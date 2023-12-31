DW تتحقق: أغرب الأخبار الزائفة التي انتشرت في عام 2023

انتشر خلال عام 2023 الكثير والكثير من الأخبار الزائفة خاصة تلك التي تخص الحروب والنزاعات التي تعصف بدول العالم. واتسمت بعض الأخبار الكاذبة بغرابة شديدة. التقرير التالي يرصد أبرز أغرب الأخبار الزائفة.

1. فولوديمير زيلينسكي لم يرقص

منذ بدء التوغل الروسي في الجارة أوكرانيا أواخر فبراير/ شباط عام 2022، ظلت موسكو وكييف موضعا لحملات أخبار كاذبة. وتعرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على وجه الخصوص للكثير من حملات التشهير. ومن بين ذلك، مقطع مصور انتشر في سبتمبر/ أيلول الماضي يُظهر زيلينسكي وهو يرقص بزي ذهبي ضيق وهو يهز خصره وصدره، لكن فريق DW لتقصي الحقائق خلص إلى أن الفيديو مزيف إذ جرى تركيب وجه زيلينسكي على جسد راقصة.

2. السويد لم تنظم مسابقة للجنس

في يوليو/ تموز الماضي، انتشرت أخبار في الكثير من أنحاء العالم تزعم أن السويد أقدمت على تحويل ممارسة الجنس إلى رياضة وطنيّة ونظّمت بطولة أوروبيّة لها. ونقلت العديد من وسائل الإعلام الدولية هذا الخبر، بما في ذلك صحيفة "تايمز أوف إنديا"، إحدى أكثر الصحف انتشارا في الهند.

وذكر أحد التقارير أن السويد تريد تنظيم بطولة يمارس فيها المشاركون الجنس مع بعضهم البعض لمدة تصل إلى ست ساعات يوميا لمعرفة من هو الأفضل.

لكن فريق DW لتقصي الحقائق خلص إلى أن الإدعاء مزيف فيما ذكرت صحيفة "غوتيبورغس بوستن" الأوسع انتشارا في السويد أن دراجان براتيتش، صاحب نواد للتعري في البلاد، تقدم بطلب للاعتراف بالجنس كرياضة، لكن الاتحاد الرياضي السويدي رفض الطلب في مايو/ آيار الماضي.

3. فيتنام وليس كينيا.. صور لغسل واقيات ذكرية مستعملة

تداول مستخدمون لموقع فيسبوك صورا تظهر واقيات ذكرية مستعملة يتم تنظيفها وتغليفها مرة أخرى لبيعها في كينيا، فيما زعمت بعض المنشورات أنه جرى القبض على ستة طلاب من كينيا لقيامهم بتنظيف الواقيات الذكرية المستعملة وبيعها على أنها جديدة.

لكن البحث العكسي عن الصور أظهر أن هذا الادعاء كان كاذبا، لكنّ تقريرا إخباريا يعود لعام 2020 أفاد بأنه جرى تنظيف ما يقرب من 324 ألف واقي ذكري مستعمل بهدف إعادة بيعهم، لكن الواقعة شهدت تفاصيلها فيتنام وليس كينيا، ولم يقم بالأمر ستة طلاب وإنما مجموعة من عمال مصنع صغير في البلد الآسيوي.

4. لا يوجد صرصور في صدر إنسان

في مايو 2023، زعم العديد من مستخدمي فيسبوك أن أشعة سينية أجريت في مستشفى حكومي في كينيا لرجل كشفت عن وجود صرصور حي في صدره، لكن تبين أن الصورة مفبركة عن طريق برنامج الفوتوشوب، فيما جرى نشر صورة الأشعة السينية الحقيقية على الموقع الالكتروني لمركز الأشعة بدون صرصور.

5. بذور الشيا لا تعالج مرضى السكري

مع اتساع استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وسهولة استخدامها، انتشرت مقاطع مصورة تظهر "أطباء" افتراضيين تم إنشاؤهم بالذكاء الاصطناعي يقدمون نصائح طبية. أحد هذه المقاطع يُظهر طبيبا تم إنشاؤه باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي يزعم أن بذور الشيا يمكن أن تساعد في السيطرة على مرض السكري.

لكن تبين لاحقا زيف الطبيب والادعاء، فيما تقول دراسات إن بذور الشيا يمكن أن تحدث تأثيرا إيجابيا على الصحة ويمكنها التخفيف من مخاطر الإصابة بمضاعفات مرض السكري، لكنها لا تستطيع السيطرة على المرض أو علاجه.

