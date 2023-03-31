9 دول في شرق أوروبا تطالب واشنطن بتعزيز وجودها العسكري في المنطقة

طالب وزراء خارجية الدول الأعضاء في الجناح الشرقيلحلف شمال الأطلسي خلال اجتماع في بولندا، الجمعة (31 مارس/آذار 2023)، الولايات المتّحدة بتعزيز وجودها العسكري في المنطقة. وعقد وزراء خارجية دول "مجموعة بوخارست التسع" اجتماعهم في مدينة لودز البولندية تحضيراً للقّمة المقبلة لحلف شمال الأطلسي في تمّوز/يوليو في فيلنيوس.

وفي ختام الاجتماع، قال وزير الخارجية الروماني بوغدان أوريسكو "نحن بحاجة للعمل على زيادة الوجود الأميركي في منطقتنا، على الجناح الشرقي، من حيث العديد والعتاد". وجدّد وزراء خارجية الدول التسع وهي بلغاريا وتشيكيا وإستونيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا الدعوة لتعزيز القدرات الدفاعية لمنطقتهم المتاخمة لأوكرانيا.

وأضاف أوريسكو "إذا كان لدينا دفاع قوي، فعندئذ تكون لدينا قوة ردع في مواجهة سلوك روسيا المزعزع للاستقرار". وشدّد الوزير الروماني على أنّ "هذه هي اللغة الوحيدة التي تفهمها روسيا"، داعياً إلى "مزيد من قدرات الدفاع الجوي، ومزيد من القدرات المضادة للصواريخ على أراضينا... مزيد من وسائل المراقبة والاستطلاع والاستخبارات".

وفي اجتماعهم، تعهّد وزراء الخارجية التسعة أيضاً بمزيد من الدعم لأوكرانيا في تصدّيها للغزو الروسي.

وقال وزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو إنّ "دول مجموعة بوخارست التسع طليعية هنا، بما في ذلك من حيث دفع الحلفاء لاتّخاذ إجراءات أكثر جرأة".

من ناحيته، قال الوزير الروماني "نؤيد جميعاً انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي"، مشيراً إلى أنّ "الأولوية الآن هي دعم أوكرانيا للانتصار في هذه الحرب". وأضاف "الشهر المقبل، المرحلة المقبلة، ستكون حاسمة بالنسبة لمصير الحرب في أوكرانيا".

وبحث وزراء خارجية المجموعة قضايا أمنية وتنسيق أشكال مختلفة من المساعدة لأوكرانيا في الدفاع ضد روسيا. ومن بين القضايا، التي تمت مناقشتها، هو توسع حلف شمال الأطلسي (ناتو) ليشمل السويد وفنلندا، طبقا لما ذكرته "إذاعة براغ" التشيكية اليوم الجمعة.

يذكر أنه تم تشكيل مجموعة "بوخارست التسع" في عام 2015، ردا على المخاوف الأمنية، الناجمة عن ضم روسيا لشبه جزيرة القرم وتتألف من دول من الجناح الشرقي في الناتو. وهي التشيك وسلوفاكيا وبولندا والمجر وبلغاريا وإستونيا، ولاتفيا وليتوانيا ورومانيا.

ع.ش/ ف.ي (أ ف ب، د ب أ)