 9 نوفمبر - يوم مصيري تكرر بأشكال مختلفة في تاريخ ألمانيا الحديث | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 09.11.2023

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سياسة واقتصاد

9 نوفمبر - يوم مصيري تكرر بأشكال مختلفة في تاريخ ألمانيا الحديث

التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني، يوم حاسم في تاريخ ألمانيا الحديث، ليس مرة واحدة بل ثلاث مرات. وتذكر ما حدث في هذا اليوم يمتزج بين مشاعر الغضب والفرح؛ غضب لما وقع في "ليلة الكريستال" 1938، وفرحة سقوط جدار برلين 1989.

بوابة براندنبورغ

يبقى يوم التاسع من نوفمبر خالدا في تاريخ ألمانيا

التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني، بات منذ عام 1989 يوما غير عادي، يوما غيّر العالم. إنه يوم سقوط الجدار في برلين. وفي الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول 1990،  اُعيد توحيد ألمانيا  بعد 41 عاما من الانقسام. ومع اختفاء الدكتاتورية الثانية على الأراضي الألمانية، ومع نهاية جمهورية ألمانيا الديمقراطية (ألمانيا الشرقية)، اختفى المعسكر الاشتراكي الحقيقي بأكمله في أوروبا من الخريطة السياسية.

مختارات

كانت نهاية الصراع بين الشرق والغرب. كان التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني 1989 يوما مصيريا في تاريخ ألمانيا وأوروبا.

 

"نهاية" الملكية

ولكن هذا اليوم بالتحديد له ذكريات أخرى هامة في التقويم التاريخي الألماني، ففي التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 1918، أعلن الديمقراطي الاشتراكي فيليب شايديمان قيام الجمهورية، وذلك من على شرفة الرايخستاغ في برلين، وقال: "أيها العمال والجنود، انتبهوا إلى الأهمية التاريخية لهذا اليوم. لقد حدثت أشياء لم يسمع بها من قبل. أمامنا عمل عظيم لا حدود له. كل شيء من أجل الشعب، كل شيء من خلال الشعب! لن نسمح بحدوث أي شيء من شأنه أن يهين الحركة العمالية. كونوا متحدين وأوفياء وعلى قدر الواجب. لقد انهارت الملكية القديمة والفاسدة. يعيش الجديد؛ تعيش الجمهورية الألمانية". هكذا أعلن شايديمان في خطابه الحماسي، وبهذا طوى صفحة النهاية للنظام الملكي تحت حكم غليوم الثاني.

فيليب شايديمان يعلن في 2018 قيام الجمهورية

من على شرفة البرلمان في برلين، أعلن فيليب شايديمان قيام الجمهورية الألمانية

واجهت الديمقراطية الناشئة في ألمانيا، منذ البداية، تحديات جسام. فقد أراد اليسار واليمين وأدها بأسرع وقت ممكن. وفي 9 نوفمبر/تشرين الثاني 1923، سار الاشتراكيون القوميون في قلب مدينة ميونيخ. قائدهم كان أدولف هتلر، الذي تولى، بعد عشر سنوات من ذلك التاريخ، السلطة في ألمانيا، وأغرق العالم في أكبر كارثة: الحرب العالمية الثانية.

إضرام النيران في دور العبادة اليهودية وخلال تلك السنوات العشر، تم حرمان اليهود في ألمانيا تدريجيا من حقوقهم، قبل إبادتهم بشكل منهجي منذ عام 1942 فصاعدا. وحتى قبل بدء الحرب العالمية الثانية، حُرقت دور العبادة اليهودية في جميع أنحاء الرايخ الألماني، وذلك في  9 تشرين الثاني/ نوفمبر 1938.

وتم نهب المتاجر اليهودية. قُتل حوالي 100 يهودي، وتم ترحيل 26 ألفاً منهم إلى معسكرات الاعتقال. وقد أُطلق على المذبحة اسم "ليلة الكريستال". كان الأمر بمثابة "بروفة مبكرة" للمحرقة. روبرت لي، رئيس جبهة العمال الاشتراكية القومية الألمانية، لم يخفِ الأمر: "يهوذا سوف يسقط، ويجب أن يسقط. يهوذا سوف يُدمَّر ويجب أن يُدمَّر! هذا هو إيماننا المقدس".

سقوط جدار برلين

9 نوفمبر/تشرين الثاني 1938 هو التاريخ الأكثر رعبا في سلسلة الأيام المصيرية. تباين عظيم بين ذلك اليوم من عام 1938، ويوم سقوط الجدار في عام 1989.

"الجنون" كانت الكلمة التي سُمعت أكثر من غيرها في تلك الليلة، عندما فُتحت الحدود بشكل غير متوقع أمام الناس في ألمانيا الشرقية. وقبلها بأشهر خرجت احتجاجات ضد من هم في السلطة، الجالسين في المكتب السياسي لحزب الوحدة الاشتراكية، في برلين الشرقية.

وفر الآلاف إلى ألمانيا الغربية، عبر المجر أو بالتوجه إلى السفارات الألمانية في دول أوروبا الشرقية. تزايدت الضغوط من أجل منح تسهيلات السفر لجميع مواطني جمهورية ألمانيا الديمقراطية. ولكن لم يتوقع أحد هذا، عندما تم الإعلان عن الإجراءات المقابلة في مؤتمر صحفي دولي، عُقد في شرق برلين.

