DW تتحقق: جرائم حرب في سوريا تنسب لإسرائيل

يتم نشر وتداول الكثير من الصور والفيديوهات تزعم ارتكاب الجيش الإسرائيلي فظائع في الحرب مع حماس، بيد أنها في الواقع من الحرب السورية. كيف يمكن كشفها وما الغرض منها؟

صور لا يمكن تحملها. صور تظهر عنفاً مفرطاً. الفيديوهات متاحة على منصة X، وحتى الآن لم يتم حذفها. تُظهر هذه الفيديوهات فظائع يزعم أنها من الصراع الحالي بين إسرائيل وحماس.

الادعاء: مستخدمة على منصة X من دولة الإمارات العربية المتحدة بأكثر من نصف مليون متابع نشرت فيديو (تحذير: عنف مفرط) يظهر إعدام ما لا يقل عن شخصين في قبو. وكتبت بالإنجليزية حول "الإسرائيليين الجبناء" و "البرابرة الساديين" الذين يطعنون الآخرين في الظهر. واتهمت إسرائيل بالتطهير العرقي في الصراع الحالي مع الفلسطينيين. وقالت إن الفيديو هو دليل على ذلك. تظهر ادعاءات مماثلة باللغة الفارسية أو التركية.

DW تتحقق: غير صحيح. الفيديو ليس من قطاع غزة وليس حديثاً. والجنود في الفيديو غير إسرائيليين. يعود الفيديو إلى أكثر من عشر سنوات وهو من سوريا. يمكن التحقق من ذلك من خلال البحث عن الصور على سبيل المثال باستخدام غوغل أو Tineye. تشير عمليات البحث العكسي لمشاهد فردية من الفيديو إلى مقاطع فيديو من عام 2013. وبناءً على ذلك، لا يظهر الفيديو (تحذير: عنف فائق) مشاهد من إسرائيل، بل جرائم من النزاع في سوريا. ويقول ناشر الفيديو أنه يظهر إعدام مدنيين على يد "ميليشيا الشبيحة"، وهي مجموعة موالية لنظام بشار الأسد اشتهرت بالوحشية الفائقة في حرب سوريا.

صور وفيديوهات نقلت بشكل مفبرك، سواء كان ذلك بشكل متعمد أو غير متعمد، ليست جديدة؛ فهي تصاحب جميع الصراعات الكبيرة. "بالنسبة للأشخاص الذين ليس لديهم معرفة بالمكان، قد تبدو هذه الصور حقيقية"، تقول بيا لامبرتي، العالمة الاجتماعية ورئيسة معهد CEMAS، وهو معهد ألماني يقدم استشارات بشأن الإشاعات ونظريات المؤامرة. "تؤثر هذه الصور والفيديوهات فينا لأنها تخاطب وتثير مشاعرنا خاصة في الحالات العاطفية، بحيث لا نقوم بفحص الحقائق بشكل كبير". وهذا يشرح لماذا يتم استخدام الصور والفيديوهات من صراعات أخرى بشكل متكرر لخلق رأي عام مؤيد ولتشويه صورة الخصم في النزاع.

بين حربين

المعلومات المقدمة تشير إلى أنه في الصراع الحالي بين إسرائيل وحماس، يتم مشاركة صور وفيديوهات بانتظام تظهر ادعاءات بشأن فظائع منسوبة إلى جيش إسرائيل، ولكنها في الواقع تعود إلى حرب سوريا. كمثال على ذلك، تم تداول فيديو على منصات مختلفة يزعم أنه يظهر جرائم حرب ارتكبتها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة. ومع ذلك، يتبين أن الفيديو ليس من قطاع غزة، بل في سوريا في عام 2013. يظهر الفيديو كيف قامت مليشيات تابعة للرئيس السوري بشار الأسد بإعدام مدنيين في ما بات يعرف بمجزرة التضامن في دمشق، وهو ما أكده فحص الحقائق الذي أجراه Africa Check.

بعض الفيديوهات التي تدعي أن ما يظهر هو قصف من قبل الجيش الإسرائيلي ليست حقيقية أيضًا . يدعي أحد المستخدمين على منصة X أن جيش إسرائيل يقوم بقصف مستشفى الصداقة. في الواقع، يظهر الفيديو هجوماً على مستشفى في مدينة حلب السورية في عام 2016، كما يثبت ذلك فحص الحقائق الذي أجراه Mimikama.

ويتم أيضاً استغلال معاناة الأطفال في حرب سوريا لنشر معلومات خاطئة في الصراع الحالي بين إسرائيل وحماس، التي تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة كتنظيم إرهابي.

يدعي مستخدم آخر على منصة X هنا أن "صبيًا صغيرًا في غزة يحزن على أخواته" . لكن هذا الفيديو يعود كذلك إلى سوريا في عام 2014، كما يشير فحص الحقائق الذي أجرته India Today.

تضييع الحقائق في خضم العواطف

الفيديوهات المذكورة التي تم نشرها بطريقة غير صحيحة لا يمكن أن تثبت ارتكاب جرائم حرب أو هجمات من قبل إسرائيل على المدنيين في قطاع غزة. ولكن ذلك لا يعني أن هجمات إسرائيل في قطاع غزة لا تسبب معاناة لسكان المنطقة التي تشهد حربا. وتقارير الأمم المتحدة، التي تستند على بيانات السلطات الصحية التابعة لحماس، تشير الآن إلى وجود أكثر من 19,000 ضحية من الجانب الفلسطيني (حتى تاريخ كانون الأول/ 18 ديسمبر 2023).

يا لامبرتي، العالمة الاجتماعية ورئيسة معهد CEMAS، وهو معهد ألماني يقدم استشارات بشأن الإشاعات ونظريات المؤامرة صورة من: Frederic Kern/Geisler-Fotopress/picture alliance

يعمل طرفا النزاع على نشر معلومات مضللة. على سبيل المثال، في منشور تم مشاركته مئات الآلاف من المرات على منصة X يزعم أن حركة حماس قد قامت بقصف مستشفى الأهلي في غزة بصواريخ بنفسها، وهو ما لا يمكن تأكيده بواسطة هذا الفيديو، كما يظهر فحص الوقائع الخاص بنا. وتنتشر أيضاً تقنيات الذكاء الاصطناعي المزيفة على حسابات داعمة لإسرائيل وحسابات داعمة للفلسطينيين على حد سواء.

تشجع الأخبار الكاذبة حول النزاع في غزة على الكراهية ويمكن أن تكون لها تأثيرات وخيمة، كما حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: "يشتعل الانقسام ونزع الإنسانية بواسطة تسونامي من الأخبار الكاذبة. يجب أن نواجه العداء ضد السامية والتعصب المعادي للمسلمين وجميع أشكال الكراهية."

بالنسبة إلى خبيرة الأخبار الكاذبة بيا لامبرتي، العالمة الاجتماعية ورئيسة معهد CEMAS، وهو معهد ألماني يقدم استشارات بشأن الإشاعات ونظريات المؤامرة، يكمن وراء نشر متكرر للمحتوى القديم من سياق مختلف هدف استراتيجي: "جعل الحقائق تضيع بفعل التشويش العاطفي الشديد. (...) يمكن أن تظهر الحقائق في مثل هذه الحالات بأنها لا أخلاقية، لأن العواطف تسيطر على الموقف".

أعده لعربية: عباس الخشالي