amazonia_ara

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
ترفض الحكومة الألمانية طلب أوكرانيا تزويدها بالأسلحة، بحجة أن ألمانيا لا ترسل من حيث المبدأ السلاح إلى مناطق النزاع. DW تتقصى الحقائق وتكشف أن الأمر ليس صحيحا تماما.
خلال زيارته إلى ألمانيا، أكد المفوض العام لمنظمة الأونروا فيليب لازاريني، زيادة اليأس في المخيمات الفلسطينية، مشيراً في حوار مع DW إلى الصعوبات التي تواجهها المنظمة، كما أشاد بألمانيا كونها "أحد المانحين الأساسيين" لها.
كشف تقرير اللجنة المستقلة المكلفة بالتحقيق في اتهامات بمعاداة السامية أنه "لا وجود ممنهج" لذلك في القسم العربي بـ DW وأن الأمر يقتصر على حالات محدودة، فيما اتخذت الإدارة إجراءات صارمة ووضعت خطة عمل لمنع وقوع ذلك مستقبلا.
بعد قرار حظرها من قبل السلطات الروسية، مكتب مؤسسة DW في موسكو يُقفل، وسط تنديدات برلين بالإجراءات الصادرة بحق المؤسسة الألمانية، والتي وصفتها وزيرة الثقافة كلاوديا روت بأنها "هجوم على حرية الصحافة والتعبير".
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول