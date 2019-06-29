 75 عاماً على محاولة اغتيال هتلر.. ″نقطة ضوء″ في فصل مظلم | سياسة واقتصاد | DW | 20.07.2019

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سياسة واقتصاد

75 عاماً على محاولة اغتيال هتلر.. "نقطة ضوء" في فصل مظلم

تحي ألمانيا الذكرى 75 للمحاولة الفاشلة لاغتيال هتلر وإنهاء الحرب العالمية الثانية التي قام بها مجموعة من الضباط بقيادة الكولونيل كلاوس فون شتاوفنبرغ. العملية التي يراها كثيرون مقاومة بطولية ضد النظام النازي.

Deutschland Wolfsschanze 1944 Stauffenberg und Hitler (picture-alliance/akg-images)

هتلر وفي أقصى اليسار الكولونيل كلاوس شينك فون شتاوفنبرغ

باحتفالات عسكرية وبحضور المستشارة الالمانية انغيلا ميركل ووزيرة الدفاع وزعيمة حزبها انغريت كرامب ـ كارنباور تحي ألمانيا اليوم السبت (20 تموز/ يوليو 2019) الذكرى 75 للمحاولة الجريئة لمجموعة من ضباط الجيش الألماني، فيرماخت آنذاك، لاغتيال الزعيم النازي والحاكم المطلق للرايخ الألماني أدولف هتلر بقيادة الكولونيل كلاوس شينك فون شتاوفنبرغ، والتي فشلت وأسفرت عن تنفيذ حكم الإعدام رميا بالرصاص بحق المشاركين فيها جميعا في مساء يوم المحاولة في العشرين من تموز/ يوليو 1944.

وتتزامن الذكرى هذا العام مع صعود قوي للتيار اليميني المتطرف واليمين الشعبوي المعادي للمهاجرين والاتحاد الأوروبي والذي يسعى إلى سوء استغلال ذكرى النخبة العسكرية بقيادة شتاوفنبرغ  لتوظيف ذلك العمل البطولي ضد القهر النازي لتحقيق أهدافه المعادية للديمقراطية والتعددية في المجتمع، ليس في المانيا فحسب، بل وفي عموم أوروبا والعالم الغربي.

مختارات

اغتيال السياسي فالتر لوبكه من الحزب المسيحي الديمقراطي من المحتمل أن يكون من طرف يميني متطرف. وفي حال تأكدت هذه الشبهة، فسيكون من الواضح أن الفاعل يستهدف صميم الديمقراطية الألمانية، كما يكتب مارسيل فورستناو في تعليقه: (19.06.2019)

"غزوكم لبلادنا سوف يفشل" هذه هي إحدى العبارات التي تضمنتها منشورات تحمل الصليب المعقوف وتتضمن تهديدات للمسلمين وزعت قبيل الاحتفال بذكرى هجوم ضد أجانب نفذته خلية نازية في نفس الحي بمدينة كولونيا قبل 15 سنة. (08.06.2019)

وتمثل العملية التي سميت "فالكيري" وشارك فيها عدد من المدنيين والعسكريين، عمل مقاومة بطولية ضد النظام النازي آنذاك. إلا أن المجتمع الألماني كان يجد دوما صعوبة في التوافق في تقييم هذا الموقف الإيجابي في تاريخ ألمانيا المظلم، حسب ما يقول الكاردينال راينر ماريا فولكي والذي وصف المحاولة الانقلابية آنذاك "بالأثر المضيء في فصل مظلم من تاريخ ألمانيا". وقال الكاردينال إن هؤلاء الرجال والنساء الذين اتبعوا صوت ضمائرهم دون خوف أو تردد، يمثلون لنا اليوم مصدر إلهام للتحلي بالشجاعة.

Deutschland 75 Jahre Attentat auf Hitler (picture-alliance/dpa/H. Hoffmann)

في 20 تموز/ يوليو 1944، وضع الكولونيل فون شتاوفنبرغ متفجرات موقوتة في حقيبته خلال اجتماع في مقر "القائد" الذي كان يسمى "وكر الذئب".

أما الرئيس الألماني فرانك ـ فالتر شتاينماير فقال في شريط فيديو مسجل بالمناسبة إنه ولفترة طويلة امتنع المجتمع من الاعتراف بجميل تلك النخبة، رغم أن عملها يشكل جزءا مهما من تاريخ نضال ألمانيا من أجل الحرية.

