 80 عاما على المؤتمر الذي وضع سيناريو الهولوكوست لإبادة اليهود | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 20.01.2022

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سياسة واقتصاد

80 عاما على المؤتمر الذي وضع سيناريو الهولوكوست لإبادة اليهود

في فيلا فارهة في برلين، عقد بتاريخ 20 يناير/ كانون الثاني 1942 مؤتمر ناقش تفاصيل إبادة اليهود في أوروبا. وحتى بعد مرور 80 عاما، مازال بروتوكول مؤتمر "فانزيه" يثير الرعب والفزع عند قراءته.

فيلا - مؤتمر فانزيه - فانزي

مكان انعقاد مؤتمر فانزيه - فيلا على مشارف برلين

أحيانا تكون الصدفة خير مسعف. في مارس/آذار 1947 توجب على موظفي وزارة الخارجية في النظام النازي الخضوع للمحاكمة في محكمة جرائم الحرب التي عقدت في نورنبيرغ، وهنا عثر روبرت كيمبنر على لقية هامة.

مختارات

بين رمزة الأوراق والوثائق التي تعود للنظام النازي، لفتت نظر معاون النائب العام الرئيسي في القضية وثيقة هامة ممهورة بخاتم أحمر وعليه عبارة: "وثيقة سرية تابعة للرايخ". ملف مكون من 15 صفحة تختبئ خلف عبارة تقليدية "بروتوكول النقاش". إنه الدليل على القتل الممنهج لليهود في أوروبا. وهو توثيق لما دار في مؤتمر "فانزيه"، الذي عقد بتاريخ 20 يناير/ كانون الثاني 1942.  كان البوروتكول رقم 16، ضمن سلسلة من 30 بروتوكولا. وهو البروتوكول الوحيد الباقي من بينها.

شباب، متعلمون، طموحون

15 رجلا حضروا بناء على دعوة راينهارد هايدريش، رئيس جهاز الأمن الرئيسي في النظام النازي، الجهاز المرعب. حضروا إلى فيلا فارهة في منطقة "فانزيه" الراقية على أطراف برلين.

أجواء شديدة البرودة في الخارج (12 درجة تحت الصفر)، وما دار من نقاش على مدار ساعتين يجعل دماء من عاصروا تلك الحقبة يتجمد في عروقهم.

مؤتمر فانزيه

صفحة من بروتوكول مؤتمر فانزيه

ضباط، وزراء دولة، وشخصيات قيادية في إدارة النظام النازي حضروا الاجتماع. ليسوا من الأسماء المعروفة، ولكنهم جميعا شباب ومتعلمون تعليما عاليا، نصفهم يحملون شهادات الدكتوراه. وأهم صفة تجمعهم هي الطموح.

غير المطلعين على تاريخ تلك الحقبة، يشيع عندهم أن مؤتمر "فانزيه" هو بمثابة لجنة صاحبة قرار، أسست للهولوكوست. ولكن ذلك يحمل مغالطتين. الأولى: لم يصدر قرار في ذلك اليوم. تم تقديم معلومات فقط. والثانية: الإبادة الجماعية لليهود كانت قد بدأت فعلا.

هايدريش دعا ممثلين للمؤسسات الهامة، مثل وزارة الخارجية ووزارة النقل، من أجل تنسيق عمليات الترحيل ومن ثم القتل الجماعي. كما كان الهدف أيضا وضع كل الجهات المعنية بتنفيذ الخطة تحت إدارة هايدريش. وهذا ما تثبته أول جملة في البروتوكول. "استدعاء من أجل التكليف بالتحضير للحل النهائي لمسألة اليهود الأوروبيين"، قفزة كبيرة في مسار هايدريش في النظام النازي.

