70 مليون يورو مقابل انتقال سوبوسلاي من لايبزيغ إلى ليفربول

أفادت تقارير إعلامية مختلفة منها مجلة "كيكر" الألمانية المتخصصة في الرياضة انتقال اللاعب دومينيك سوبوسلاي من نادي لايبزيغ الألماني إلى نادي ليفربول الإنجليزي مقابل 70 مليون يورو.

وكان نادي "الريدز" الذي يشرف عليه الألماني يورغن كلوب قد أبدى مند مدة اهتمامه باللاعب سوبوسلاي البالغ من العمر 22 عاما لكن مفاوضات التعاقد معه لم تكلل بالنجاح إلا في الساعات الأخيرة الماضية. وسيتم توقيع العقد خلال الأيام المقبلة حسب ما أشارت إليه صحيفة بيلد الألمانية.

وبالموازاة مع خبر انتقال سوبوسلاي إلى ليفربول تم الإعلان أيضا عن انتقال البرتغالي فابيو كارفالو من ليفربول إلى لايبزيغ على سبيل الإعارة لمدة عام واحد. ويعد كارفالو البالغ من العمر 20 عاما أحد النجوم الصاعدة في فريق ليفربول. وتسعى إدارة النادي من خلال إعارته للايبزيغ منحه الفرصة للاحتكاك أكثر وتطوير مهاراته. ورفض ليفربول تضمين خيار الشراء في عقد إعارته لاعبه البرتغالي إلى لايبزيغ.

يذكر أن سوبوسلاي الذي سينتقل إلى ليفربول كان قد قد صدرت في حقه غرامة من المحكمة الرياضية بالاتحاد الألماني لكرة القدم، قدرها 30 ألف يورو .

واستخدم سوبوسلاي الألعاب النارية، عقب فوزه لايبزج 2 / صفر على آينتراخت فرانكفورت في المباراة النهائية لبطولة كأس ألمانيا، التي جرت بين الفريقين على الملعب الأولمبي بالعاصمة برلين في الثالث من حزيران/يونيو الجاري.

وبعد يومين فقط من الواقعة، فتحت لجنة الرقابة في اتحاد الكرة الألماني تحقيقا بحق اللاعب. ووفقًا لمعلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فإن لايبزيغ سوف يفرض غرامة أيضا على سوبوسلاي.

هشام الدريوش