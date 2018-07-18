 ″776 من المصنفين كإسلاميين خطيرين موجودين في ألمانيا″ | أخبار | DW | 18.07.2018

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أخبار

"776 من المصنفين كإسلاميين خطيرين موجودين في ألمانيا"

في ظل الجدل القائم في ألمانيا بعد ترحيل المشتبه به على أنه حارس سابق لزعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن. كشفت الحكومة الألمانية أرقاما دقيقة بشأن المتشددين الإسلاميين الخطرين الموجودين على الأراضي الألمانية.

Die Broschüre «Extremistischer Salafismus als Jugendkultur - Sprache, Symbole und Style (picture-alliance/dpa/M.Hitij)

سجلت الحكومة الاتحادية وجود "776 إسلاميا من المصنفين كخطيرين" على الأراضي الألمانية حتى بداية الشهر المنصرم، مؤكدة أن خمسة بالمائة من هؤلاء هم من النساء واثنين بالمائة منهم من القاصرين، أي دون سن الـ 18 عاما. وجاء الكشف عن هذه الأرقام في معرض رد الحكومة الألمانية على استفسار تقدم به حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي في البرلمان الألماني "البوندستاغ".

بالإضافة إلى ذلك، فقد سافر أكثر من "ألف إسلامي ألماني" إلى كل من سوريا والعراق، وقد عاد منهم إلى ألمانيا نحو الثلث، وتبلغ نسبة العائدين من النساء نحو 16 في المائة. ثماني نساء منهن مصنفات كمصدر تهديد.

مختارات

بعد ما عثر عليه المحققون في شقة بمدينة كولونيا، السلطات الأمنية تحذر من السلاح البيولوجي كأداة جديدة في اعتداءات إسلاموية محتملة، ما يمنح مستوى الخطر في ألمانيا أبعادا جديدة. (21.06.2018)

أعلن الادعاء العام الاتحادي بألمانيا أن التونسي الذي ضبطت مادة الريسين السامة جدا في منزله، كان بالفعل بصدد صناعة سلاح بيولوجي وذلك "عن عمد". الخلفية الإرهابية للقضية لم تستبعدها التحقيقات إلى غاية اللحظة. (14.06.2018)

بعد ترحيله إلى بلده تونس وخضوعه لتحقيق قضائي بتهمة التورط في نشاطات إرهابية، رفض القضاء التونسي إعادة حارس بن لادن الشخصي السابق سامي ا. إلى ألمانيا، وذلك لعدم وجود طلب ألماني بهذا الخصوص، حسبما ذكرت مصادر قضائية. (14.07.2018)

يأتي الكشف عن هذه الأرقام مع ازدياد حدة الجدل بشأن ترحيل أحد حراس زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن المفترضين إلى بلاده. اذا دافع وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر عن قرار ولاية شمال الراين- فيستفاليا الألمانية بشأن ترحيل "سامي إ." إلى تونس، مؤكدا بالقول: "القرار قانوني وفقا لرأينا"، ولكنه أحجم عن تقييم الإجراءات بشكل مفصل، وقال: "المحاكم هي صاحبة الاختصاص الآن".

يذكر أنه تم ترحيل "سامي أ." الذي تصنفه السلطات الألمانية على أنه إسلامي خطير أمنيا، يوم الجمعة الماضي من مدينة دوسلدورف بولاية شمال الراين- فيستفاليا غربي ألمانيا إلى بلاده تونس. وكانت المحكمة الإدارية بمدينة غلزنكيرشن قد قضت يوم الخميس بعدم جواز ترحيله من الناحية القانونية؛ لأنه قد يكون مهددا بالتعرض للتعذيب في بلاده، ولكنها لم تبلغ القرار إلا عندما كان سامي إيه. في الجو بالفعل.

