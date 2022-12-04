 DW تتحقق: ماذا عن مزاعم وجود ″نازيين أوكرانيين″؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 04.12.2022

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سياسة واقتصاد

DW تتحقق: ماذا عن مزاعم وجود "نازيين أوكرانيين"؟

تواصل آلة "البروباغاندا" الروسية نشر مزاعم بأن أوكرانيا تعج بالنازيين وتروج لأدلة مزعومة من الإنترنت. فريق DW الاستقصائي قام بفحص ثلاثة من تلك المزاعم.

بالتوازي مع حربه على الأرض يحاول بوتين ترويج روايته عنها في وسائل الإعلام ومنصات التواصل

بالتوازي مع حربه على الأرض يحاول بوتين ترويج روايته عنها في وسائل الإعلام ومنصات التواصل

منذ بداية الحرب العدوانية الروسية في أوكرانيا على أقرب تقدير، انتشرت مزاعم تربط الكثير من الأوكرانيين بالنازية. ويمكن العثور في وسائل التواصل على حسابات تدعي الحيادية ولكنها مرتبطة بالكرملين كما في قناة "Neues aus Russland"  على تلغرام. في هذه القناة تنشر الصحفية ألينا ليب مزاعم حول وجود عدد كبير من النازيين الأوكرانيين. مثل هذه المنشورات لها تأثير؛ إذ يشترك في القناة أكثر من 183 ألف شخص (بتقديرات 25 تشرين الثاني/ نوفمبر). وردت في القناة كلمة "نازي" 285 مرة، و"النازية" 22 مرة، و"الصليب المعقوف" 17 مرة.

مختارات

بعد وصف البابا فرنسيس ما ارتكبه نظام ستالين في ثلاثينات القرن الماضي بحق الأوكرانيين بأنه "إبادة جماعية"، تعتزم كل من ألمانيا والنمسا تصنيف "هولودومور" كـ"إبادة جماعية". دول عدة فعلت ذلك أو تعتزم اعتماد هذا التصنيف.

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إذاً ماذا عن رواية النازيين الأوكرانيين؟ وماذا عن الأدلة المزعومة التي تنشرها الحسابات المؤيدة لروسيا على وسائل التواصل الاجتماعي؟

الادعاء الأول: مقطع فيديو تم تداوله في تغريدة، يُزعم أنه من قناة الجزيرة، يظهر ثلاثة أوكرانيين في حالة سكر ينشرون رموزاً نازية في مونديال كرة القدم في قطر.

DW تتحقق: غير صحيح

قام فلاديمير سولوفيوف، وهو صحفي روسي وأحد مروجي دعاية بوتين، بنشر الفيديو على قناته في تلغرام، حيث تمت مشاهدته ما يقرب من 400000 مرة حتى تاريخ 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022. وجاء في الفيديو المنسوب للجزيرة أن ثلاثة أوكرانيين رسموا تحية هتلر على لوحة جدارية لكأس العالم لكرة القدم وكتبوا بجانبها عبارة "تحية هتلر". وورد في الفيديو أيضاً أن الثلاثة مزقوا عشرة ملصقات في محيط ملعب البيت لكرة القدم. وبحسب الفيديو، تم القبض عليهم دون تردد.

الفيديو مزيف، كما يُظهر استقصاء لـ DW. وكما أوضحت قناة الجزيرة نفسها في تقرير خاص بها.

يحتوي المقطع على شعار الجزيرة ونوع الخط الذي يشبه إلى حد بعيد ذلك المستخدم في مقاطع الفيديو الأصلية للقناة. في الفيديو نفسه، لم يتم عرض المشجعين الأوكرانيين الثلاثة المزعومين، فقط صور لمشجعين أوكرانيين. هذا أمر شائع الاستخدام في بعض الاحيان في الصحافة، لكن من المثير للاهتمام أنه لم يتم تقديم مزيد من التفاصيل حول الرجال الثلاثة، ما يثير الشك؛ إذ أنه منذ التعبئة العامة، لم يُسمح للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاماً بمغادرة أوكرانيا على الإطلاق. بالإضافة إلى ذلك، فإن المنتخب الأوكراني لم يتأهل بالأصل لكأس العالم في قطر.

من الملاحظ أيضاً أنه تمت كتابة استاد البيت بشكل خاطئ، وتحديداً كلمة "البيت". كما لا توجد صور للملصقات التي يُزعم تمزيقها. كما يظهر مشهد يُزعم أنه تم فيه اعتقال المشجعين الأوكرانيين، لكن ملابس الشرطة لا تتطابق مع ملابس ضباط إنفاذ القانون، وفقاً لوزارة الداخلية القطرية.