6. بايدن لا يرتدي حفّاضة

يواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، البالغ من العمر 81 عاما، ادعاءات متكررة حيال مدى قدرته الصحية لتولي أكبر منصب سياسي في الولايات المتحدة. في يونيو/ حزيران 2023، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة معدلة تُظهر حفاضة (أيضا: حفّاظة) تخرج من سروال بايدن من الخلف لدى سقوطه أرضا بعدما تعثر خلال حضوره حفل تخرج أكاديمية القوات الجوية الأمريكية.

وانتشرت هذه الصورة في الكثير من دول العالم، لكن البحث العكسي عن الصورة أظهر أنها مفبركة. ورغم أن بايدن في الأول من يونيو/ حزيران الماضي قد تعثر وسقط على الأرض أثناء وجوده على مسرح حفلة تخرج أكاديمية القوات الجوية، إلا إن الصور والفيديوهات التي توثق الواقعة لا تظهر أنه كان يرتدي حفاضة.

7. لا تعويض عن ولادة فتاة دون رضاها

في عام 2022، قامت كاس ثيز، إحدى المؤثرات على تطبيق تيك توك بالولايات المتحدة، بتصوير مقطع فيديو زعمت فيه أنها رفعت دعوى قضائية ضد والديها لعدم حصولهما على موافقتها على ولادتها. وفي مقطع فيديو آخر من يونيو/ حزيران من العام ذاته، زعمت أنها فازت بالدعوى. وفي نوفمبر / تشرين الثاني عام 2023، زعمت أنه يجب على والديها الآن دفع نحو 5000 دولار (4540 دولارًا) لها كتعويض عن عدم حصولهما على رضاها قبل ولادتها. وحقق الفيديو أكثر من 3.5 مليون مشاهدة.

ورغم أن بعض التعليقات تُظهر أن بعض متابعيها حمل الأمر على محمل الجد وصدق هذا الزعم، إلا أن الملف الشخصي لكاس ثيز على تيك توك يظهر أن حسابها ساخر.

8. لم تعد طائرة بعد اختفائها 37 عاما

ادعى منشور على فيسبوك هبوط طائرة أمريكية في ولاية فلوريدا الأمريكية بعد اخفائها عام 1955، لكن تقرير تقص للحقائق قامت به فرانس برس خلص إلى عدم وجود أي دليل يُثبت صحة هذا الزعم، فيما لم تشر بيانات السلطات الأمريكية إلى اختفاء طائرة بعد اقلاعها عام 1955، إذ نشرت القصة صحيفة شعبية أمريكية معروفة بمحتواها الخيالي.

9. غواصة "أوشن غيت" ليست فارغة

في 18 يونيو/ حزيران الماضي، انطلقت مغامرة لاستكشاف حطام سفينة "تيتانيك" في أعماق المحيط الأطلسي على متن الغواصة السياحية "تايتان" التي كانت تقل خمسة أشخاص.

لكن أثناء المغامرة، فُقد الاتصال بالغواصة الصغيرة التي تملكها وتديرها شركة "أوشن غيت" التي تنظم جولات في أعماق البحر لعشاق رؤية حطام "تيتانيك". وحظيت الواقعة باهتمام عالمي واسع النطاق، فيما انتشرت على نطاق واسع لقطة شاشة "سكرين شوت" زُعمت أنها لتقرير نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية يفيد بأنه تم العثور على الغواصة فارغة، لكنّ بحثا قام به فريق DW لتقصي الحقائق أظهر أن الصورة مزيفة بشكل واضح.

وتبين أن الصورة بعيدة كل البعد عن التصميم الحالي لشبكة سي إن إن، فيما تظهر الصورة المزيفة اسم الغواصة " سايكلوب 1" وليس "تايتان" فضلا عن أن النص الموجود في المقال كان غير صحيح.

10. ديزني لم يدمر قلعة سندريلا

تحظى ديزني بشعبية كبيرة في العالم، ما جعلها مادة سخية للأخبار الكاذبة. في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، زعم أحد المواقع الإلكترونية أن مدينة "ديزني وورلد" للملاهي في أورلاندو بفلوريدا قررت تدمير قلعة سندريلا الشهيرة خلال ليلة واحدة. وانتشر هذا الادعاء في مقطع فيديو جرى نشره على تطبيق تيك توك وحظى بأكثر من مليون مشاهدة.

لكن تبين أن الموقع الإلكتروني الذي نشر الخبر يعد ساخرا وجرى نشر الفيديو من باب السخرية فضلا عن أن الصور الحالية عن "ديزني وورلد" تثبت وجود قلعة سندريلا.

الكاتبة: كاترين فيسولوفسكي

أعده للعربية: محمد فرحان