ي.ب / أ.ح (د ب أ، ك ن أ)

  • Deutschland GSG 9 (picture alliance/dpa/Hannibal)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    مستعدون للتعامل مع الحالات الصعبة

    فرقة الـ GSG9، وهو مختصر لعبارة (مجموعة حماية الحدود 9)، أنشئت في سنة 1972 بعد أن فشلت الشرطة الألمانية النظامية في إنقاذ رهائن إسرائيليين اختطفهم ارهابيون فلسطينيون في أولمبياد ميونيخ. وكان تشكيلها مثيرا للجدل، حسب بعض السياسيين في ألمانيا الذين وجدوا فيها بقية من قوات أس أس النازية سيئة الصيت.

  • Lufthansa Landshut 1977 - 2017Rückkehr der Landshut-Geiseln nach Frankfurt (picture-alliance/dpa/dpaweb)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    بناء سمعة طيبة

    أول مهمة تولتها الـGSG9، نعتت بـ"عملية النار السحرية". وقد أكسبتها سمعة طيبة. فبعد أن اختطف إرهابيون فلسطينيون طائرة "لوفتهانزا" سنة 1977، تمكن فريق الأمن العام9، من إنقاذ الركاب في عملية مدتها سبع دقائق، بمقديشو. وأصيب، حينها، عضو من المجموعة، بالإضافة إلى مضيفات بجراح، بينما قتل ثلاثة من أصل أربعة خاطفين. وللأسف، قتل الطيار قبل الشروع بالعملية.

  • Deutschland Ulrich Wegener gestorben | Verleihung des Bundesverdienstkreuzes 1977 (imago/Sven Simon)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    مكافأة على مهمة منجزة

    "أولريش فيغنر"، واحد من الأعضاء المؤسسين لـ GSG9، حصل على شهادة استحقاق من الحكومة الألمانية بعد تلك العملية الناجحة.وصار يلقب بـ"بطل مقديشو". توفي في 28 ديسمبر/ كانون الأول2017، عن عمر ناهز الـ88 عاما. ولم يكن أبدا معجبا بلقبه؛ بل كان يردد دائما: "قمنا بالمهمة معا."

  • G8-Gipfel in Heiligendamm 2007 | GSG9 Patrouille (Getty Images/A. Hassenstein)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    حاضرون في البحر...

    ينشط فريق GSG9 لأداء عمله في حالات احتجاز الرهائن، وحالات الإرهاب والقيام بتفجير القنابل. ولكنه يعمل أيضا لتأمين المواقع، كما ظاهر في الصورة الملتقطة عشية قمة G9 (مجموعة الدول الصناعية الثمانية) عام 2007 في مدينة هايليغندام الشمالية.

  • Deutschland GSG 9 (picture-alliance/U. Baumgarten)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    ...كما هم جاهزون على الأرض

    معظم عمليات الـ GSG9 سرية، ويقال إنها شاركت في أكثر من 1900 عملية منذ تأسيسها. ويقع مقرها حاليا في مكانٍ ما بمدينة زانكت أوغستين الغربية، بالقرب من العاصمة الألمانية السابقة، بون.

  • Deutschland Übung der Bundespolizei für Terroranschlag (picture alliance/dpa/J. Carstensen)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    تدريب دائم

    يخضع أعضاء فريق الـ GSG9، لتدريب صارم تؤخذ فيه كل الاحتمالات بعين الاعتبار. وهنا يتعاملون مع هجمات إرهابيين مسلحين في محطة للسكك الحديدية. ويتم حاليا وضع خطط لتوسيع الوحدة بمقدار الثلث ومنحها مقرا آخرا في العاصمة برلين. وعلى الرغم من أن عدد أفرادها يبقى سريا، إلا أن وسائل الإعلام تقدره في حدود 400 عنصراً. تيموثي جونز/ مريم مرغيش


مختارات

GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

تخطط ألمانيا لتوسيع وحدة الشرطة التابعة لها الموسومة بفرقة GSG9، وذلك نظرا لاستمرار التهديد الإرهابي الذي تتعرض له. وتتمتع هذه المجموعة بتاريخ متميز امتد على زمن تجاوز أربعة عقود. (16.01.2018)  

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