عند البحث عن الشارة التي تظهر على ذراع أحد ضباط الشرطة المزعومين في الانترنت نحصل على نتائج مختلفة، تشير كلها على أنها شارة عسكرية، لكن دون أن يتضح الدولة التي تستخدم فيها.

الخلاصة: تم فحص الفيديو بواسطة العديد من مدققي الحقائق وهو زائف. كما أكدت قناة الجزيرة من جانبها التزوير.

تتلاعب آلة الدعاية الروسية بالصور عن طريق برامج خاصة لهذا الغرض

تتلاعب آلة الدعاية الروسية بالصور عن طريق برامج خاصة لهذا الغرض

الادعاء الثاني: "يرتدي بعض المقاتلين الأوكرانيين شعار [كل سيجازى بما يفعل] على خوذهم كدليل على التزامهم بالنازية الجديدة"، كتبت ألينا ليب،  التي سبق ذكرها، في قناتها على تلغرام ونشرت صورة بهذا الإطار كدليل.

DW تتحقق: غير صحيح

من الواضح أنه تم التلاعب بالصورة، كما يظهر بحث DW. تم وضع شعار "كل سيجازى بما يفعل" على البوابة الرئيسية لمعسكر اعتقال بوخنفالد النازي. ومنذ ذلك الحين يحمل الشعار القانوني الروماني القديم معاني سلبية في ألمانيا. والشعار يلمح إلى وجهة النظر اليمينية المتطرفة والنازية القائلة بأنه من المفترض أن يحصل كل شخص على ما يستحقه.

تم وضع النقش على خوذة الجندي باستخدام برنامج تعديل الصور، كما يظهر البحث عن الصور في الانترنت. بالإضافة إلى ذلك، تم عكس الصورة الأصلية.

والرجال الموجودون في الصورة معروفون: إنهم فرقة أنتيلا الموسيقية الأوكرانية، التي لم تعد تغني فحسب، بل تدافع أيضاً عن أوكرانيا في وجه الغزو الروسي. استخدمت وسائل الإعلام الدولية مثل واشنطن بوست الصورة كصورة غلاف، ظهر فيها أعضاء الفرقة يرتدون زي الجنود.

فيديو مضلل في محاولة ربط الأوكران بالنازية

فيديو مضلل في محاولة ربط الأوكران بالنازية

الادعاء الثالث: يلمح فيديو يتم تداوله على نطاق واسع في تويتر إلى وجود درج به صليب معقوف كبير في مركز تسوق أوكراني.

DW تتحقق: مضلل

في مركز تجاري يسمى غورودوك في كييف، يتوهج صليب معقوف مضاء بأنوار LED على درج، وهناك قلب أحمر كبير في الأعلى.

في الواقع، الفيديو حقيقي، لكنه مضلل. وبحسب بيان صادر عن المركز التجاري نُشر على فيسبوك، فإن الحادث يعود إلى 16 شباط/ فبراير 2019، حوالي الساعة 1:30 ظهراً. وحسب البيان فإن قراصنة هم من يقف وراء ظهور الصليب المعقوف، وقد أبلغ حارس أمن القائمين على المركز التجاري مباشرة بعد ملاحظة الرمز النازي على الدرج المضاء، ما دفع المركز التجاري للتدخل وإزاله الرمز النازي، حسب البيان.

ثم أحيلت القضية إلى سلطات التحقيق. في 29 تموز/ يوليو 2019، أعلن مكتب المدعي العام في كييف في بيان صحفي أن شاباً يبلغ من العمر 17 عاماً قد تمكن من الوصول إلى نظام الكمبيوتر باستخدام برنامج "TeamViewer“. ويمكن رؤية رمز البرنامج في الفيديو.

وفقاً لمكتب المدعي العام، كانت كلمة المرور لنظام التحكم بالمركز التجاري مرئية لفترة وجيزة، الأمر الذي استغله الشاب وعرض الصليب المعقوف. يحظر في أوكرانيا نشر الرموز النازية على الملأ. تم بالفعل إجراء العديد من عمليات التحقق من صحة الفيديو المتداول.

الخلاصة: تم عرض الصليب المعقوف في الواقع في مركز التسوق في كييف لبضع دقائق. ومع ذلك، فإن الحادث هو عملية قرصنة.

روسيا: كيف تؤثر دعاية بوتين

بوتين بنفسه يتولى ترويج الدعاية

لذا فإن حقيقة الأمر هي أن العديد من الادعاءات حول النازيين الأوكرانيين المزعومين ملفقة أو مضللة. ومع ذلك، استمرت الرواية، لأن فلاديمير بوتين وآلة الدعاية الروسية يواصلان نشر معلومات مضللة حول هذا الموضوع.