نقل اليهود باتجاه أوشفيتس

نقل يهود أوروبا من مناطق مختلفة إلى معتقل أوشفيتس النازي الشهير، حيث وقعت أفظع الانتهاكات

نصف مليون ضحية يهودي قتلوا قبل المؤتمر

في 20 يناير/ كانون الثاني 1942 لم يبدأ ذلك "الحل النهائي". لأن إبادة اليهود الممنهجة كانت قد بدأت قبلها بأشهر، ولقي مئات الآلاف منهم حتفهم. ولا سيما في مناطق الاتحاد السوفييتي التي كانت تحتلها القوات الألمانية منذ صيف 1941. حيث كان الألمان قد قتلوا نصف مليون يهودي، ومن بينهم نساء وأطفال، قبل انعقاد المؤتمر. وغالبية حالات القتل كانت رميا بالرصاص بناء على أوامر بذلك.

وقبلها وبالتحديد في 30 يناير/ كانون الثاني 1939 كان هتلر قد استخدم عبارات واضحة تتنبأ بإبادة "اليهودية الدولية". وعندما انطلقت الحرب ضد الاتحاد السوفييتي، في 22 يونيو/حزيران 1941، سيطر الجيش النازي على مناطق تضم ملايين اليهود غير الألمان.المؤرخ المتخصص بالهولوكوست ميشائيل فيلت يرى في ذلك نقطة فاصلة في سياسة إبادة اليهود وملاحقتهم. مطاردة أكثر من 11 مليون يهودي وإجبارهم على الهجرة لم تعد ممكنة، يقول فيلت، لذلك عدلت الخطة وطُورت.

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جرائم النازيين - محاكمة أيشمان قبل ستين عاما

آيشمان - الشاهد الملك

أدولف آيشمان، الموظف المهم في مكتب راينهارد هايدريش، رئيس جهاز الأمن الرئيسي في النظام النازي، هو الشاهد الأبرز على ذلك، وكان حاضرا في مؤتمر فانزيه. اعترف بعدها بسنوات بالتفاصيل. بعد عملية اختطاف مثيرة من الأرجنتين عبر المخابرات الإسرائيلية، خضع للمحاكمة في عام 1961 في القدس.

هاينريش هيملر و ريانهارد هايدريش

مدير عمليات الهولوكوست ومعه المنفذ: هاينريش هيملر وريانهارد هايدريش

وأجاب على سؤال حول ما دار في الفيلا، بقوله: "نوقشت طرق القتل المختلفة". كانت شهادته هامة، لأن العديد من القادة النازيين أنكروا بعدها علمهم بخطط الإبادة. خاصة وأن المؤتمر في فانزيه شارك فيه ممثلون عن مختلف الوزارات والإدارات الهامة في النظام النازي، كما يقول المؤرخ بيتر لونغيريش.

راينهارد هايدريش، الذي اغتيل بعد المؤتمر بأشهر قليلة، كانت لديه إلى جانب إبادة اليهود الأوروبيين، خطة أخرى، وهي لو تمكن النازيون من السيطرة على الاتحاد السوفييتي فسيتم تسخير اليهود من أجل تعبيد الطرقات هناك. وهو ما دون في الصفحة السابعة من البروتوكول. "العدد الأكبر (من اليهود) سيسقط حتما بشكل طبيعي. أما البقية فيجب أن تعامل وفقا للخطة"، أي أعمال السخرة في الشرق.

فولكر فاغنر/ف.ي

  • Israel Jerusalem | 75. Jahrestag Befreiung von Auschwitz | World Holocaust Forum | Wladimir Putin, Präsident Russland (Getty Images/AFP/R. Zvulun)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    يشارك في الفعاليات التي تقام في أورشليم/ القدس اليوم الخميس 23 كانون الثاني/ يناير وفود من نحو 50 دولة لإحياء الذكرى الخامسة والسبعين لتحرير معسكر الموت في أوشفيتز. وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن التجمع في مركز ياد فاشيم لضحايا الهولوكست، يعد "أكبر حدث سياسي" منذ تأسيس دولة إسرائيل عام 1948.

