد 2A6، كما سمحت للدول الأخرى أيضا بتقديم هذا النوع من الدبابات إلى أوكرانيا.

وحتى قبل الإعلان الرسمي عن ذلك انتشرت على الانترنت مقاطع فيديو يدعي ناشروها أنها لعمليات نقل وتسليم دبابات ليوبارد لأوكرانيا. وقد انتشرت هذه الفيديوهات على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي منها تليغرام وتيك توك وتويتر وغيرها وقد تمت مشاهداتها عشرات آلاف المرات. فهل صحيح أنه حتى قبل الإعلان عن موافقة ألمانيا على دعم أوكرانيا بتلك الدبابات قد تم تحميلها على قطارات وشحنها إلى أوكرانيا؟

الادعاء:

نشر أحد المستخدمين صباح 25 يناير/ كانون الثاني مقطع فيديو تليغرام يظهر قطارا محملا بالدبابات، وكتب أسفله "هناك حركة نشطة في العديد من مناطق أوروبا لنقل دبابات إلى حدود الناتو الشرقية". وأضاف "قطار محمل بدبابات ليوبارد 2 وجنود ألمان في الطريق إلى الشرق". كما نشر مستخدم آخر أيضا على تويتر قطارا محملا بالدبابات. ويدعي هذا المستخدم أن القطار في محطة "هوزنا" شمال شرق ألمانيا "جاهز للانطلاق إلى أوكرانيا". كما نشر مستخدم آخر هذا الفيديو وبنفس التعليق.

تحقيق DW: الادعاءغير صحيح

مقاطع الفيديو تلك لا تظهر عمليات نقل دبابات إلى أوكرانيا. بالنسبة للفيديو المنشور على تليغرام، بالعودة إليه والبحث بواسطة محرك البحث "ياندكس/Yandex" تبين أن هناك نسخ قديمة من مقاطع الفيديو يعود تاريخ نشرها إلى الأول من مايو/ أيار 2022. في ذلك الحين أيضا ادعى مستخدمون روس بأن دبابات ألمانيا تتحرك باتجاه الشرق. وحول ذلك يقول تاديوس كونيغ، عضو الكتلة البرلمانية لحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي في برلمان ولاية تورينغن، إن مقطع الفيديو تم نشر نسخة واضحة منه على فيسبوك بتاريخ 27 أبريل/ نيسان 2022. ويتعلق هذا الفيديو "بدبابات تعود إلى كتيبة تورينغن للمدرعات 393 في باد فرانكنهاوزن. والدبابات كانت قد شاركت في تدريب للقوات بمركز في منطقة "ألت ماركت" في ولاية ساكسونيا السفلى، و"هي عائدة إلى ثكنتها الأساسية" حسب كونيغ. وقد أكد متحدث باسم القيادة العسكرية المحلية لـ DW هذا الكلام.

وبدوره استطاع فريق تحقيق DW تحديد مكان التصوير والتأكد من صحته، حيث كان القطار المحمل بالدبابات واقف على الرصيف رقم 2 في محطة "هايليغن شتات" في منطقة "آيشسفيلد".

مقاطع الفيديو المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي عن عمليات نقل دبابات ليوبارد الألمانية لا تمت بأي صلة لحرب أوكرانيا

الفيديو الثاني المنشور على تويتر

الفيديو الآخر المنشور على تويتر ويظهر قطارا محملا بدبابات في محطة هو أحدث من الأول. وحسب معلومات فريق تحقيق DW يُعتقد أنه يعود إلى 22 كانون الثاني/ يناير 2023. وقد تم تصويره فعليا في محطة "هوزنا" بعد مقارنته بصور حقيقية للمحطة.

متحدث باسم القيادة المحلية للجيش الألماني في المنطقة أكد لـ DW أن الفيديو لا يتعلق بعملية نقل للدبابات إلى أوكرانيا، وإنما هي عملية تبديل روتينية للقوات والعتاد لبعثة الناتو في ليتوانيا. وأضاف المتحدث أن "عمليات نقل الدبابات الألمانية من طراز ليوبارد2 بالقطار تمت في إطار تبديل روتيني للقوات الألمانية المتمركزة في ليتوانيا". ولا توجد أي صلة لذلك بتوريد دبابات ليوبارد لأوكرانيا.

وبالنسبة إلى رومان أوزادتشوك، الباحث في مركز المجلس الأطلسي لأبحاث سرديات الدعاية وتقنيات التضليل الروسية، فإن انتشار مقاطع فيديو حول توريد دبابات ألمانية وبشكل واسع في الانترنت، ليس أمرا مفاجئا. ويقول لـ DW "من وجهة النظر الروسية، نشر مثل هذه الفيديوهات يمكن أن يخدم هدفها بالادعاء أن أوروبا تجهز نفسها لمهاجمة روسيا. تحت شعار: إنهم يجهزون أنفسهم، لذلك علينا بالمزيد من التعبئة". ويعتقد أوزادتشوك الذي يراقب هذه الظاهرة منذ بداية الحرب، أن مستخدمين آخرين ينشرون مثل هذه المقاطع لجذب الانتباه والحصول على إشارات الإعجاب والمشاركات من مستخدمين آخرين.

الخلاصة

من الواضح أن مقطعي الفيديو لا يظهران نقل دبابات ليوبادر-2 إلى أوكرانيا قبل أن تتخذ الحكومة الألمانية قرارا بذلك والإعلان عنه رسميا. حيث الفيديو الأول يتعلق بنقل دبابات بعد تدريبات روتينية في شرقي ألمانيا، والفيديو الآخر هو عملية نقل دبابات إلى بعثة الناتو في ليتوانيا. وليس لعمليتي نقل الدبابات أي علاقة بحرب أوكرانيا.

يوشا فيبر/ ع.ج