في خطابه قبل وقت قصير من الهجوم على أوكرانيافي نهاية شباط/ فبراير، تحدث فلاديمير بوتين عن أنه يتوجب على روسيا "اجتثاث النازية" من أوكرانيا. ويشير مصطلح "اجتثاث النازية" التاريخي إلى سياسة الحلفاء المنتصرين على ألمانيا النازية بعد الحرب العالمية الثانية، حيث سعوا إلى تحرير البلاد من التأثيرات النازية وطرد المتورطين من مناصبهم.

لكن المقارنة مع أوكرانيا خاطئة، كما قال أندرياس أوملاند لـ DW في شباط/ فبراير: "هذا الحديث عن النازية في أوكرانيا ليس في مكانه تماماً. رئيس أوكرانيا يهودي ناطق بالروسية فاز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة بفارق كبير ضد مرشح أوكراني غير يهودي"، حسب أوملاند المحلل في "مركز ستوكهولم لدراسات أوروبا الشرقية" (SCEEUS).

ويضيف المحلل: "على الرغم من وجود مجموعات يمينية متطرفة في أوكرانيا، إلا أنها ضعيفة نسبياً مقارنة بالعديد من الدول الأوروبية: في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في عام 2019 حصلت جبهة موحدة لجميع الأحزاب اليمينية المتطرفة على 2.15 بالمائة (من مجموع الأصوات)".

ماذا عن كتيبة آزوف؟

وتعرضت الوحدات القتالية اليمينية الأوكرانية، التي تقاتل الانفصاليين الموالين للروس في شرق أوكرانيا، لانتقادات في الماضي، وخاصة كتيبة آزوف. "تم تأسيس هذه الكتيبة من قبل مجموعة يمينية متطرفة، ولكن تم دمجها في قوات الحرس الوطني بوزارة الداخلية في خريف 2014. بعد ذلك، قيل إنه حدث انفصال بين الحركة (اليمينية) والكتيبة، بيد أن الأخيرة لا تزال تستخدم الرموز نفسها، لكنها لم تعد مرتبطة بالتطرف اليميني"، كما يقول أندرياس أوملاند. ووفقاً لأوملاند، فإنه خلال إعداد الجنود الأوكران وتدريبهم يظهر بين الحين والآخر أفراد بنزعات يمينية متطرفة، ولكن: "يتم كشف هذه العناصر وفضحها".

كاثرين فيسولوفسكي/خ.س

  • Bildergalerie Putin wird 65 als Kind auf einem Klassenfoto (picture-alliance/Globallookpress.com)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    طفولة بسيطة

    ولد في 7 أكتوبر/تشرين الأول 1952 في لينينغراد (سانت بطرسبورغ حاليا)؛ فلاديمير بوتين، الذي يعتبر "أقوى رجل" في روسيا اليوم، حصل على الدكتوراه في فلسفة الاقتصاد. وتخرج في كلية الحقوق عام 1975 متخصصا في العلاقات الدولية. يجيد بوتين اللغتين الألمانية والإنجليزية. وعُرف عنه الاهتمام بفنون الدفاع عن النفس كما عمل مدرسا للعبة السامبو في عام 1973.

  • Russland Vladimir Putin in KGB-Uniform (picture alliance/Globallookpress/Russian Archives)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    عين لدى المخابرات السوفياتية

    قبل أن يصبح فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا، تدرج في مهمات عديدة. ابن مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، عاصر الشيوعية وانضم إلى المخابرات السوفييتية (كي جي بي) كعميل لديها في ألمانيا الشرقية سابقا. غادر البلاد سنة 1985 ليعود إليها بعد خمس سنوات. وبعد رجوعه عام 1990 بدأت حياة بوتين السياسية انطلاقا من بلدية سانت بطرسبورغ.

  • Russland - Putin und Bürgermeister Anatoly Sobchak von St. Petersburg 1992 (Imago/ITAR-TASS)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    تدرج في السلطة

    عمل بوتين رئيسا للجنة الاتصالات الخارجية في سانت بطرسبورغ. وفي عام 1996 أصبح نائبا لمدير الشؤون الإدارية في الرئاسة الروسية. عام 1997، تقلد بوتين منصب نائب مدير ديوان الرئيس الروسي وعمل رئيسا لإدارة الرقابة العامة في الديوان. وفي عام 1998 حقق قفزة كبيرة إذ عينه الرئيس الراحل يلتسين رئيسا للوزراء.

