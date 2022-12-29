DW الأخبار

DW الأخبار

يعتبر بروفيسور سليم عبد الكريم أحد أبرز علماء جنوب إفريقيا الذين لعبوا دورًا أساسيًا في اكتشاف المتغيرات الفيروسية المختلفة، كما أنه أصبح رئيس اللجنة الاستشارية الوزارية بشأن فيروس كورونا في جنوب إفريقيا. إلا أن هذه الجهود لم تكسبه الثناء فقط.