ففي 20 تموز/ يوليو 1944، وضع الضابط الأرستقراطي فون شتاوفنبرغ متفجرات موقوتة في حقيبته خلال اجتماع في مقر "القائد" الذي كان يسمى "وكر الذئب" بالقرب من راستنبورغ التي أصبحت اليوم في بولندا. وأخفقت محاولة الاغتيال ومعها الانقلاب، ولم يصب هتلر سوى بجروح طفيفة. أما الكولونيل فون شتاوفنبرغ الذي شارك في الحملة الإفريقية التي قادها الماريشال إيرفين رومل، وخسر إحدى عينيه وإحدى يديه خلالها، فقد أعدم رميا بالرصاص مع ثلاثة من شركائه في مساء اليوم نفسه.

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ألمانيا: جدال حول النصب التذكاري للهولوكوست

وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل صرحت مؤخرا أن "الذين تحركوا في العشرين من تموز/ يوليو هم قدوة لنا". وستلقي ميركل خطابا في نصب المقاومة الألمانية في برلين السبت في هذه الذكرى. ويبدو تصريح ميركل أقرب إلى توضيح في بلد ما زال يشهد جدلا حول الكونت فون شتاوفنبرغ.

وفي الخارج، يعتبر فون شتاوفنبرغ بطلا بلا أدنى شك كما ظهر في فيلم هوليودي كان بطله توم كروز في 2008. لكن في ألمانيا نفسها، مازال الجدل دائرا إذ يعتبر منتقدوه أنه تأخر في التحول من مؤيد للنازية إلى مدبر هجوم ضد هتلر. كما اعتبر لفترة طويلة "خائنا" في مجتمع ما زال يحمل آثار سنوات الحكم النازي، على حد قول يوهانس توشيل مدير النصب، في مقال نشرته صحيفة "دي تاغيستسايتونغ" التي تصدر في برلين.

وفي منطقة السيطرة السوفياتية في الشرق، كانت نخبويته و"ثورته الداخلية" على حد قول انتون اكرمان أحد أهم المشاركين في المقاومة ضد النازية حينذاك، لا تتفق مع المثل الشعبية الشيوعية.

وقال كورت سالتيربرغ الجندي الذي كان حاضرا يوم الهجوم، في مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر ألغماينة تسايتونغ"، إنه "في نظرنا، كان فون شتاوفنبرغ جبانا لم يستخدم مسدسا بل متفجرات مع جهاز توقيت ليتمكن من الخروج سالما".

Claus von Stauffenberg / Foto um 1934 (picture-alliance/akg-images)

ترى المستشارة الألمانية أن الدستور الألماني المؤسس لدولة القانون "ما كان ولد بشكله الحالي" بدون عمل فون شتاوفنبرغ

ولم يعترف فعليا بالمقاومة ضد النازية قبل ثمانينات القرن الماضي. وقد اعتبرت عملية "فالكيري" ومصير طلاب مجموعة "الوردة البيضاء" في ميونيخ الذين اعدموا لأنهم وزعوا منشورات ضد النظام رمزيها.

وترى المستشارة الألمانية أن الدستور الألماني المؤسس لدولة القانون "ما كان ولد بشكله الحالي" بدون عمل فون شتاوفنبرغ. لكن المؤرخين يتحفظون على ذلك. وقال المؤرخ هرفريد مونكلر لإذاعة "ان دي ار" إنه "مع بعض الاستثناءات لم يكونوا ديموقراطيين يؤمنون بذلك".

ويلخص المؤرخ غيرد اوبرشير في كتاب نشر مؤخرا الأمر بالقول إنه كانوا يدافعون عن رؤية نخبوية مناهضة للتعددية، وباختصار "صورة بعيدة جدا عن مجتمع منفتح وديموقراطي".

وهذا ما يغري اليمين القومي. فقبل عام، رفع حزب البديل من أجل ألمانيا صورة للكولونيل، مؤكدا أن "العصيان المدني والفكر النقدي هما من واجبات المواطن". ويرى توشل أن هدف اليمين القومي واضح وهو أن يظهر كضحية "لديكتاتورية ميركل" ليكرر خطاب هذا الحزب ويكتسب عبر استناده إلى مقاومة النازية، شرعية لنشاطاته السياسية.

وكتب أن "نموذج عدد قليل من الأشخاص قاوموا النازية يعود إلى التقاليد الليبرالية في تاريخ ألمانيا (...) وليس إلى متطرفين يمينيين أو رجعيين".

