DW تتحقق: عمليات احتيال وتذاكر وهمية في يورو 2024

مع انطلاقة بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 انتشرت ادعاءات حول فرض غرامة على الأشخاص الذين يرتدون القمصان الرياضية المقلدة، وأخرى عن شراء تذاكر المباريات من طرف ثالث. فهل هذه الادعاءات حقيقية؟ DW تتحقق وتجيب.

تتنافس 24 دولة أوروبية في بطولة أمم أوروبا 2024 التي انطلقت في 14 يونيو/ حزيران الجاري، حيث يزور ألمانيا أكثر 650 ألف مشجع كرة قدم من مختلف لمشاهدة هذا الحدث الكروي الكبير. لكن هذا الحدث الذي لا يتكرر إلا مرة واحدة في العمر بالنسبة للكثيرين، قد يتحول سريعاً إلى كابوس إذا وقعت في فخ المنتجات المزيفة وعمليات الاحتيال عبر الإنترنت.

تشير العديد من المنشورات والمقالات على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن مشجعي كرة القدم قد يواجهون غرامات تصل إلى آلاف اليوروات إذا تم ضبطهم وهم يرتدون قمصاناً رياضية مقلدة، مستشهدة "بقوانين ألمانية محددة لمكافحة انتشار السلع المزيفة".

مؤخراً ظهراً لاعب كرة القدم الألماني كريستوف كرامر، أحد أعضاء المنتخب الفائز بكأس العالم 2014، وهو يرتدي قميصاً مقلداً لمنتخب إسبانيا. وذكرت صحيفة "بيلد " الألمانية أنه ارتداه خلال مقابلة تلفزيونية.

غرامة 5000 يورو لارتداء قمصان مزيفة؟

وأوضح كرامر أنه كان يريد إظهار تضامنه مع المنتخب الإسباني الذي لعب أمام أيرلندا الشمالية. ومع ذلك، نظراً لأنه كان في مايوركا ولم يتمكن من العثور على القميص الأصلي هناك، فقد ارتدى أي قميص متوفر. ولكن هل يمكن فعلا تغريمه؟

ادعاء: نشر أحد المستخدمين مقطع فيديو على تيك توك يدعي فيه أن المشجعين الإنجليز الذين يسافرون إلى ألمانيا قد يواجهون عقوبات شديدة إذا تم العثور عليهم وهم يرتدون قمصاناً من ماركات مقلدة.

وجاء في الفيديو: "يمكن للسلطات إجراء فحوصات عشوائية خلال البطولة حتى خارج الملاعب. فإذا وجدت السلطات أنك ترتدي قميصاً رياضياً مقلداً، فيمكنها تغريمك بما يصل إلى 4000 جنيه".

لن يتم تغريم مشجعي كرة القدم إذا تم ضبطهم وهم يرتدون قمصاناً مقلدة

وقد سقطت بعض وسائل الإعلام ضحية لهذا الأمر. قام موقع كرة القدم الشهير goal.com وكذلك "ديلي ستار" بنشر هذا الادعاء كقصة. في أحد مقاطع الفيديو على موقع يوتيوب ، يدعي مقدم البرنامج: "القوانين الألمانية المتعلقة بالعلامات التجارية تعني أن الشرطة يمكنها إجراء عمليات تفتيش مفاجئة على السياح وفرض غرامات باهظة على المشجعين بسبب الملابس المقلدة".

DW تتحقق: معلومة خاطئة

المشجعون الذين يرتدون قمصاناً مقلدة للاستخدام الشخصي ليس لديهم ما يدعو للقلق. لن تتوقف الشرطة وتقوم بتفتيشك لمجرد ارتدائك قميصاً مقلداً. وفي هذا السياق تقول إيفون تشامبر، المتحدثة باسم مديرية الجمارك الألمانية لـ DW: "ليس لدى إدارة الجمارك أي معلومات بشأن الغرامات المحتملة فيما يتعلق بارتداء القمصان المقلدة".

ومع ذلك، قد تكون هناك مشكلة إذا تم تداول القمصان المقلدة والمزيفة أو استخدامها تجارياً. وأوضحت المتحدثة: "إن عرض القمصان المقلدة أو المزيفة أو بيعها يمكن ملاحقته قضائياً من قبل الجهات المختصة كالشرطة".

وأضافت تشامبر أيضاً أنه يمكن للأفراد استيراد مثل هذه البضائع لاستخدامهم الشخصي ضمن حدود القواعد المتعلقة بأمتعة السفر من دولة خارج الاتحاد الأوروبي. "بالنسبة للسفر داخل المنطقة الجمركية للاتحاد الأوروبي، لا توجد قيود جمركية على الأفراد الذين يرتدون أغراضهم الشخصية. لذلك يمكن للمشجع في المجال الشخصي استيراد القمصان المقلدة أو ارتدائها".

