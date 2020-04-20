DW- أكثر من مليار مشاهدة ومتابعة وللقسم العربي النصيب الأكبر

للمرة الأولى، يتجاوز ما تقدمه DW بثلاثين لغة حاجز المليار (أكثر من 1,1 مليار) مشاهدة ومتابعة حول العالم عبر جميع قنواتها ومنصاتها خلال شهر آذار/ مارس الفائت. ومن المتوقع أن تستمر هذه الزيادة في متابعة ما تقدمه المؤسسة خلال شهر نيسان/ أبريل الجاري أيضا، مدفوعة بشكل رئيسي بتغطية تطورات تفشي وباء كورونا حول العالم.

وكان للقسم العربي نصيب الأسد من هذه الزيادة، إذ وصلت إلى 416 مليون مشاهدة ومتابعة من خلال الموقع الإلكتروني والقناة التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

هذا الارتفاع الكبير في عدد المشاهدات والمتابعات، هو دليل على أن دويتشه فيله تحظى بتقدير كبير في جميع أنحاء العالم كمصدر موثوق للمعلومات.

ومن بين مقاطع الفيديو الأكثر استخداما في جميع أنحاء العالم فيلم وثائقي على YouTube حول وضع انتشار فيروس كورونا في الصين مع أكثر من عشرة ملايين مشاهدة. كما تجاوز مقطع فيديو لفريق جعفر توك عن ردود الفعل على حمى الشراء في ظل الخوف من تفشي وباء كورونا 7,2 مليون مشاهدة، ومقطع فيديو للقسم العربي أونلاين عن توقعات الفلكية اللبنانية ماغي فرح لعام 2020 حقق أكثر من 5,4 مليون مشاهدة على موقع فيسبوك، ومقطع فيديو عن الجدل بشأن لقاح مضاد لفيروس كورونا تطوره شركة ألمانية حقق أكثر من 5 ملايين مشاهدة.

ثناء كبير لجميع العاملين

وقد تم تسجيل زيادة واضحة في مشاهدة ومتابعة عروض DW بالدرجة الأولى فيالبلدان التي تكون فيها المعلومات حول فيروس كورونا وتطوراته محدودة، مثل إيران وتركيا وروسيا والهند والصين. ففي إيران تضاعف عدد المشاهدات والمتابعات في حين زادت بنسبة 70 بالمائة باللغة التركية.

وعلق المدير العام لمؤسسة DW بيتر ليبمورغ على هذا التطور الكبير والرقم القياسي لمتابعة ومشاهدة عروض DW بلغاتها الثلاثين ومنصاتها وقنواتها المختلفة، بالقول: "في أوقات الأزمات والأخبار العاجلة، لدينا الفرصة لإثبات أهميتنا وأدائنا. وحقيقة اعتماد الكثير من الناس في جميع أنحاء العالم على خدماتنا في الوضع الراهن هو ثناء كبير لجميع العاملين وخاصة الصحفيين المسؤولين عن برامجنا. أنا مقتنع بأن وسائل الإعلام التي تكون عروضها مقنعة في الأوقات الصعبةستكافأ بالنمو والثقة على المدى الطويل".

ع.ج/ ع.ش