ح.ع.ح/ع.خ(أ.ف.ب/ك.ب.أ)

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  • Haus der Wannsee-Konferenz in Berlin

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  • Kongresshalle auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände in Nürnberg

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  • Gedenkstätte Bergen-Belsen

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  • Deutschland ehemaliges Konzentrationslager Buchenwald (Getty Images/J. Schlueter)

    معسكرات الاعتقال النازية .. شاهدة على الجرائم والمعاناة

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  • Bendlerblock - Ehrenhof der Gedenkstätte Deutscher Widerstand

    معسكرات الاعتقال النازية .. شاهدة على الجرائم والمعاناة

    في العاصمة الألمانية برلين شيد داخل فناء مبنى "بندلر بلوك " تذكار يخلد ذكرى المقاومة الألمانية المسلحة ضد النازية. ففي الـ 20 من يوليو/تموز 1944 فشل العقيد غراف فون شتافنبرغ وضباط آخرون في محاولة اغتيال هيتلر. وفي نفس الليلة تم إعدام بعض المتورطين رميا بالرصاص داخل المبنى.

  • Gedenkstätte Hadamar

    معسكرات الاعتقال النازية .. شاهدة على الجرائم والمعاناة

    ابتداء من عام 1941 بدأ النازيون في بلدة هادمار الواقعة بولاية هيسن كان النازيون بقتل المصابين بالأمراض العقلية وذوي الاحتياجات الخاصة. واعتبر النازيون أن حوالي 15 ألف شخص "لا يستحقون البقاء على قيد الحياة". ووصل عدد قتلى ما كان يُطلق عليه "القتل الرحيم" إلى 70 ألف شخص. ويخلد هذا التذكار في هادمار تلك الجرائم الانسانية.

  • Holocaust Denkmal Berlin

    معسكرات الاعتقال النازية .. شاهدة على الجرائم والمعاناة

    النصب التذكاري لضحايا النازية من اليهود في العاصمة برلين، يعد من أهم النصب التذكارية. تم افتتاح هذا النصب التذكاري القريب من بوابة براندنبورغ في 10 مايو 2005. وصممه المهندس المعماري بيتر إيزنمان حيث يشبه مقبرة وفيه 2711 لوحًا خرسانيًا بأحجام مختلفة.

  • Gedenkstätte für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen Berlin

    معسكرات الاعتقال النازية .. شاهدة على الجرائم والمعاناة

    في برلين أقيم أيضا نصب تذكاري للمثليين الذين تعرضوا للاضطهاد على يد النازيين. النصب التذكاري الذي افتتح في 27 مايو 2008 يتوفر على شاشة تُظهر مثليين يتبادلون القبل.

  • Gedenkstätte für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Berlin

    معسكرات الاعتقال النازية .. شاهدة على الجرائم والمعاناة

    قرب مبنى "الرايخستاغ" في برلين شيد عام 2012 تذكار على شكل حديقة تكريما لأرواح 500 ألف من القتلى الغجر خلال فترة الحكم النازي. وعلى حافة نافورة الحديقة يمكن للزوار قراءة قصيدة تذكر بتلك المأساة بعنوان "أوشفيتز" للشاعر سانتينو سبينيللي بالإنجليزية والألمانية وبالغة الرومانية.

  • Stolperstein in Hamburg

    معسكرات الاعتقال النازية .. شاهدة على الجرائم والمعاناة

    في تسعينيات القرن الماضي أطلق الفنان الألماني غونتر ديمنيغ مشروعًا خاصا لتخليد ذكرى ضحايا الهولوكوست. ووضع أمام البيوت التي كان يسكنها الضحايا أحجارا نحاسية نقشت عليها أسماء الضحايا وتاريخ ولادتهم ووفاتهم. وتجاوز عدد هذه الأحجار النحاسية في ألمانيا 45 ألفا.

  • Der ehemalige Führerbau

    معسكرات الاعتقال النازية .. شاهدة على الجرائم والمعاناة

    في 30 أبريل 2015 ـ وبمناسبة ذكرى تحرير ميونيخ من النازيين ـ تم افتتاح مركز توثيق جديد لجرائم النازيين في قصر ميونيخ التاريخي المعروف ب "البيت البني". القصر كان إحدى مقرات الحزب وكان يضم مكتب أدولف هتلر. الكاتب: ايله سيمون/ عبد الرحمان عمار


مختارات

معسكرات الاعتقال النازية .. شاهدة على الجرائم والمعاناة

في 29 أبريل 1945 حررت القوات الأمريكية 200 ألف شخص داخل معسكر الاعتقال "داخاو" الذي فتح أبوابه بعيد وصول هلتر إلى السلطة. وفي عموم ألمانيا شيدت تذكارات لتكون شاهدة على جرائم النازيين. هذه الجولة المصورة تعرفنا على بعضها. (29.04.2019)  

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ألمانيا: جدال حول النصب التذكاري للهولوكوست  

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