بعدها فورا  اقتحم السكان المعابر الحدودية داخل برلين  المقسمة. وكانت الفرحة لا حدود لها. وقال أحد مواطني جمهورية ألمانيا الديمقراطية: "قبل قليل، كانوا يسمحون لهم بالمرور بشكل فردي، ثم فتحوا البوابة. والآن أصبح بإمكاننا جميعا، ودون حاجة لتفتيش أو إظهار البطاقة الشخصية. بإمكاننا أن نغادر الآن، من غير أي رقابة. وأنا لا حمل حتى بطاقة الهوية".

لن يكون هناك، بعد تلك الليلة، أي مجالٌ للعودة إلى الأوقات والظروف القديمة. وسرعان ما أدى الثقب الأول في جدار برلين إلى سقوط النظام المتهالك. وللمرة الثالثة، يُكتب التاريخ في ألمانيا في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني. وهذه المرة بطريقة مليئة بالسعادة. ولا يمكن  للصعوبات العديدة التي أعقبت سقوط جدار برلين  وإعادة توحيد ألمانيا، أن تعيد عقارب الزمن إلى الوراء. فإنشاء "الوحدة الداخلية" للشعب يتطلب وقتاً أطول من "تنفيذ الوحدة على مستوى الدولة".

مارسيل فورتناو/ف.ي

  • Berlin | East Side Gallery (picture-alliance/imageBROKER/J. Woodhouse)

    سقوط جدار برلين في صور

    عندما تنتصر إرادة الشعب

    انتصرت إرادة الشعب الألماني في شرق ألمانيا على النظام الشيوعي وعلى حلفائه في الشرق وتمكن من اختراق الستار الحديدي وتوحيد الألمانيتين فيما بعد. في التاسع من نوفمبر تشرين ثاني 1989 كانت لحظة الانتصار.

  • Flash-Galerie Deutschland Mauerfall Jahrestag

    سقوط جدار برلين في صور

    سنظل نحفر في الجدار....

    انطلق الناس نحو الجدار حاملين معاولهم ولسان حالهم يقول : " سنظل نحفر حتى نفتح ثغرة للنور أو نموت على هذا الجدار"

  • Flash-Galerie Deutschland Mauerfall Jahrestag

    سقوط جدار برلين في صور

    بالمطرقة على الستار الحديدي

    تحتفل ألمانيا يوم التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني بمرور ربع قرن على سقوط جدار برلين الذي مهد الطريق لإعادة توحيد ألمانيا وسقوط المعسكر الشيوعي .

  • سقوط جدار برلين في صور

    قطع من الجدار

    تلاميذ مدارس بعد أن نخروا في الجدار وأخذوا نصيبهم منه!

  • Bildgalerie Deutschland Mauerfall Jahrestag

    سقوط جدار برلين في صور

    تضامن بين الغرب والشرق

    في ليلة التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني المئات من سكان برلين الشرقية يحاولون تسلق الجدار وسكان برلين الغربية يمدون لهم أيادي المساعدة من فوق جدار برلين الذي قسم المدينة لنحو 30 عاما.

  • Bildgalerie Deutschland Mauerfall Jahrestag

    سقوط جدار برلين في صور

    الجدار في خبر كان

    .. وتعانقت الجماهير من شرق ألمانيا وغربها عند بوابة براندنبورغ، ليحتفل الجميع بنهاية حقبة التقسيم.

  • سقوط جدار برلين في صور

    الآلاف يشدون الرحال نحو الجدار

    آلاف الألمان تهافتوا في مساء التاسع من نوفمبر / تشرين الثاني على بوابة براندنبورغ في العاصمة برلين وتجمعوا أمام الجدار وفوقه.

  • Bildgalerie Deutschland Mauerfall Jahrestag

    سقوط جدار برلين في صور

    أجواء احتفالية تلقائية

    تجمع الألمان عند النقاط الحدودية التي كانت تفصل بين الشرق والغرب للاحتفال بسقوط جدار برلين وفتح الحدود بين شطري ألمانيا الشرقي والغربي.

  • Bildgalerie Deutschland Mauerfall Jahrestag

    سقوط جدار برلين في صور

    بعد طول فراق...إستقبال بالأحضان والعناق

    في هذا اليوم أختلطت دموع الفرحة بسقوط الجدار مع دموع فرحة لقاء الأحبة والأصدقاء بعد فراق قسري أستمر نحو ثلاثة عقود

  • سقوط جدار برلين في صور

    وبالجرافات أيضا

    حرس حدود ألمانيا الشرقية يراقبون كيف تنخر الجرافات في الجدار لفتح منافذ أوسع تستوعب الجماهير المندفعة.

  • سقوط جدار برلين في صور

    نحن الشعب

    شباب وشابات من شطري برلين يجلسون على الجدار الذي كان قبل ساعات محرما عليهم الاقتراب منه.

  • سقوط جدار برلين في صور

    تحية من القلب ياحارس الحدود السابقة

    شرطة حدود ألمانيا الشرقية يراقبون تداعيات الأحداث المتسارعة، والجماهير في غمرة الفرح تمد لهم اليد مصافحة.


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