إلا أن سلطات الجمارك تطلب من المستهلكين الامتناع عن شراء المنتجات التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية. في هذا السياق تقول تشامبر: "إن السلع المقلدة تضر بالاقتصاد وسوق العمل والمنافسة العادلة. وفي كثير من الأحيان تكون هذه المنتجات ذات جودة رديئة أو تنطوي على مخاطر صحية".

هل يمكنك شراء التذاكر من مواقع الطرف الثالث؟

ادعاء: تم بيع تذاكر البطولة رسمياً ولكن يتم الآن عرض الكثير منها على مواقع الويب مثل "إيباي eBay" حيث تُباع التذاكر بسعر مرتفع جداً.

منعاً للاحتيال وضع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قواعد صارمة لبيع تذاكر المباريات

على غرار المعلومة الأولى، تحاول العديد من الحسابات المشبوهة على وسائل التواصل الاجتماعي جذب المستخدمين إلى عمليات تداول التذاكر. ويقدم حساب X (تويتر سابقاً) هذا "المساعدة في حجز التذاكر".

لقد ألقينا نظرة فاحصة ووجدنا أنه ينطوي على بعض التناقضات. لم يتم التحقق من الحساب الذي أُنشئ قبل عامين فقط، ولا يحتوي إلا على عدد قليل من المشاركات.

الرابط الموجود في معلومات صاحب الحساب يؤدي إلى صفحة غير موجودة. كما أن العديد من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي تبيع التذاكر كمجموعة الفيسبوك هذه ، وحساب X هذا ، وكذلك بعض الأفراد .

DW تتحقق: معلومة خاطئة

وُضعت قواعد صارمة لبيع التذاكر لمنع الاحتيال، وينبغي شراؤها فقط على الموقع الرسمي لاتحاد كرة القدم الأوروبي "يويفا"، الذي يقدم بدوره معلومات مفصلة عن الشراء. ولا يُسمح بإعادة بيع التذاكر (خارج القنوات الرسمية) أو إهدائها أو بيعها بالمزاد العلني.

كما حذر اتحاد كرة القدم الأوروبي المشجعين من شراء التذاكر من السوق السوداء قائلاً: "التذاكر المشتراة عبر الإنترنت من أطراف ثالثة قد تكون مغشوشة".

وحتى لو كانت أصلية، فقد يُمنع المتفرجون من دخول الملعب. وفي هذا السياق قالت خبيرة حقوق المستهلك إيونا هوسمان، للقناة الثانية في التلفزيون الألماني ZDF: "ليس هناك ما يضمن قبول هذه التذاكر، لأن اتحاد كرة القدم الأوروبي يحتفظ بحق إلغاء هذه التذاكر التي لم يتم بيعها عبر القنوات الرسمية، مما يجعلها غير صالحة للدخول".

بدورها نشرت شرطة مدينة كولن (كولونيا) في ولاية شمال الراين-وستفاليا توضيحاً حول هذه القضية. وجاء في نصه: "تنصح الشرطة بعدم الشراء من خلال مكاتب تبادل التذاكر حيث يتم تقديم التذاكر بأسعار مبالغ فيها إلى حد كبير. وسيتم منعها من قبل اليويفا دون تعويض، ما يحرم صاحبها من دخول الملعب لمشاهدة المباراة".

وتستضيف مدينة كولن وثلاث مدن أخرى في شمال الراين-وستفاليا عدداً من مباريات بطولة أمم أوروبا 2024.

لكن هذا لا يعني أن إعادة بيع تذاكر المباريات أمر غير قانوني أو حتى مستحيل. يمكنك إعادة بيع التذاكر الخاصة بك باستخدام قنوات "يويفا" الرسمية. حيث يتم عرض تذاكر إعادة البيع على المنصة.

يُذكر أن تذاكر بطولة يورو 2024 ليست ورقية، وإنما تلك الموجودة على تطبيق الهاتف المحمول هي الصالحة قانونياً، وبالتالي لا يمكن طباعتها أو تنزيلها كملف "بي دي أف" PDF، ولا يتم قبول لقطات الشاشة للتذكرة.

وإذا لم يتمكن شخص ما من حضور المباراة لأسباب غير متوقعة، يُسمح له بتحويل التذكرة إلى أحد أفراد العائلة أو صديق "من خلال تطبيق الهاتف المحمول المخصص". وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إن مثل هذه الانتقالات ستتم قُبيل بدء المباريات.

أعده للعربية: ع.غ