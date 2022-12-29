DW الأخبار

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يعتبر بروفيسور سليم عبد الكريم أحد أبرز علماء جنوب إفريقيا الذين لعبوا دورًا أساسيًا في اكتشاف المتغيرات الفيروسية المختلفة، كما أنه أصبح رئيس اللجنة الاستشارية الوزارية بشأن فيروس كورونا في جنوب إفريقيا. إلا أن هذه الجهود لم تكسبه الثناء فقط.
يمكن أن يجيبنا منشأ متحور أوميكرون وخصائصه على سؤال الساعة: إلى متى ستستمر هذه الجائحة؟ وأين تختبئ المتحورات القادمة؟ هناك ثلاث نظريات حول منشأ أوميكرون.
فيما جددت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل رفضها لخطوة تعليق براءات اختراع اللقاحات التي اقترحها الرئيس الأمريكي جو بايدن، اشتركت هي والرئيس الفرنسي ماكرون في المطالبة بفتح السوق الأمريكي لتصدير اللقاحات ومكوناتها.
كشف باحث ألماني الأصل شارك في اكتشاف سلالة أوميكرون من فيروس كورونا المستجد أن سلائف المتحور قد تكون موجودة منذ فترة طويلة جداً، فيما سجلت السلطات الصحية الألمانية تراجعاً طفيفاً في عدد الإصابات داخل البلاد.
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