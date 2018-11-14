69 ألف يورو سنويا لمن يواعد شابة بريطانية!

شقراء وشابة وتملك شقة فاخرة وسيارة فارهة، فضلا عن جسم "مُثير"، لكن على ما يبدو فإن ذات 23 عاما ينقصها الحب. جين بارك دفعتها وحدتها للبحث عن شريك يدفع لها "قلبه" مقابل "مالها". ووفق ما جاءت به صحيفة "ميرور"، فإن جين وجدت نفسها وحيدة منذ أن فازت بجائزة لوتو قبل خمس سنوات.
جين بارك المعروفة بكونها أصغر مليونيرة "يانصيب" في إنجلترا، خلقت ضجة واسعة بعد إعلانها البحث عن شريك مقابل: الحب، وتناول الطعام والشراب معها.
الفائزة بجائزة "يورومليونز"، وقدرها يناهز 1.15 مليون يورو، تعتقد أنها غير محبوبة، رغم ثروتها، لذا ترجو أن تساعدها الأموال في شراء الإحساس المفقود في حياتها.
ولتحقق أملها أنشأت بارك موقعا إلكترونيا تسهل فيه على الراغبين تقديم طلبهم، إذ يملؤون خانات الموقع باسمهم وعمرهم وبريدهم الإلكتروني.. وهكذا ستتمكن بارك من اختيار الأنسب لها بين الطلبات المقدمة.
وحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" فإن الميليونيرة البريطانية ستقوم بتصوير مقابلاتها مع المتقدمين لها وتوثقها في فيلم وثائقي سيُبث العام المقبل.
وكانت جين تواعد سام كالاهان، الذي وصل إلى المرحلة النهائية في برنامج "إكس فاكتور" عام 2016، لكنهما انفصلا عن بعضهما بعد أن اكتشفت خيانته لها.
يذكر أن جين فازت بالجائزة وهي في السابعة عشر من عمرها، وأنفقت أموالها كلها تقريبا على السيارات والعطل، فضلا عن جراحات تجميلية.
ويُشار إلى أن الشابة لديها أكثر من 111 ألف متابع على حسابها الشخصي على انستغرام، وتحصد صورها آلاف الإعجابات ومئات التعليقات.
م.م
-
آل باتشينو.. عراب السينما والشيطان والعازب الأبدي
أحدث إطلالة للنجم العالمي
يعد آل باتشينو واحداً من أبرز نجوم السينما على مدار تاريخها، بل يعتبره كثيرون أسطورة من أساطير هوليوود السينمائية. اسمه الحقيقي ألفريدو جيمس باتشينو، ولد في نيويورك لعائلة إيطالية تعود أصولها لجزيرة صقلية. في الصورة آل باتشينو في أحدث إطلالة له خلال الاحتفال بمرور 35 عاما على العرض الأول لفيلمه الشهير "سكيرفايس" أو الوجه ذو الندبة.
-
آل باتشينو.. عراب السينما والشيطان والعازب الأبدي
جائزة أوسكار يتيمة
رغم مكانة آل باتشينو السينمائية غير أنه لم يحصل على جائزة الأوسكار إلا بعد مرور أكثر من عشرين سنة على سطوع نجمه، وذلك عن دوره في فيلم "رائحة امرأة" سنة 1993، وكانت تلك هي جائزة الأوسكار الوحيدة التي حصل عليها خلال مشواره السينمائي، بعكس منافسيه التقليديين: داستن هوفمان، روبرت دي نيرو وجاك نيكلسون. الصورة من أحد مشاهد الفيلم.
-
آل باتشينو.. عراب السينما والشيطان والعازب الأبدي
العراب دور العمر
قد لا يعلم كثيرون أن آل باتشينو لم يحصل على دوره في فيلم العراب بسهولة، إذ رفض المنتجون التعاقد معه على الدور بعد ترشيح المخرج له، لأنه كان ممثلا مغمورا في ذلك الوقت. لكن مخرج الفيلم فرانسيس فورد كوبولا أصر على آل باتشينو، الذي مثل دور"مايكل كورليوني" الذي يعد دور عمره وبداية انطلاقته كنجم سينمائي.
-
آل باتشينو.. عراب السينما والشيطان والعازب الأبدي
تراجع في ثمانينات القرن الماضي
رغم نجاح آل باتشينو في سلسلة من الأفلام في السبعينيات من القرن الماضي كفيلم "سيربيكو" أو فيلم " العدالة للجميع"، إلا أن الأفلام التي مثلها في الثمانينيات لم تحظى بالنجاح المعهود باستثناء فيلم "سكايرفايس" أو الوجه ذو الندبة سنة 1983، وهو الفيلم الذي أعاد آل باتشينو إلى الصف الأول.
-
آل باتشينو.. عراب السينما والشيطان والعازب الأبدي
آل باتشينو الشيطان
يعد فيلم محامي الشيطان الذي أنتج سنة 1997 واحدا من الأفلام المتميزة في مسيرة آل باتشينو الذي عرف عنه دقة اختياره لأدواره السينمائية ورفضه كثير من الأدوار التي نجحت تجاريا. يقوم آل باتشينو بدور الشيطان في هذا الفيلم وهو الدور الذي أثار جدلا وإعجابا في نفس الوقت بقدرات آل باتشينو التمثيلية.
-
آل باتشينو.. عراب السينما والشيطان والعازب الأبدي
الصديقان اللدودان
التقى آل باتشينو وروبرت دي نيرو لأول مرة في فيلم العراب في الجزء الثاني سنة 1974 رغم أنهما لم يتقابلا في أي مشهد من مشاهد الفيلم، ومنذ ذلك الحين جمعهما مسار سينمائي واحد وصداقة أيضا لا تخلو من التنافس، إذ يتصارع محبو آل باتشينو ومحبو روبرت دي نيرو على من هو الممثل الأفضل. المشهد من فيلم "القتل المبرر" إنتاج سنة 2008.
-
آل باتشينو.. عراب السينما والشيطان والعازب الأبدي
عشق كبير لشكسبير
عرف عن آل باتشينو عشقه الكبير لمسرحيات شكسبير، إذ قام بإنتاج وإخراج وتمثيل فيلم "البحث عن الملك ريتشارد" عن مسرحية لشكسبير سنة 1996، كما عاد ومثل في فيلم "تاجر البندقية" سنة 2004 عن مسرحية لنفس الكاتب. الصورة لمشهد من فيلم تاجر البندقية.
-
آل باتشينو.. عراب السينما والشيطان والعازب الأبدي
عازب إلى الأبد
رغم أن آل باتشينو كان من معشوقي النساء عبر العالم إلا أن الممثل الأمريكي رفض الزواج طيلة حياته رغم ارتباطه بعلاقات غرامية كثيرة نتج عنها أطفال أيضا. في الصورة آل باتشينو مع صديقته الممثلة الأرجنتينية لوسيلا صولا أثناء حضورهما مهرجان البندقية السينمائي سنة 2014.