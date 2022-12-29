 DW الأخبار | DW الأخبار | DW | 29.12.2022

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يعتبر بروفيسور سليم عبد الكريم أحد أبرز علماء جنوب إفريقيا الذين لعبوا دورًا أساسيًا في اكتشاف المتغيرات الفيروسية المختلفة، كما أنه أصبح رئيس اللجنة الاستشارية الوزارية بشأن فيروس كورونا في جنوب إفريقيا. إلا أن هذه الجهود لم تكسبه الثناء فقط.

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أحد أهم الأحداث الثقافية في إفريقيا يعود إلى بؤرة الاهتمام بعد توقف دام ثلاث سنوات 29.12.2022

أحد أهم الأحداث الثقافية في إفريقيا يعود إلى الواجهة في باماكو، عاصمة مالي، بعد توقف دام ثلاث سنوات

أحد أهم الأحداث الثقافية في إفريقيا يعود إلى بؤرة الاهتمام بعد توقف دام ثلاث سنوات 29.12.2022

معجزة الشطرنج الألمانية فينست كايمار يرتقي إلى نخبة لاعبي الشطرنج في العالم

معجزة الشطرنج الألمانية كايمار ينضم غلى نخبة الشطرنج العالمية 29.12.2022

بيليه أسطورة كرة القدم سيظل من اشهر من ارتدى القميص رقم 10.

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يودّع البعض في نيويورك ذكرياتهم غير المفرحة، على أمل عدم تكرارها في العام المقبل.

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29.12.2022 *** Rescuers work at a site of a residential house damaged during a Russian missile strike, amid Russia's attack on Ukraine, in Kyiv, Ukraine December 29, 2022. REUTERS/Valentyn Ogirenko

روسيا تواصل قصف البنية التحتية والمنازل في أنحاء أوكرانيا 29.12.2022

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عواقب كورونا على العاملين في القطاع الصحي

عواقب كورونا على العاملين في القطاع الصحي 29.12.2022

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