  • Israel Jerusalem | 75. Jahrestag Befreiung von Auschwitz | (picture-alliance/abaca/E. Blondet)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    يشارك في الفعالية رؤساء كل من فرنسا وألمانيا وروسيا، وكذلك ملوك إسبانيا وهولندا وبلجيكا إضافة إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والأمير البريطاني تشارلز. وتعتبر إسرائيل الحضور الكبير علامة على التضامن في وقت تتصاعد فيه معاداة السامية في جميع أنحاء العالم.

  • Israel Jerusalem | 75. Jahrestag Befreiung von Auschwitz | World Holocaust Forum | Steinmeier & Netanjahu (Reuters/R. Zvulun)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    وتأتي هذه الفعاليات بمناسبة مرور 75 عاما على تحرير معسكر الاعتقالات والإبادة النازي "أوشفيتز" في 27 كانون ثاني/ يناير عام 1945 على يد القوات السوفيتية. وتقام الفاعلية تحت شعار "تذَكُر الهولوكست، مكافحة معاداة السامية"، وذلك في ظل تصاعد المشاعر المعادية للسامية.

  • Israel Rivlin empfängt Steinmeier (Reuters/A. Safadi)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير جدد التأكيد خلال مشاركته في الفعالية على مسؤولية بلاده في المحرقة وقال "إننا نكافح معاداة السامية، إننا نتحدى سم القومية، إننا نحمي الحياة اليهودية، إننا نقف إلى جانب إسرائيل. هذا التعهد أجدده هنا في ياد فاشيم أمام أعين العالم". وأضاف "أنحني بشدة" لذكرى "القتل الجماعي لستة ملايين يهودي، ارتكب أبناء بلدي أسوأ جريمة في تاريخ البشرية".

  • Tagebuch der Sheindi Miller-Ehrenwald im DHM Berlin (Holokauszt Emlékközpont, Budapest )

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    ويعتبر معسكر الاعتقال والإبادة النازي "أوشفيتز- بيركناو"، الذي أقامه النازيون في بولندا التي كانت في ذلك الوقت قد وقعت تحت الاحتلال النازي، رمزا للمحرقة النازية (الهولوكست). مليون إنسان قضوا نحبهم في هذا المعسكر سيء الذكر.

  • 65 Jahre Befreiung Auschwitz (AP)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    زار أكثر من 25 مليون شخص معسكر اعتقال أوشفيتز السابق النصب التذكاري لضحايا المحرق، منذ افتتاحه للزوار في عام 1947. وحاليا يستقبل المعسكر مليوني زائر من جميع أنحاء العالم يأتون إلى هناك كل عام.

  • Judentransporte Auschwitz (picture-alliance/ZUMAPRESS.com)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    واليوم العالمي لإحياء ذكرى المحرقة ( 27 يناير/كانون الثاني) تم اعتماده من قبل الأمم المتحدة في 1 نوفمبر 2005 لتخليد ذكرى المحرقة النازية والإبادة الجماعية التي أسفرت عن مقتل 6 ملايين يهودي. وبقرارها هذا تحث الجمعية العامة للامم المتحدة دول العالم على إحياء هذه الذكرى وذلك لتجنيب الأجيال القادمة من القيام بعمال الإبادة الجماعية.

  • Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau (DW/D.Bryantseva)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    يرفض القرار الأممي (60/7) أي إنكار للمحرقة ويدين جميع مظاهر التعصب الديني أو التحريض أو المضايقة أو العنف ضد الأشخاص أو المجتمعات على أساس الأصل العرقي أو المعتقد الديني. كما يدعو إلى الحفاظ على مواقع حدوث الهولوكست والتي كانت بمثابة معسكرات الموت النازية ومعسكرات الاعتقال ومعسكرات العمل القسري والسجون، وكذلك إنشاء برنامج دولي للتوعية وتعبئة المجتمع من أجل ذكرى المحرقة النازية. اعداد: علاء جمعة

    الكاتب: علاء جمعة


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