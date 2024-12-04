DW تتحقق: انتشار صور ومقاطع مفبركة مع تجدد القتال بسوريا

مع تجدد القتال في سوريا، انتشرت صور ومقاطع مصورة على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي. قامت DW بالتحقق من صحة العديد منها.

شهدت منصات التواصل الاجتماعي زخما في عدد الصور والمقاطع المصورة المرتبطة بالأوضاع المتصاعدة في سوريا، مع تجدد القتال في حلب عقب سيطرة ما تعرف بـ "هيئة تحرير الشام" (النصرة سابقا) وفصائل متحالفة معها على المدينة للمرة الأولى منذ بدء الصراع عام 2011.

وقام فريق تقصي الحقائق في DW بالتحقق من أكثر الصور والمقاطع المصورة انتشارا على منصات التواصل الاجتماعي.

هذه الصورة قديمة لكنها جرى نشرها في سياق التصعيد الحالي في سوريا صورة من: X

هجمات بالقنابل على مواقع مسلحي المعارضة؟

الادعاء:

بحسب المرصد السوري فإن القوات السورية والروسية تشن غارات على مناطق مسلحي المعارضة في حلب، انتشرت صورة تُظهر مروحية تسقط قنابل مع عبارة: "الجيش السوري يلقي حاليا براميل متفجرة على وحدات جبهة النصرة التي تتقدم صوب منطقة حلب"، في إشارة إلى الاسم السابق لـ"هيئة تحرير الشام" قبل أن تفك ارتباطها بتنظيم القاعدة.

DW تتحقق: مضلل

بعد التحقق، تبين أن الصورة لا تمت بصلة إلى الاشتباكات الحالية في شمال غرب سوريا؛ إذ كشف البحث العكسي عن أن تاريخ نشر الصورة يعود إلى 24 أبريل/نيسان عام 2018. والتقط المصور في فرانس برس، رامي السيد، الصورة حيث يوضح التعليق أنها تعود لمروحية من طراز "إم.آي-24" تسقط قنابل فوق مناطق جنوب دمشق قرب مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين.

صورة مفبركة قِيل إنها لاستلاء مسلحي المعارضة على مروحيات عسكرية روسية صورة من: X

الاستيلاء على مروحيات عسكرية روسية؟

انتشرت صورة على منصة "إكس" يزعم أنها لاستيلاء مسلحي المعارضة على مروحيات عسكرية روسية في قاعدة كويرس الجوية الواقعة شرق حلب.

الإدعاء:

قال التعليق المصاحب للصورة: "استولى المعارضون السوريون على قاعدة كويرس الجوية العسكرية ووضعوا أيديهم على خمس طائرات عسكرية روسية قادرة على التحليق".

DW تتحقق: مضلل

لا تظهر الصورة سيطرة مسلحي المعارضة على قاعدة كويرس أو تمكنهم من الاستيلاء على مروحيات عسكرية روسية. وتعود الصورة في واقع الأمر إلى مروحيات عسكرية تابعة للجيش السوري كانت متمركزة في قاعدة كويرس.

ويشير البحث العكسي عن الصور إلى أن الصورة جرى التقاطها في 11 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2015، إبان تمكن الجيش السوري من اختراق الحصار الذي فرضه مسلحو تنظيم "داعش" لعام على القاعدة. وتزامن ذلك مع بدء الانخراط العسكري الروسي دعمًا للرئيس السوري بشار الأسد. قامت DW بنشر الصورة عام 2015 والتي التقطها المصور جورج أورفاليان لوكالة فرانس برس.

هذه الصورة لمطار حلب تعود عام 2017، لكن جرى نشرها في سياق القتال الدائر بشمال سوريا صورة من: X

قصف عنيف يستهدف مسلحي المعارضة ليلاً؟

الادعاء:

انتشر هذا المقطع المصور على ما يبدو في 28 نوفمبر/تشرين الثاني مع الزعم أنه يُظهر قصفا عنيفا يستهدف مسلحي المعارضة ليلا. وجاء في التغريدة: "#عاجل: هجمات صاروخية من قبل الجيش العربي السوري في غرب حلب تصيب مواقع هيئة تحرير الشام".

DW تتحقق: مضلل

لا يمت المقطع المصور بصلة إلى القتال الحالي في حلب؛ إذ يعود إلى عام 2020 ويتعلق باستهداف قوات تركية لمناطق الجيش السوري بقذائف الهاوتزر و "هاون". ويكشف البحث العكسي للصور عن ظهور المقطع المصور ذاته في فيديو يعود لعام 2020 نُشر على فيسبوك واليوتيوب ومنصة إكس مع الإشارة إلى موقع إخباري تركي.

صورة مفبركة لمطار حلب الدولي صورة من: X

علم وحدات حماية الشعب فوق مطار حلب؟

الادعاء:

انتشرت صورة تُظهر مطار حلب وفوقه يرفرف علم "وحدات حماية الشعب" الكردية، وفي المقدمة يظهر مسلح.

DW تتحقق: مضلل

جرى التلاعب بالصورة التي انتشرت على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تبين أنه تم التلاعب بالصورة عن طريق برنامج "فوتوشوب" لإظهار علم "وحدات حماية الشعب" الكردية فوق مطار حلب.

يكشف البحث العكسي عن الصور أن الصورة الحقيقية "خالية" تماما من العلم ويعود نشرها لسنوات. وبحسب موقعي "Shutterstock " و "Imago"، فإن الصورة تم التقاطها في 8 ديسمبر/كانون الأول 2017 لمطار حلب الدولي.

خلص التحقق من الصورة إلى تشابه الصورة مع تلك التي جرى الزعم أنها تعود لمطار حلب عقب الهجوم المباغت الذي شنه مسلحو معارضة أواخر الشهر المنصرم.

ومع التحقق من صورة العلم والمسلح الذي يظهر في الصورة، تبين أن العلم يعود لصورة التقطها أحد مصوري رويترز. أما فيما يتعلق بالمسلح، فقد ظهر في صورة جرى نشرها قبل عامين برفقة أغنية على تطبيق "ساوند كلاود". جرى الاستعانة بأحد برامج تحرير الصور لدمج صورة العلم والمسلح في صورة مطار حلب.

ساهم في إعداد التقرير محمد فرحان وأندرياس فيسكيرشن