  • Russland Boris Jelzin and Wladimir Putin 1999 (picture-alliance/dpa/ITAR-TASS)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    بداية الرئاسة

    بعد تنحي يلتسن أصبح بوتين رئيسا لروسيا بالوكالة، وبالتحديد يوم 31 ديسمبر/كانون الأول 1999. وبعد ذلك بسنة، أي في مارس/آذار 2000، تقدم للانتخابات الرئاسية وفاز فيها. واستطاع بوتين في ظرف ثلاثة أشهر أن يسيطر على وسائل الإعلام. كما عرفت هذه المرحلة بالقضاء على التمرد في الشيشان حيث استخدم بوتين القبضة الحديدية.

  • Gaskrieg in Rußland (AP)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    ولاية ثانية

    أعيد انتخاب بوتين في عام 2004 لولاية رئاسية ثانية، بعد فوز كاسح ناهز 70 بالمائة من الأصوات. بوتين، الذي استفاد من النمو الاقتصادي ببلده لم يفلح في إنجاح علاقته بالغرب في هذه الفترة، وعرفت علاقة الجانبين توترا رفع من حدته اندلاع "الثورات الملونة" بجورجيا وأوكرانيا.

  • Russland - Vladimir Putin auf Feld (Getty Images/AFP/A. Druzhinin)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    نقاهة لم تستمر لأكثر من ولاية!

    لأن الدستور الروسي يمنع تولي أكثر من ولايتين متتاليتين، لم يتمكن بوتين من الترشح لولاية ثالثة عام 2008. فتبادل الأدوار مع رئيس حكومته ديمتري مدفيديف الذي نجح في انتخابات الرئاسة. حينها اكتفى بوتين بمنصب رئيس الوزراء لمدة أربع سنوات.

  • Russland Moskau Anhänger feiern Putins Wahlsieg 2012 (picture-alliance/dpa/ITAR-TASS/A. Novoderezhkin)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    عودة "القيصر"

    عاد "القيصر"، كما يلقبه كثيرون، إلى رئاسة روسيا لولاية ثالثة بعد أن فوزه في 4 مايو/أيار2012 بالانتخابات الرئاسية مرة أخرى. وقد حصل بوتين حينها على 63.6%. وتم انتخابه حينها وسط احتجاجات المعارضة الروسية وبعض المنظمات الدولية، التي تحدثت عن خروقات مست الانتخابات التي نصبت بوتين رئيسا للبلاد.

  • Bildergalerie Putin wird 65 Protest in der Ukraine Hitler Vergleich (Getty Images/AFP/S. Bobok)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    تمدد في دول الجوار

    كانت الثورة الأوكرانية وتبعاتها فرصة استراتيجية بالنسبة لبوتين، حيث ضم "شبه جزيرة القرم" في أوائل 2014. وقد أجري في 16 مارس استفتاء في القرم للانفصال عن أوكرانيا والانضمام لروسيا، وجاءت النتيجة لصالح روسيا بنسبة 95%. شبه جزيرة القرم، التي كانت جزءا من روسيا القيصرية، عمل بوتين جاهدا على استرجاعها. ويرى البعض أن بوتين سعى بهذه الخطوة إلى إظهار قوة روسيا واختبار تمددها السياسي في دول الجوار.

  • Syrien Brüchige Feuerpause in Ost-Ghuta (picture-alliance/dpa/XinHua/A. Safarjalani)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    الأزمة السورية ودعم الأسد

    لم يبق بوتين بعيدا عن الأوضاع السياسية في الشرق الأوسط، وبالأخص في القضية السورية حيث تدخلت بلاده عسكريا هناك. ويرى محللون أن استمرار الرئيس بشار الأسد في منصبه يعود بشكل كبير للدعم الذي تلقاه من بوتين، إلى جانب الأطراف الأخرى. كما يرون أن بوتين يسعى للاستفادة عسكريا وسياسيا واقتصاديا من خلال وجود قواته في سوريا التي يحرص على استمرار العلاقة التي جمعت بلده بها تاريخيا.

  • Russland Wahlen 2018 - Wahlsieg für Putin (Reuters/D. Mdzinarishvili)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    نصر للمرة الرابعة

    "سأرشح نفسي لمنصب رئيس روسيا الاتحادية، وأثق أن كل شيء سيكون على ما يرام" بهذا أعلن فلاديمير بوتين عن نيته في خوض غمار الانتخابات لعام 2018. بوتين الذي قال جملته هذه في 6 ديسمبر 2017، استطاع أن يحققها على أرض الواقع ويفوز برهان الولاية الرابعة لمدة ست سنوات. الأصوات. إعداد: مريم مرغيش.